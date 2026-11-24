Berlin, ⁠24. Nov (Reuters) - Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich weiter aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im November auf 90,6 Punkte, nach revidiert ‌90,1 Zählern im Oktober, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Umfrage unter rund ⁠9000 ⁠Führungskräften mitteilte. Damit legte er bereits das siebte Mal in Serie zu. Dies ist ein deutliches Signal des an den Finanzmärkten stark beachteten Barometers, dass es mit der deutschen ‌Wirtschaft nachhaltig bergauf geht. Von ‌der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten nur einen Anstieg auf 90,5 Punkte erwartet. Die Firmen blicken ⁠zuversichtlicher auf ihre Lage als zuletzt und bewerten ‌auch ihre Geschäftsaussichten besser. "Die ⁠Erholung der deutschen Wirtschaft kommt voran, es fehlt jedoch an Breite", erklärte Ifo-Chef Clemens Fuest.

Zuletzt hatte auch die Umfrage des Finanzdienstleisters ‌S&P Global unter ⁠Einkaufsmanagern darauf schließen lassen, ⁠dass sich die konjunkturelle Erholung fortsetzt. Angetrieben wird das Wachstum insbesondere von den milliardenschweren staatlichen Ausgaben für die Aufrüstung und Investitionen in die Verkehrswege. Die Bundesregierung und auch die Bundesbank trauen der deutschen Wirtschaft dieses Jahr ein Wachstum von 1,3 Prozent zu.

(Bericht von ⁠Reinhard Becker, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)