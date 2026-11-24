IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Wie ISX Financial Europas wachsende Echtzeit-Infrastruktur nutzt

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Die EU treibt den Zahlungsverkehr voran und öffnet ihre Zentralbank-Infrastruktur für Nichtbanken. Mit direktem Zugang zu europäischen Abwicklungssystemen und seiner proprietären Plattform PaidBy® | Mastercard positioniert sich ISX Financial entschlossen in diesem volatilen, im strukturellen Wandel befindlichen Markt.

Der europäische Zahlungsverkehr durchläuft einen tiefgreifenden Wandel. Seit Oktober 2025 sind Banken im Euroraum verpflichtet, Überweisungen innerhalb von zehn Sekunden auszuführen - rund um die Uhr, einschließlich an Wochenenden und Feiertagen. Gleichzeitig öffnet die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Abwicklungssysteme zunehmend für lizenzierte Zahlungs- und E-Geld-Institute (EMIs).

Zu den Unternehmen, die sich in diesem Markt etablieren, gehört ISX Financial, der Handelsname der Xryma Plc. Das Unternehmen kombiniert den direkten Zugang zu europäischen Zahlungsinfrastrukturen mit seinem Vorzeigeprodukt PaidBy®, einer skalierbaren, einheitlichen Plattform für grenzüberschreitende Konto-zu-Konto-Zahlungen (Account-to-Account, A2A).

Europas Zahlungssystem benötigt eine robuste Infrastruktur

Die regulatorische Grundlage bildet die Verordnung über Echtzeitüberweisungen (Instant Payments Regulation, Verordnung (EU) 2024/886). Seit Oktober 2025 verpflichtet sie Banken im Euroraum, neben dem Empfang nun auch das Versenden von Echtzeitüberweisungen anzubieten. Eingehende Echtzeitüberweisungen müssen sie bereits seit Januar 2025 verarbeiten. Darüber hinaus ist eine Empfängerüberprüfung (Verification of Payee) vorgeschrieben, bei der Name und IBAN des Empfängers vor der Überweisung abgeglichen werden.

Für Banken bedeutet dies erhebliche technische und organisatorische Anpassungen: Sanktionslistenprüfungen, Betrugserkennung und Liquiditätsmanagement müssen innerhalb von Sekundenbruchteilen ablaufen. Die Systeme müssen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche verfügbar sein. Insbesondere für Institute mit veralteten IT-Strukturen (Legacy-Systemen) ist diese Umstellung mit großem Aufwand verbunden. Je stärker sich der Zahlungsverkehr hin zu Echtzeitprozessen verlagert, desto wichtiger werden leistungsstarke Abwicklungsplattformen und der direkte Zugang zu Zahlungsinfrastrukturen.

Eine zentrale Entwicklung in diesem Bereich betrifft die Abwicklung in Zentralbankgeld. Seit Oktober 2025 gewährt die EZB lizenzierten Zahlungsdienstleistern (PSPs) und EMIs direkten Zugang zu ihren Abwicklungssystemen: T2 für die Abwicklung von Großbetragszahlungen und TIPS für Echtzeitzahlungen. Zuvor waren Nichtbanken häufig auf zwischengeschaltete Kreditinstitute angewiesen. Der direkte Zugang ermöglicht es ihnen nun unter bestimmten Bedingungen, Euro-Zahlungen im eigenen Namen in Zentralbankgeld abzuwickeln.

Der dreifache Fokus von ISX Financial: Infrastruktur, direkter Zugang, Zahlungsabwicklung

ISX Financial befindet sich genau an dieser Schnittstelle. Nach Angaben des Unternehmens ist es bereits direkt an T2 angebunden und nutzt zudem Zugangspunkte über die Zentralbanken von Litauen und Lettland. Diese parallele Anbindung an zwei Zentralbanken schafft zusätzliche infrastrukturelle Ausfallsicherheit. Eine Anbindung an TIPS ist laut Unternehmensangaben für das vierte Quartal 2026 geplant, was die Präsenz im europäischen Echtzeitzahlungsverkehr weiter ausbauen würde.

Die strategische Bedeutung geht über die rein technische Abwicklung hinaus. Unter anderem will ISX Financial diese Infrastruktur nutzen, um grenzüberschreitende Zahlungen für Händler effizienter und planbarer zu gestalten. Zudem ist die Abwicklung in Zentralbankgeld die schnellste Form der grenzüberschreitenden Interbankenabwicklung; Zahlungssicherheit und Kontenabgleich sind integriert, und die Gelder gehen in der Regel noch am selben Tag, oft innerhalb von zwei Stunden, ein.

Eine weitere grundlegende Herausforderung, die insbesondere für den grenzüberschreitenden E-Commerce relevant ist, muss berücksichtigt werden: Direkte A2A-Zahlungen haben sich bisher noch nicht im gleichen Maße durchgesetzt wie Kartenzahlungen. Ein Grund dafür ist das Fehlen von Funktionen, die Händler von Kartentransaktionen gewohnt sind, wie etwa zuverlässige Zahlungsbestätigungen, Rückerstattungen und Streitbeilegungsverfahren.

ISX Financial will diese Lücke mit PaidBy® schließen, einer skalierbaren grenzüberschreitenden A2A-Zahlungsplattform, die in Zusammenarbeit mit Mastercard angeboten wird. Laut Unternehmensangaben können Verbraucher in ihrer jeweiligen Landeswährung bezahlen, und Händler erhalten die Gelder am nächsten Geschäftstag in ihrer eigenen Währung. Auszahlungen sollen in mehr als 100 Landeswährungen möglich sein. Zusätzlich soll eine integrierte Rückerstattungsreserve Wechselkursschwankungen bei Rückabwicklungen abfedern.

Mastercard liefert die Konnektivität, das Vertrauen auf Systemebene und die Skalierbarkeit, die erforderlich sind, um grenzüberschreitende A2A-Zahlungen für Großhändler attraktiv zu machen. PaidBy® ergänzt dies durch seine proprietäre Orchestrierungsschicht, die grenzüberschreitende Abwicklungsinfrastruktur, dynamische Währungsfunktionen und das Auszahlungsnetzwerk für Händler.

Das Unternehmen hat bereits konkrete nächste Schritte für die weitere Entwicklung skizziert. Neben der geplanten TIPS-Integration sollen ab dem vierten Quartal 2026 weitere eingehende Währungen verfügbar werden. Darüber hinaus gibt ISX Financial an, den Zugang zu den Systemen RTGS und CHAPS der Bank of England vorzubereiten, was die Reichweite der Plattform über den Euroraum hinaus erweitern könnte.

Ausblick

Die Weiterentwicklung der Zahlungslandschaft - angetrieben durch die Grenzen veralteter Systeme, steigende regulatorische Anforderungen und wachsende Erwartungen an Echtzeittransaktionen - hat den Bedarf an einem stärker integrierten Ansatz für grenzüberschreitende Geldtransfers beschleunigt. Fragmentierte Prozesse, zahlreiche Zwischenhändler und voneinander getrennte Zahlungsfunktionen lassen sich immer schwerer mit der Geschwindigkeit, Transparenz und betrieblichen Effizienz vereinbaren, die Unternehmen fordern und die durch den sich wandelnden europäischen Rechtsrahmen - einschließlich der Verordnung über Echtzeitüberweisungen sowie der kommenden PSD3 und der Zahlungsdiensteverordnung (PSR) - verstärkt werden.

Die Branche bewegt sich daher hin zu integrierten Zahlungsökosystemen, die jede Phase der Transaktion miteinander verbinden. Durch die Zusammenführung von Zahlungsauslösung, Devisenwechsel, Abwicklung, Rückerstattungen und Kontenabgleich in einer einheitlichen Lösung ist PaidBy® | Mastercard darauf ausgelegt, diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden und die wachsende Nachfrage nach effizienteren, transparenteren und skalierbaren grenzüberschreitenden A2A-Zahlungen zu bedienen. Entscheidend wird sein, inwieweit das Unternehmen diese technischen Voraussetzungen in wirtschaftlich tragfähige Zahlungsvolumina und wiederkehrende Umsätze umsetzen kann.

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Xryma Plc

https://www.xryma.com/

Quellen

https://thepaypers.com/payments/interviews/cross-border-settlement-open-banking-is-making-a2a-payments-the-default

https://www.fintechfutures.com/paytech/direct-access-to-central-bank-money-is-the-next-structural-shift-in-european-payments

https://www.ecb.europa.eu/paym/retail/instant_payments/html/instant_payments_regulation.tr.html

https://www.osborneclarke.com/insights/what-are-key-obligations-and-timelines-eu-instant-payments-regulation

https://paymentexpert.com/2026/07/17/sepa-instant-payments-guide-eu-rules/

https://fintech.global/2025/05/27/redcompass-sepa-instant-puts-idle-capital-at-risk-for-banks/

https://www.digitaltoday.co.kr/en/view/123385/europe-payment-market-shifts-as-ecb-allows-non-bank-financial-institutions-direct-settlement

https://mambu.com/en/insights/articles/sepa-direct-participation-key-regulations-and-impact-on-financial-institutions

https://www.deraktionaer.de/aktien/kurse/adyen-nl0012969182.html

https://www.boerse.de/dividenden/Mastercard-Aktie/US57636Q1040

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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der Xryma Plc vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

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