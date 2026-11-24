24. Nov (Reuters) - ⁠Der irakische Ministerpräsident Ali al-Zaidi hat einem Agenturbericht zufolge das Ölministerium der Zentralregierung angewiesen, die Ölfelder in Gebieten unter kurdischer Sicherheitskontrolle zu verwalten. Die Anordnung umfasst ‌die staatlichen Ölfelder in den Provinzen Dijala, Kirkuk, Salahuddin und Ninive und folgt auf Ermittlungen wegen Ölschmuggels ⁠bei der ⁠North Oil Company, wie die amtliche Nachrichtenagentur am Dienstag meldete.

Der Schritt könnte die Spannungen zwischen Bagdad und der halbautonomen Region Kurdistan verschärfen. Al-Zaidi wies zudem die Grenzbehörde an, sämtliche Übergänge in der Region ‌Kurdistan zu übernehmen. Die kurdische ‌Regionalregierung darf Ausfuhren von Rohöl und Erdölprodukten ausschließlich über das Ölministerium der Zentralregierung genehmigen. Der Ministerpräsident entließ der Agentur ⁠zufolge außerdem den Leiter der Grenzbehörde und suspendierte den ‌Generaldirektor der North Oil ⁠Company sowie dessen Stellvertreter für die Dauer der Ermittlungen.

Ein Streit über den Ölverkauf durch kurdische Behörden ohne Zustimmung der Regierung in Bagdad hatte ‌die Pipeline-Lieferungen in die ⁠Türkei für mehr als zwei ⁠Jahre unterbrochen. Beide Seiten einigten sich im September 2025 auf eine Wiederaufnahme. Irakische Regierungsvertreter warfen unabhängig davon der vom Iran unterstützten bewaffneten Gruppe Kataib Hisbollah vor, in ihrer Hochburg Dschurf al-Sachar südlich von Bagdad ein Netzwerk für Ölschmuggel zu betreiben. Die Gruppierung wies die Anschuldigung zurück.

(Bericht von Tala Ramadan ⁠und Muayad HameedBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)