Berlin, 24. ⁠Nov (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft wird dem Ifo-Institut zufolge voraussichtlich auch im laufenden vierten Quartal wachsen. "Der wirtschaftliche Aufwärtstrend festigt sich", sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Für einen selbsttragenden Aufschwung ist aber noch ein ‌gewisser Weg zu gehen." Das Münchner Institut hat zuvor 9000 Manager befragt, die vor allem ihre Geschäftslage im November positiver bewerteten. "Die verbesserte ⁠Lage spricht ⁠für ein erneutes Wachstum im vierten Quartal", sagte Wohlrabe. Es wäre das fünfte positive Quartal in Folge, zu dem milliardenschwere Investitionen der Regierung in Infrastruktur und Aufrüstung beisteuern dürften.

Innerhalb der wichtigen Industrie läuft es vor allem im Maschinenbau und in der Elektrotechnik derzeit gut. "Elektrifizierung ‌und Digitalisierung sind hier die Stichworte", sagte ‌Wohlrabe. Deutsche Güter seien etwa für den Bau von KI-Rechenzentren gefragt. "Es könnte sogar noch besser laufen, wenn die Unternehmen mehr Halbleiter bekommen würden", sagte ⁠der Ifo-Experte. "Sie erhalten nicht alle Vorprodukte oder nur zu einem hohen Preis, ‌das bremst etwas aus."

Der Einzelhandel ⁠hat sich besser entwickelt, kommt allerdings auch aus einem tiefen Tal. "Von Optimismus ist er noch weit entfernt", sagte Wohlrabe. In der Branche ist das wichtige Weihnachtsgeschäft angelaufen, das mit dem "Black Friday" in ‌dieser Woche auf einen ersten ⁠Höhepunkt zusteuert.

Die Stimmung in den Chefetagen ⁠der deutschen Wirtschaft hat sich weiter aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im November auf 90,6 Punkte, nach revidiert 90,1 Zählern im Oktober, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Damit legte er bereits das siebte Mal in Serie zu. Dies ist ein deutliches Signal des an den Finanzmärkten stark beachteten Barometers, dass es mit der deutschen Wirtschaft nachhaltig bergauf geht. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten ⁠nur einen Anstieg auf 90,5 Punkte erwartet.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)