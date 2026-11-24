Berlin, 24. Nov (Reuters) - Die ⁠Stimmung deutscher Firmenlenker hat sich weiter aufgehellt und spricht für einen anhaltenden Wachstumskurs der Wirtschaft. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im November auf 90,6 Punkte nach revidiert 90,1 Zählern im Oktober, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Damit legte er bereits das siebte Mal in Serie zu und kletterte auf den höchsten Wert seit Mai 2023. Dies ist ein klares Signal, dass es mit der ‌Wirtschaft weiter bergauf geht. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten nur einen Anstieg auf 90,5 Punkte erwartet. Die Manager bewerten die Geschäftsaussichten besser und sehen auch die Lage rosiger als zuletzt. So stehen die Zeichen aus Sicht des Ifo weiter auf Wachstum. ⁠Die Konjunktur könnte nach ⁠Ansicht mancher Experten sogar einen Jahresendspurt hinlegen.

"Für das laufende Jahr haben wir unsere Wachstumsprognose auf 1,2 Prozent angehoben und erwarten für 2027 ein Wachstum von 1,3 Prozent", sagte Ökonom Marc Schattenberg von Deutsche Bank Research. Damit rechnet die größte deutsche Privatbank für das kommende Jahr mit einer Beschleunigung des Wachstums. Die Bundesregierung erwartet hingegen, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2027 nur noch um 1,1 Prozent wachsen wird, während 2026 ein Plus von 1,3 Prozent veranschlagt wird.

Die verbesserte Lageeinschätzung im November spricht aus Sicht von Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe für ein erneutes Wachstum im ‌vierten Quartal. Es wäre das fünfte positive Quartal in Folge. Milliardenschwere Investitionen des ‌Staates in Infrastruktur und Rüstung sorgen für Schub. Im Sommer hatte es allerdings wegen des Niedrigwassers des Rheins nur zu einem kleinen Plus beim BIP von 0,2 Prozent gereicht, nachdem es im Frühjahr einen Zuwachs von 0,3 und zu Jahresbeginn sogar von 0,4 Prozent gegeben hatte.

"Die deutsche Wirtschaft wird im ⁠Jahr 2026 auf das stärkste Wachstum seit vier Jahren blicken können", meint Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank. Der Ifo-Geschäftsklimaindex signalisiere ‌nun, dass es sich dabei keineswegs um einen Ausreißer handele. Der Aufschwung ⁠werde sich im kommenden Jahr fortsetzen. "Dabei werden nicht nur die von der Bundesregierung lancierten Programme für Infrastruktur und Rüstung eine Rolle spielen, sondern auch eine zunehmende Auslandsnachfrage."

DEUTSCHE GÜTER FÜR KI-RECHENZENTREN GEFRAGT

In der Industrie läuft es zurzeit vor allem im Maschinenbau und in der Elektrotechnik gut. "Elektrifizierung und Digitalisierung sind hier die Stichworte", sagte Ifo-Experte Wohlrabe. Deutsche Güter seien etwa für den ‌Bau von KI-Rechenzentren gefragt. "Es könnte sogar noch besser laufen, wenn die Unternehmen ⁠mehr Halbleiter bekommen würden", sagte der Ifo-Experte. "Sie erhalten nicht alle ⁠Vorprodukte oder nur zu einem hohen Preis, das bremst etwas aus."

Der Einzelhandel habe sich besser entwickelt, komme allerdings auch aus einem tiefen Tal. "Von Optimismus ist er noch weit entfernt", sagte Wohlrabe. In der Branche ist das wichtige Weihnachtsgeschäft angelaufen, das mit dem "Black Friday" in dieser Woche auf einen ersten Höhepunkt zusteuert. Für einen selbsttragenden Aufschwung sei "noch ein gewisser Weg zu gehen", so das Fazit von Wohlrabe.

FACHKRÄFTE FEHLEN - AUCH INFORMATIKER

Trotz der besseren Konjunkturaussichten leidet die hiesige Wirtschaft weiterhin unter strukturellen Problemen - insbesondere auch unter Fachkräftemangel: Im Oktober konnten nach Angaben mehrerer Wirtschaftsverbände 166.900 Arbeitsplätze im sogenannten MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) nicht besetzt werden. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Lücke damit um 12,4 Prozent. "In den kommenden Jahren dürften die MINT-Engpässe durch den demografischen Wandel weiter zunehmen", sagte Axel Plünnecke vom ⁠Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Deutschland habe bei Forschung und Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) Aufholbedarf. MINT-Kompetenzen würden auch wichtiger, um die Chancen der KI zu nutzen.

(Bericht von Reinhard Becker, Mitarbeit Rene Wagner, Christian Krämer, Klaus Lauer, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)