IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Mit MissionX zu digital vernetzten Notrufzentralen

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Polizei, Feuerwehr, Sanitäter oder Rettungsdienste im Katastrophenschutz arbeiten häufig noch mit veralteter Kommunikationstechnik. Frequentis hat eine integrierte digitale Systemlösung für einsatzkritische Breitbandkommunikation entwickelt. Nach den ersten Aufträgen sieht sich das österreichische Unternehmen in einer Vorreiterrolle, um in den nächsten Jahren bei der wachsenden Zahl der öffentlichen Ausschreibungen für die Modernisierung der Kommunikationssysteme spannende Projekte an Land zu ziehen.

Mit rund 25 Prozent Umsatzanteil ist die Sparte Public Safety & Transport beim Wiener Unternehmen Frequentis der kleinere der zwei Geschäftsbereiche. Der Entwickler von High-Tech-Systemen für den Flugverkehr und für sicherheitskritische Bereiche hat sich hier zuletzt strategisch positioniert, um bei künftigen Projektausschreibungen für die Modernisierung der Kommunikationssysteme von Blaulichtorganisationen noch besser zum Zug zu kommen.

So erhöhte Frequentis im Juni seine Beteiligung an der baskischen Softwarefirma Nemergent Solutions auf 51 Prozent. Nemergent gilt als technologischer Vorreiter im Bereich der sicherheitskritischen Breitbandkommunikation (MCX) nach dem 3GPP-Standard. Seit dem Beginn der Partnerschaft im Jahr 2022 hat sich die MCX-Technologie von Nemergent zu einem zentralen Bestandteil der MissionX-Plattform von Frequentis entwickelt. Um die Plattform MissionX hat Frequentis ein technologisches Ökosystem geschaffen, mit dem das Unternehmen Auftraggeber aus den Bereichen öffentliche Sicherheit, öffentlicher Verkehr, kritische Infrastruktur und Verteidigung adressiert.

Technologische Revolution in den Einsatz-Leitstellen

Digitale Kommunikationstechnologien halten hier Einzug in Systemen, in denen bislang Polizei, Militär, Feuerwehr und Rettungsorganisationen in jeweils gesonderten Netzen miteinander kommunizierten und sich dabei auf Sprachdienste beschränken mussten.

Für die integrierten Leitstellen von Blaulichtorganisationen bietet MCX den Vorteil, dass es Kommunikationssysteme, externe Sensorik und operative Anwendungen auf einer Plattform beziehungsweise über Schnittstellen miteinander verknüpft, erklärt Marcel Haar, Leiter von Frequentis Deutschland.

In der Arbeitspraxis von Notrufleitstellen bedeute das unter anderem, Bürgerinnen und Bürger als Informationsquellen immer stärker einbinden zu können, sei es bei öffentlichen Events, an einer Unfallstelle oder nach einem Raubüberfall. Realtime-Texting ermöglicht den direkten Textaustausch mit der Leitstelle. Bei Live-Videos erhalten die Anrufenden per SMS einen Link, über den sie ihr Mobiltelefonbild übertragen können. Diese Informationen können die Leitstellen dann zur schnelleren Lagebeurteilung und Einsatzsteuerung nutzen, erläutert Haar drei konkrete Beispiele.

Schrittweiser Übergang zum Breitband

Die bereits verfügbare Live-Übersetzung bildet außerdem die Basis, um grenzüberschreitende Einsätze mit einheitlichen Standards durchzuführen, beispielsweise wenn sich französischsprachige Notrufteilnehmer an eine deutschsprachige Person in der Einsatzzentrale wenden. Um diese Multimedia-Kommunikation nutzen zu können, müssen die Notruforganisationen in den nächsten Jahren eine Schlüsseletappe meistern. Mit MissionX werde sich Frequentis hier einklinken, sagt Haar: MissionX soll die schrittweise Migration des seit mehr als zwei Jahrzehnten existierenden TETRA-Digitalfunks zu breitbandbasierten Mission-Critical-Services unterstützen. Erste Pilotprojekte in Deutschland werden in den kommenden ein bis zwei Jahren, ein flächendeckender Rollout dann über einen Zeitraum von etwa fünf bis zehn Jahren erwartet.

Frequentis hat dabei in Kooperation mit Vodafone als erstes Unternehmen in Deutschland die priorisierte, sicherheitskritische Einsatzkommunikation für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in einem öffentlichen 4G/5G-Mobilfunknetz demonstriert. Die Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) möchte mit einem solchen Vorhaben starten. Die BDBOS schafft zunächst die Grundlage für einen einheitlichen MCX-Standard im deutschen BOS-Sicherheitsbereich. Dieser bundesweite Rahmen bildet für die einzelnen Länder den Ausgangspunkt für eigene Verträge und technische Umgebungen.

Weil TETRA nicht unmittelbar abgeschaltet werden kann, soll eine Interworking-Function die bestehende Kommunikation mit der neuen MCX-Breitbandkommunikation verbinden. Mission X wird diese Übergangsphase technisch ermöglichen. Ergänzend dazu ist eine App für sicherheitskritische Dienste vorgesehen. Um als zukunftsfähige Architektur (O-Ton Haar) auch für technologische Entwicklungen wie neue Netzgenerationen nutzbar zu sein, soll die künftige Kommunikationslösung cloudbasiert, standardisiert und an neue Mobilfunkgenerationen anpassbar sein.

Die Türöffner: ASGARD und 3020 LifeX

Mit den Produktreihen ASGARD und 3020 LifeX hat Frequentis in Deutschland zwei unterschiedliche Systeme für das Kommunikationsmanagement etabliert. ASGARD lässt sich dank seiner modularen Struktur innerhalb von drei bis sechs Monaten in mittelgroßen Strukturen implementieren. Frequentis hat im nichtpolizeilichen Bereich in Deutschland bereits rund 70 Leitstellen mit ASGARD ausgestattet. Neun von 16 Landesorganisationen der deutschen integrierten Blaulichtorganisationen arbeiten mit der LifeX-Technologie. 3020 LifeX richtet sich insbesondere an landesweite und polizeiliche Systeme. Multimedia-Anwendungen, Realtime-Texting, KI-basierte Live-Übersetzung, Live-Videofeeds und barrierefreie Notrufe werden im Rahmen unserer ausbaufähigen Kommunikationslösungen schrittweise integriert.

Auf Sicht von drei Jahren erwartet Haar weitere Ausschreibungen, an denen sich Frequentis beteiligen will. Leitstellensysteme werden abhängig von ihrer Größe typischerweise nach etwa sieben bis 15 Jahren erneut ausgeschrieben. Neben Blaulichtorganisationen sieht Frequentis Industrieunternehmen, Flughäfen, Energieversorger und maritime Einrichtungen als potenzielle Kundengruppen. Der Flughafen Nürnberg, die Stadtwerke Ulm und mehr als 60 andere Leitstellen in Deutschland zählen laut Haar bereits zu den Frequentis-Kunden mit dem ASGARD System. Bei den landesweiten Roll-outs zählen die Integrierte Leitstelle Bayern oder Niedersachsen zu den großen Referenzprojekten.

Zukunftsmarkt Drohnentechnik

Im Blick hat Frequentis auch die künftigen Einsatzoptionen mit Drohnentechnologien. So können Drohnen die Polizei bei der Verfolgung unterstützen. Bei Waldbränden wiederum können Drohnen die Entwicklung der Brandfront und Windrichtung beobachten und dadurch die Steuerung von Löschflugzeugen unterstützen. Drohnen werden die Arbeit von Blaulichtorganisationen innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre wesentlich verändern, ist Haar überzeugt. Frequentis will die daraus entstehenden Live- und Sensordaten in Leitstellen integrieren. Um Drohnen für Lagebilder, die Brandbekämpfung und polizeiliche Verfolgungen nutzen zu können, arbeitet Frequentis an technologischen Verfahren für automatisiertes Drohnen-Dispatching, Luftraumpriorisierung und perspektivisch an KI-Unterstützung.

Während das Drohnengeschäft noch Zukunftsmusik ist, arbeitet Frequentis bereits daran, die Integration der MissionX-Plattform in die Kommunikationssysteme von Blaulichtorganisationen außerhalb Europas zu erweitern. Als geografische Schwerpunkte hat das Unternehmen den Mittleren Osten, Asien und Australien identifiziert. Nordamerika ist dagegen nach den Worten Haar wegen abweichender Einsatzstrukturen derzeit kein Fokusmarkt. Klar ist jedoch: Bei Frequentis wird der Geschäftsbereich Public Safety & Transport von seinen Zielmärkten noch internationaler als bislang.

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Frequentis AG

ISIN: ATFREQUENT09

www.frequentis.com

Land: Österreich

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