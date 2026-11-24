IRW-PRESS: GreenX Metals Limited: GreenX Metals veröffentlicht Unternehmenspräsentation

24. November 2026 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX: GRX, LSE: GRX, GPW: GRX, FWB/Deutschland: A3C9JR) (GreenX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine neue Unternehmenspräsentation veröffentlich hat.

Sie können die deutsche Präsentation unter https://greenxmetals.com/wp-content/uploads/2026/11/GRX_Corporate_Presentation_Nov_2026_ASX_DE_Final.pdf auf der Website des Unternehmens abrufen.

ANFRAGEN

Ben Stoikovich

Chief Executive Officer

+44 207 478 3900

ir@greenxmetals.com

Kazimierz Chojna

Investor Relations - Poland

Kim Eckhof

Investor Relations - UK / Germany

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