IRW-PRESS: Cartier Resources Inc.: Erste Mineralressourcenschätzungen für die Konzessionsgebiete Wilson und Fenton, an denen Cartier Royalty-Rechte hält

VAL-D'OR, Quebec, 23. November 2026 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. (Cartier oder das Unternehmen) (TSXV: ECR; FWB: 6CA; OTCQB: ECRFF) freut sich, die Aktionäre über aktuelle Neuigkeiten von Epic Gold Corp. (CSE: EPG) (OTCQB: NFLDF) (FWB: 6341) zum Konzessionsgebiet Wilson unweit von Lebel-sur-Quévillon und zum Konzessionsgebiet Fenton im Distrikt Chapais-Chibougamau zu informieren. Beide Konzessionsgebiete befinden sich im Grünsteingürtel Abitibi in der kanadischen Provinz Québec. Die Original-Pressemitteilung von Epic Gold kann in der vollständigen Fassung auf SEDAR+ und auf der Website von Epic Gold abgerufen werden.

Am 19. November 2026 veröffentlichte Epic Gold erste Mineralressourcenschätzungen (MREs) für die Konzessionsgebiete Wilson und Fenton, an denen Cartier jeweils Royalty-Rechte hält. Der Stichtag beider Schätzungen ist der 9. November 2026. Den Schätzungen liegen historische Bohrungen, Analyseergebnisse, geologische Interpretationen und ein dreidimensionales Modell der Mineralisierung zugrunde.

Zu den von Epic Gold bereitgestellten Highlights der MREs gehören:

Erste Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Wilson:

· Vermutete Mineralressource im Umfang von 3.047.000 Tonnen mit 2,85 g/t Au, was 279.000 Unzen Gold entspricht.

· Tagebauanteil: 2.405.000 Tonnen mit 2,66 g/t Au, was 205.000 Unzen Gold entspricht (Cut-off-Wert von 0,40 g/t Au).

· Untertagebauanteil: 642.000 Tonnen mit 3,57 g/t Au, was 74.000 Unzen Gold entspricht (Cut-off-Wert von 1,60 g/t Au).

Projekt Wilson - Längsschnitt, MRE 2026

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86728/CartierResources_23-11-2026_DEPRcom.001.jpeg

Erste Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Fenton:

· Vermutete Mineralressource im Umfang von 1.918.000 Tonnen mit 1,46 g/t Au, was ca. 90.000 Unzen Gold entspricht.

· Tagebauanteil: 1.575.000 Tonnen mit 1,32 g/t Au, was 67.000 Unzen Gold entspricht (Cut-off-Wert von 0,40 g/t Au).

· Untertagebauanteil: 343.000 Tonnen mit 2,14 g/t Au, was 24.000 Unzen Gold entspricht (Cut-off-Wert von 1,60 g/t Au).

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen zu den MREs für Wilson und Fenton wurden von Todd McCracken, P.Geo., Mitarbeiter von BBA E&C Inc., einer unabhängigen qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, im Auftrag von Epic Gold geprüft und genehmigt. Epic Gold wird die entsprechenden begleitenden NI 43-101-konformen technischen Berichte auf SEDAR+ einreichen.

Aktionäre können die Pressemitteilung von EPG vom 19. November 2026 hier abrufen.

Herr Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Vice President Exploration bei Cartier, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierte Person (Q.P.) gemäß NI 43-101 die hierin enthaltenen Informationen auf der Grundlage von Daten erstellt, die Epic Gold Cartier im Rahmen seiner öffentlichen Bekanntmachungen zur Verfügung gestellt hat.

Über Cartier Resources Inc.

Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Val-d'Or (Quebec), das durch Entdeckung und Erschließung in einem von Kanadas ertragreichsten Bergbaurevieren einen Mehrwert für seine Aktionäre erzielen will. Das Unternehmen vereint umfassende technische Fachkompetenz, eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Exploration und ein vollständig finanziertes Programm, um sein Vorzeigeprojekt Cadillac voranzubringen. Die Strategie von Cartier ist klar darauf ausgerichtet, das vollständige Potenzial einer der größten unerschlossenen Goldliegenschaften in Quebec freizusetzen. Das Konzessionsgebiet Cadillac enthält Goldressourcen von 767.800 Unzen in der nachgewiesenen und angedeuteten Kategorie (10,0 Mio. Tonnen mit 2,4 g/t Au) sowie 2.416.900 Unzen in der vermuteten Kategorie (35,2 Mio. Tonnen mit 2,1 g/t Au) über alle Sektoren hinweg. Eine aktualisierte vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Projekt Cadillac ergab einen Kapitalwert (NPV5%) nach Steuern von 1.001 Mio. C$ sowie einen internen Zinsfuß von 26,6 % bei einem Goldpreis von 3.600 US$/oz.

Vorsorglicher Hinweis zu Mineralressourcen

Die in dieser Pressemitteilung offengelegten Mineralressourcen entsprechen den in NI 43-101 festgelegten Standards und Richtlinien und wurden von unabhängigen qualifizierten Personen erstellt. Bei den oben genannten Mineralressourcen handelt es sich nicht um Mineralreserven, da ihre wirtschaftliche Rentabilität nicht nachgewiesen wurde. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten vermuteten Mineralressourcen sind konzeptioneller Natur und basieren auf begrenzten geologischen Nachweisen und Probenahmen. Die geologischen Nachweise reichen aus, um auf den geologischen Gehalt und/oder die Qualität der Kontinuität zu schließen, diese jedoch nicht zu bestätigen. Eine vermutete Mineralressource weist im Vergleich zu einer nachgewiesenen oder angedeuteten Mineralressource ein geringeres Maß an Zuverlässigkeit auf und bietet keine ausreichende Sicherheit, um eine Umwandlung in eine Mineralreserve zu ermöglichen. Es ist zwar vernünftigerweise zu erwarten, jedoch nicht garantiert, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen durch zusätzliche Bohrungen in nachgewiesene oder angedeutete Mineralressourcen hochgestuft werden könnte. Der mit National Instrument 43-101 konforme technische Bericht, einschließlich der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Mineralressourcen, wird innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung vorgelegt und bei SEDAR eingereicht.

Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte:

Philippe Cloutier, P.Geo.

President und CEO

Telefon: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

Die TSX Venture Exchange und ihr Regulation Services Provider (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86728

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86728&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA1467721082

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.