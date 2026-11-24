Emden, 24. ⁠Nov (Reuters) - Im Tarifkonflikt bei Volkswagen hat die IG Metall Widerstand gegen die vom Autobauer geforderten Kürzungen angekündigt. "Ein harter Kampf scheint unausweichlich", sagte IG-Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger am Dienstag vor Beginn der ‌ersten Gesprächsrunde in Emden. Die Forderungen des Volkswagen-Managements bezeichnete er als "Generalangriff auf alles, was Generationen von Metallerinnen und ⁠Metallern in ⁠diesem Konzern sich erkämpft und erarbeitet haben". Er sprach von einem "Dokument der Respektlosigkeit, das in der Geschichte von Volkswagen seinesgleichen sucht".

In dem Tarifkonflikt fordert der Vorstand unter anderem Nullrunden für die Jahre 2027 und 2028, einen Wegfall ‌zahlreicher Zusatzvergütungen, mehr Flexibilität bei der ‌Arbeitszeit ohne Lohnausgleich und eine Abkehr von bezahlten Pausen bei Schichtarbeitern. Zehntausende Stellen sollen gestrichen werden, die Produktion in ⁠Emden, Zwickau, Hannover und im Audi-Werk in Neckarsulm steht im ‌kommenden Jahrzehnt zur Disposition. Die ⁠IG Metall fordert dagegen fünf Prozent mehr Lohn und orientiert sich damit an ihrer Forderung im Tarifkonflikt in der Fläche. Die Friedenspflicht bei Volkswagen endet ‌Ende Dezember, danach sind ⁠Warnstreiks möglich.

Europas größter Autobauer steckt ⁠derzeit in der tiefsten Krise seiner rund 90-jährigen Geschichte. Der Wolfsburger Konzern leidet massiv unter dem Kollaps des chinesischen Marktes. Erschwerend kommt die rapide steigende Nachfrage nach Elektroautos in Europa dazu, mit denen Volkswagen immer noch nicht so viel Geld verdient wie mit vergleichbaren Verbrennern.

Bericht von Rachel More und Christina Amann, redigiert von ⁠Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)