IRW-PRESS: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum Ltd. gibt vermittelte Privatplatzierung von unbesicherten Wandelschuldverschreibungseinheiten mit Bruttoerlösen von bis zu 10 Millionen $ bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Calgary, Alberta / 24. November 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (TSX-V: HPL; FWB: HPM; Tradegate: HPM) (Horizon oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Mandatierungsschreiben mit Leede Financial Inc. (der Vermittler) als federführenden Manager und Bookrunner in Zusammenhang mit einem auf der Grundlage wirtschaftlich angemessener Bemühungen vermittelten Privatplatzierungsangebot von bis zu 10.000 Wandelschuldverschreibungseinheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 1.000 $ pro Einheit (der Ausgabepreis) für Bruttoerlöse von bis zu 10.000.000 $ (das Angebot) unterzeichnet hat.

Der Vermittler wird über eine Option verfügen, den Verkauf von bis zu weiteren 15 % der Einheiten zum Ausgabepreis zu arrangieren, wobei diese Option nach seinem alleinigen Ermessen ganz oder teilweise ausgeübt werden kann (die Vermittleroption). Wird die Vermittleroption vollständig ausgeübt, belaufen sich die gesamten Bruttoerlöse des Angebots auf bis zu 11.500.000 $.

Jede Einheit wird aus (i) einer vorrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibung des Unternehmens (jeweils eine Wandelschuldverschreibung) mit einem Nennbetrag von 1.000 $, die drei Jahre nach dem Abschlussdatum (wie unten definiert) fällig ist (das Fälligkeitsdatum), und (ii) 1.429 Stammaktienkauf-Warrants des Unternehmens (jeweils ein Warrant) bestehen. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von drei Jahren nach dem Abschlussdatum eine Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) zu einem Ausübungspreis von 0,50 $ zu erwerben. Die Warrants werden durch einen Warrant-Vertrag geregelt, der zwischen dem Unternehmen und einem Warrant-Vermittler abgeschlossen wird.

Die Wandelschuldverschreibungen können nach Ermessen des Inhabers jederzeit vor Geschäftsschluss am Fälligkeitsdatum zu einem Wandlungspreis von 0,35 $ pro Stammaktie (der Wandlungspreis) in Stammaktien umgewandelt werden, was einem Verhältnis von 2.857 Stammaktien pro 1.000 $ Nennbetrag der Wandelschuldverschreibungen entspricht. Der Wandlungspreis und der Ausübungspreis der Warrants entsprechen einem Aufpreis von 30 % bzw. 85 % gegenüber dem Schlusskurs der Stammaktien am 23. November 2026. Bei der Wandlung haben die Inhaber Anspruch auf aufgelaufene Zinsen bis zum Datum der Wandlung, jedoch ausschließlich dieses Datums. Der Wandlungspreis unterliegt den üblichen Verwässerungsschutzanpassungen, unter anderem für Bar- oder Aktiendividenden, Aktienkonsolidierungen, Aktiensplits, Spin-offs, Bezugsrechtsausgaben und Umstrukturierungen, wie im Vertrag über die Schuldverschreibungen festgelegt.

Die Wandelschuldverschreibungen werden ab dem Abschlussdatum mit 7 % pro Jahr verzinst. Die Zinsen sind halbjährlich am 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres in Barmitteln zahlbar, wobei die letzte Zahlung am Fälligkeitsdatum erfolgt.

Die Wandelschuldverschreibungen sind vorrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten des Unternehmens und sind hinsichtlich der Zahlung von Nennbetrag und Zinsen gleichrangig mit allen anderen im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen sowie allen bestehenden vorrangigen, unbesicherten Verbindlichkeiten des Unternehmens. Die Wandelschuldverschreibungen sind hinsichtlich der Zahlung von Nennbetrag und Zinsen gegenüber allen vorrangigen, besicherten Verbindlichkeiten des Unternehmens nachrangig.

In Zusammenhang mit dem Angebot erhält der Vermittler eine Barprovision in Höhe von 6 % der gesamten Bruttoerlöse des Angebots sowie jene Anzahl nicht übertragbarer Broker-Warrants (die Vermittler-Warrants), die 6 % der Bruttoerlöse des Angebots geteilt durch 0,35 $ entspricht. Jeder Warrant des Vermittlers kann für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,35 $ ausgeübt werden. Die Barprovision und die Vermittler-Warrants werden in Bezug auf Zeichnungen von Käufern auf der Presidents List des Unternehmens auf 3 % reduziert. Das Unternehmen wird dem Vermittler außerdem, vorbehaltlich des Abschlusses des Angebots, eine Corporate-Finance-Gebühr in Höhe von 50.000 $ in bar und 150.000 Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 0,35 $ pro Stammaktie zahlen.

Die Nettoerlöse des Angebots werden nach dem jüngsten erfolgreichen Fördertest des Unternehmens in Polen für den Erwerb von Gasaufbereitungsanlagen für die anfängliche Produktion und den Stromverkauf im dritten Quartal 2027 sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die aus der jüngsten Bohrlochtestanalyse resultierende Produktionsprognose weist darauf hin, dass zunächst mehr Gasförderkapazität vorhanden sein wird, als für die 6-MW-Stromerzeugung erforderlich ist.

Dr. David Winter, CEO von Horizon Petroleum, sagte: Unsere anfängliche Entwicklung der Gasverstromung und der Produktion von komprimiertem Erdgas ist darauf ausgelegt, die Förderung aufzunehmen und einen operativen Cashflow zu generieren und gleichzeitig eine Plattform für die Erschließung der Erdgasressource von Lachowice in größerem Maßstab zu bieten. Sie ermöglicht es uns zudem, von dem in Europa zurzeit vorherrschenden Umfeld hoher Energiepreise zu profitieren, das voraussichtlich auch in absehbarer Zukunft anhalten wird. Bei den aktuellen Gas- und Strompreisen, die über 25 USD/MMBtu bzw. 200 USD/MWh liegen, weist die geplante Phase-1-Produktion von etwa 1,25 MMscf/d für eine Stromerzeugung von 6 MWh das Potenzial auf, jährliche Umsätze von über 10 Millionen USD zu generieren. Komprimiertes Erdgas und andere potenzielle kurzfristige Gasverkaufsmöglichkeiten würden zusätzlich zu den Umsätzen aus dem Stromverkauf hinzukommen. Wir treiben unsere längerfristigen Erschließungspläne weiter voran, wobei eine Produktionskapazität von über 40 MMscf/d angepeilt wird, die bis 2030 über 100 Millionen USD/Jahr generieren soll.

Die Einheiten werden mittels einer Privatplatzierung in allen kanadischen Provinzen gemäß den geltenden Befreiungen von der Prospektpflicht sowie in jenen Offshore-Jurisdiktionen angeboten, die das Unternehmen und der Vermittler vereinbaren könnten - jeweils im Einklang mit dem geltenden Wertpapierrecht. Alle in Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum endet.

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 15. Dezember 2026 oder an einem anderen Datum erfolgen, das das Unternehmen und der Vermittler vereinbaren könnten (das Abschlussdatum), und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich der Unterzeichnung einer Vermittlungsvereinbarung, des Abschlusses einer zufriedenstellenden Due-Diligence-Prüfung durch den Vermittler sowie der Erteilung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Börsengenehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange (die TSXV).

Jedwede Beteiligung von Insidern am Angebot stellt eine Transaktion mit einer nahestehenden Partei gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar, ist jedoch voraussichtlich von den Anforderungen des MI 61-101 hinsichtlich einer formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre befreit.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere in den USA dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der U.S. Securities Act) in seiner jeweils geltenden Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen daher nicht in den USA oder an US-Personen verkauft oder angeboten werden, sofern sie nicht gemäß dem U.S. Securities Act und dem geltenden Wertpapierrecht eines Bundesstaates registriert sind oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierung vorliegt.

Über Horizon Petroleum Ltd.

Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon Petroleum Ltd. konzentriert sich auf die Bewertung und Erschließung von Erdgasvorkommen sowie auf Möglichkeiten im Bereich sauberer Energie in Europa, mit dem Ziel, zur Energieunabhängigkeit und -sicherheit Europas beizutragen. Horizon treibt die Erschließung seiner polnischen Erdgas-Assets durch eine technisch ausgerichtete, schrittweise Entwicklungsstrategie voran, die darauf abzielt, deren wirtschaftliches Potenzial auszuschöpfen. Das Managementteam und das Board of Directors von Horizon setzen sich aus Fachleuten aus den Bereichen Öl und Gas, Wirtschaft und Finanzen zusammen, die über umfangreiche internationale Erfahrung verfügen.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Dr. David A. Winter

Chief Executive Officer

+1 403 619-2957

dawinter@horizon-petroleum.com

Roger McMechan

President und Chief Operating Officer

+1 403 973-2900

roger.mcmechan@horizon-petroleum.com

Website: www.horizon-petroleum.com

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Obwohl das Management der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da keine Gewähr dafür gegeben werden kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, das Angebot zu Bedingungen abzuschließen, die im Wesentlichen den beschriebenen entsprechen; dass das Unternehmen und der Vermittler einen Vermittlungsvertrag abschließen werden; dass das Unternehmen die für den Abschluss des Angebots erforderlichen behördlichen und börslichen Genehmigungen erhalten wird; die Bedingungen an den Finanzmärkten; sowie, in Bezug auf die Verwendung der Erlöse, die ausreichende Höhe der Erlöse. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Horizon wesentlich von den entsprechenden Angaben abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Öl- und Gasvorkommen verbunden sind; schwankende Rohstoffpreise; Änderungen der Gesetzgebung, einschließlich der Umweltgesetzgebung; der Zeitpunkt und die Verfügbarkeit externer Finanzierungen zu akzeptablen Konditionen; sowie der Wettbewerb, wie in den Wertpapierunterlagen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, ausführlicher beschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Warnhinweis.

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