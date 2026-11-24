Der Aktienmarkt bietet jeden Tag eine neue Chance, irgendwo auf der Welt. Einzelne Länder laufen gut, andere nicht. Bestimmte Branchen zeigen sich stark, Innovationen und unverhoffte Entwicklungen können Einzelwerte rasant steigen lassen. Nur weiß man das als Anleger meist erst dann, wenn es bereits passiert. Deswegen lautet eine Grundregel des Investierens, dass man sein Kapital breit streuen und dadurch so viele Länder und Branchen wie möglich erfassen soll, um bereits dabei zu sein, wenn sich starke, neue Trends auftun. Aber viele werden zu Recht einwenden: Das ist leicht gesagt, aber ganz und gar nicht leicht umzusetzen, denn:

Ein ideales Aktien-Portfolio? Jetzt ist das für alle möglich!

Wer hat so viel Kapital, Erfahrung und Zeit, um den Aktienmarkt der ganzen Welt im Blick zu behalten und zugleich ein umfassendes Aktienportfolio zu verwalten, das, wollte man diese Regel wirklich konsequent umsetzen, hunderte verschiedener Aktien enthalten müsste? Und wer hätte zugleich die Fähigkeit, einen großen Trend vorherzusehen, um von Anfang an dabei zu sein?

Weil man nicht überall zugleich sein kann und zudem niemand heute weiß, was morgen oder übermorgen sein wird, haben sich viele Anleger damit abgefunden, sich mehr schlecht als recht an der Börse zu bewegen. Aber diese manch einem als unlösbar erscheinenden Hürde ist gar nicht so schwer zu überwinden.

Vier Punkte, die den S&P Global Select Capped Index als Basis eines ETF favorisieren

Die Lösung ist, über einen ETF am gesamten Aktienmarkt rund um den Globus teilzuhaben. Ein einzelnes Wertpapier, das alles unter einen Hut bringt, indem die Investment-Grundlage dieses ETF ein Index ist, der zu Recht das Wort „global“ in sich trägt: der S&P Global Select Capped Index.

Dieser Index erfasst Aktien aus 45 Nationen. Nicht nur wie der MSCI World 23 Industrienationen, sondern große Wirtschaftsnationen ebenso wie wachstumsträchtige Emerging Markets.

Der S&P Global Select Capped Index umfasst derzeit über 4.700 Aktien aus diesen 45 Industrie- und Schwellenländern, wobei zwar die USA als wichtigste Wirtschaftsnation der Welt ein Schwergewicht darstellt, aber hier sind auch bedeutende Wirtschaftszonen wie China und Südkorea dabei, die z.B. im MSCI World fehlen.

Hinzu kommt, dass es sich, wie im Namen schon angedeutet, um einen „Capped Index“ handelt, d.h. keine Aktie hat einen größeren Anteil als 2,5 Prozent am Index. So wird verhindert, dass Aktien von Mega-Konzernen durch reinen zu großen Anteil am Index zu einem Risikofaktor werden.

Aber nicht nur die geographische Diversifizierung ist hier hervorragend umgesetzt, dieser Index verteilt das Kapital auch entsprechend ihrer Bedeutung auf elf verschiedene Branchenbereiche. Von IT über den Finanzbereich und die klassische Industrie hin zu Healthcare oder Energie: Hier ist alles mit von der Partie, breiter aufgestellt könnte man also wirklich nicht sein.

Warum ein „All World“-Investment wirklich die ganze Welt umfassen sollte

Wenn es um sogenannte „Weltindizes“ geht, ist der MSCI World Index allgemein am bekanntesten, aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer Indizes, die sich als Basis für einen ETF anbieten würden. Dabei sind diejenigen besonders interessant, die sich nicht nur, wie der MSCI World Index, auf vom Index-Betreiber als relevante Industrienationen definierte Länder beschränken, sondern wirklich weltweit investieren, denn:

Längst existieren in vielen sogenannten Schwellenländern große Unternehmen mit weltweiter Bedeutung. Dass es sinnvoll ist, diese mit ins Boot zu nehmen, zeigt der in der folgenden Grafik abgebildete Performance-Vergleich zwischen dem MSCI World Index und dem S&P Global Select Capped Index über ein Jahr:

Quelle: https://www.onvista.de/index/chart/S-P-GLOBAL-SELECT-CAPPED-USD-Index-529446537

Über den Großteil dieser Zeit lief der S&P Global Select Capped Index besser, was unterstreicht, dass nicht nur die größere Zahl der im Index berücksichtigten Länder ein Vorteil, sondern auch die „Kappung“ zu hoher Gewichtungen einzelner Index-Aktien keineswegs ein Nachteil ist.

Einen solchen Index über einen ETF, quasi mit nur einem Mausklick, im Depot zu haben, wäre nicht nur wünschenswert, dieser Wunsch lässt sich auch problemlos erfüllen, denn comdirect hat einen solchen ETF seit Anfang dieses Jahres im Programm, die entscheidenden Eckdaten dieses Produkts sehen Sie hier:

Der comdirect S&P All World State Street UCITS ETF (Acc)

Vergleichsindex S&P Global Select Capped Index WKN A41WW6 ISIN IE00020O1MD6 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Fondsmanager State Street Global Advisors Europe Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,40 % p.a. ETF-Volumen per 02.11.2026 111,6 Millionen US-Dollar Auflagedatum des ETF 20.01.2026 Anzahl der Positionen (Stand 02.11.2026) 2.133 Behandlung der Dividenden thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Replikationsmethode physisch (optimiertes Sampling) Basiswährung US-Dollar

Die ganze Welt der Börse in einem ETF: Nie mehr etwas Entscheidendes verpassen

Ein ETF wie dieser, der den Aktienmarkt der gesamten Welt realistisch abbildet, bietet sich als Fundament eines mittel- oder langfristig ausgerichteten Anleger-Depots ideal an. Die folgende Grafik vergleicht die Kursentwicklung des comdirect S&P All World State Street UCITS ETF mit den weltweit wichtigsten Aktienindizes ab Anfang Februar 2026. Was Sie sehen, ist bemerkenswert:

Quelle: onvista

Die Kursentwicklung dieses ETF, die im Chart farbig unterfüttert ist, liegt solide inmitten der Performance dieser Indizes und, das ist ein sehr wichtiger Nebeneffekt: Durch diese gezielt breite Streuung des ETF-Basisindex verpassen Sie nicht nur keine wichtigen Trends mehr, die Kursentwicklung ist zugleich geglättet, weil die weltweite Ausrichtung starke Ausschläge einzelner Märkte gut abfedert – in beide Richtungen.

Damit bietet dieser ETF genau das, was man sich als Anleger wünschen sollte: die Kombination aus Stabilität und dem sprichwörtlichen „Fuß in der Tür“ in allen weltweit relevanten Aktienmärkten. Erreicht mit nur einem einzigen ETF, der darüber hinaus jederzeit problemlos zu kaufen, zuzukaufen oder zu verkaufen ist und zugleich niedrige jährliche Kosten (0,4 Prozent jährlich) ausweist … vergleicht man das mit einem komplexen, selbst zusammengestellten Aktiendepot, wird klar, warum mit hier mit Fug und Recht von einer echten Innovation sprechen kann.

* Disclaimer: Diese Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister comdirect. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Ronald Gehrt verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.