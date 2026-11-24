SANAA/RIAD (dpa-AFX) - Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hat erneut den Geschäftsbezirk im Zentrum der saudischen Hauptstadt Riad angegriffen. Ein Wolkenkratzer in dem Bankenviertel sei bei dem "Terrorangriff" unter Beschuss geraten, teilte das saudische Militärbündnis zum Kampf im Jemen mit. Die zuständigen Behörden seien im Einsatz, um die Lage nach dem Angriff zu prüfen. Über Schäden oder mögliche Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

Es ist der mindestens dritte Angriff dieser Art im Verlauf mehrere Wochen. Vor etwa drei Wochen hatten die Huthi bereits das Verwaltungsgebäude des staatlichen Ölkonzerns Aramco im Bankenviertel von Riad getroffen, das als Finanzdistrikt König Abdullah bekannt ist. Vor einigen Tagen wurde bei einem weiteren Angriff auch der 80 Stockwerke hohe Wolkenkratzer des saudischen Staatsfonds PIF beschädigt.

Der saudische Zivilschutz gab anders als bei früheren Angriffen im Raum der Hauptstadt keine Warnung an die Bevölkerung aus.

Die Huthi greifen vom Jemen aus mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörper seit Monaten wieder Ziele in dem benachbarten Königreich an. Dabei wurden unter anderem Flughäfen und Öl-Infrastruktur getroffen, teils gab es bei den Angriffen auch Tote und Verletzte. Mehrere Konferenzen und große Veranstaltungen im Land wurden wegen der anhaltenden Angriffe abgesagt./jot/DP/zb