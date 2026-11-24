IRW-PRESS: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals und KAP Minerals unterzeichnen Absichtserklärung zur Prüfung der Aufbereitung von Hecla-Kilmer-Material im geplanten Aufbereitungszentrum für kritische Mineralien in Kapuskasing

Die Zusammenarbeit unterstützt die Vision von KAP, in Ontario ein Aufbereitungszentrum für verschiedene Rohstoffe zu errichten, das potenzielle Möglichkeiten zur Lohnverarbeitung von Phosphat, Seltenerdmetallen und anderen kritischen Mineralien bietet.

Vancouver, British Columbia, 24. November 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FRA: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine Absichtserklärung (die Absichtserklärung) mit KAP Minerals Inc. (KAP) unterzeichnet hat, um die Aufbereitung von mineralisierten Materialien aus dem Hecla-Kilmer-Projekt des Unternehmens in KAPs geplantem Aufbereitungszentrum für kritische Mineralien in Kapuskasing, Ontario (das Kapuskasing-Zentrum), zu prüfen. KAP treibt die Umgestaltung des ehemaligen Phosphatbergwerks Kapuskasing zu einem Aufbereitungszentrum voran, in dem verschiedene kritische Mineralprodukte unter Nutzung der vorhandenen Mineralressource, der existierenden industriellen Infrastruktur und der geplanten Aufbereitungskapazitäten hergestellt werden sollen.

Die Absichtserklärung schafft einen Rahmen für die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, um eine regionale, in kanadischem Besitz befindliche Aufbereitungsplattform für kritische Mineralien zu schaffen, die in der Lage sein soll, industrielle Lieferketten im Inland und in verbündeten Ländern zu versorgen.

Wichtigste Punkte

· Ein klar definierter Weg zur Aufbereitung. Das Hauptziel der Absichtserklärung besteht darin, die technische und wirtschaftliche Machbarkeit der Aufbereitung von phosphat- und seltenerdhaltigem Material (REE) aus Hecla-Kilmer im Kapuskasing-Aufbereitungszentrum zu prüfen, einschließlich einer möglichen künftigen Vereinbarung über die Lohnverarbeitung.

· Kapitaleffizienz. Eine gemeinsam genutzte regionale Aufbereitungsinfrastruktur hat das Potenzial, Doppelarbeit zu vermeiden, die Kapitalintensität im Vergleich zu separaten, eigenständigen Anlagen zu senken und den Weg zur Kommerzialisierung zu beschleunigen.

· Regionales Aufbereitungszentrum und Möglichkeiten zur Lohnverarbeitung. Die Absichtserklärung unterstützt die Strategie von KAP, Kapuskasing zu einer regionalen Aufbereitungsplattform auszubauen, die - vorbehaltlich der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit - Mineralrohstoffe von Drittanbietern verarbeiten kann. Die mögliche zusätzliche Aufbereitung von Fremdmaterial könnte zu einer höheren Anlagenauslastung, zu Skaleneffekten und zu einer verbesserten Wirtschaftlichkeit des Projekts beitragen und gleichzeitig regionalen Rohstofferschließungsunternehmen eine Alternative zum Bau eigenständiger Aufbereitungsanlagen bieten.

· Mehrere Produktströme. Die Parteien werden die Gewinnung von Phosphatkonzentrat, gemischtem Seltenerdkonzentrat und anderen wirtschaftlich wertvollen Produkten sowie Möglichkeiten in nachgelagerten Bereichen prüfen, darunter gereinigte Phosphorsäure (PPA) für die Industrie-, Düngemittel- und Batteriematerialmärkte.

· Magnet- und verteidigungsrelevante Seltenerdmetalle. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird ein besonderer Schwerpunkt auf magnet- und verteidigungsrelevante REEs gelegt, einschließlich der gemeinsamen Bewertung von Konzentratspezifikationen, der Zusammenarbeit mit externen Partnern im Bereich der Trennung und Raffination sowie der Ermittlung von Möglichkeiten für Abnahmevereinbarungen in Nordamerika und verbündeten Märkten.

· Staatliche und strategische Finanzierung. Die Parteien können im Rahmen von Bundes- und Provinzprogrammen gemeinsame Anträge stellen, die darauf abzielen, Kanadas Aufbereitungskapazitäten für kritische Mineralien zu stärken. Diese Programme umfassen technische Studien, Pilot-Aufbereitungsprojekte, Infrastrukturmaßnahmen sowie die Kommerzialisierung in nachgelagerten Wertschöpfungsbereichen.

· Volle strategische Flexibilität. Die Absichtserklärung ist nicht exklusiv. Beiden Parteien steht es weiterhin frei, andere Möglichkeiten in den Bereichen Aufbereitung, Partnerschaften, Finanzierung und Absatz zu verfolgen.

Schaffung eines Wettbewerbsvorteils für Ontario durch die Beseitigung der Lücke in der Aufbereitung

Der Westen hat kein Problem mit der Entdeckung, sondern mit der Aufbereitung. Da China etwa 92,5 % der weltweiten Verarbeitungskapazitäten für Seltenerdmetalle kontrolliert, sind Hersteller in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa und Japan bei den Materialien, die die Grundlage für Elektromotoren, Windkraftanlagen und Verteidigungssysteme bilden, dem Risiko von Lieferunterbrechungen ausgesetzt.

Hecla-Kilmer ist ein in Apatit beherbergtes Projekt für Seltenerdmetalle, Phosphat und Niob im Norden Ontarios. Mithilfe der Bewertung eines Aufbereitungspfads unter Einbeziehung geplanter Infrastruktur in derselben Region arbeitet Neotech daran, die Lücke zwischen der Mineralisierung im Boden und Produkten in der Lieferkette zu schließen.

Mit dieser Vereinbarung soll Hecla-Kilmer von einem Explorations- zu einem Aufbereitungsprojekt werden, sagte Reagan Glazier, CEO von Neotech Metals. Regierungen und Industriepartner haben deutlich gemacht, dass sie vom Sektor für kritische Mineralien einen glaubwürdigen, in Kanada etablierten Weg von der Lagerstätte bis zum fertigen Produkt erwarten. Die Verknüpfung von Hecla-Kilmer mit der geplanten Aufbereitungsinfrastruktur im Norden Ontarios ist ein praktischer und kapitaleffizienter Schritt in genau diese Richtung, der zudem beide Unternehmen in die Lage versetzt, gemeinsam auf Finanzierungsinstitutionen und Abnehmer zuzugehen - und zwar mit einer regionalen Plattform statt mit zwei separaten Projekten.

Von Anfang an war es unsere Vision für Kapuskasing, mehr als nur eine Aufbereitungsanlage für unsere eigene Ressource zu errichten. Wir sehen hier die Chance, einen regionalen Knotenpunkt für kritische Mineralien zu etablieren, der Projektentwickler, Technologiepartner und Kunden zusammenbringt und so eine Aufwärtsdynamik schafft, von der alle profitieren. Unsere Zusammenarbeit mit Neotech ist ein wichtiger Schritt in Richtung dieser Vision. Durch die Erschließung zusätzlicher Rohstoffquellen können wir die Anlagenauslastung verbessern, die Wirtschaftlichkeit des Projekts stärken und den Aufbau einer weltweit wettbewerbsfähigen kanadischen Lieferkette für kritische Mineralien beschleunigen, sagte C. Geoff Hampson, CEO von KAP Minerals Inc.

Stärkung der Dynamik auf Hecla-Kilmer

Die Absichtserklärung ergänzt Neotechs laufende Aktivitäten auf Hecla-Kilmer, darunter:

· metallurgische und verfahrenstechnische Versuche in Zusammenarbeit mit der Dorfner Anzaplan GmbH, die teilweise durch einen Zuschuss in Höhe von 500.000 Dollar aus dem Critical Minerals Innovation Fund der Provinz Ontario finanziert werden, sowie

· die Beauftragung von DRA mit der Erstellung einer ersten Mineralressourcenschätzung und einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für das Projekt.

Im Zuge der weiteren Definition der Ressource beabsichtigen die Parteien, relevante technische Informationen auszutauschen, Labor- und/oder Pilotversuche zu koordinieren und Möglichkeiten zur Optimierung der Phosphat- und REE-Gewinnung zu prüfen. Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen als Grundlage für die Aufbereitungsannahmen dienen, die in künftigen technischen Studien berücksichtigt werden.

Überblick über die Bestimmungen der Absichtserklärung

· Kooperationsbereiche: Lohnverarbeitung und Aufbereitung; metallurgische Untersuchungen und Entwicklung von Verfahrensfließschemata; Entwicklung von Phosphat- und Folgeprodukten, einschließlich PPA; Gewinnung und Vermarktung von Seltenerdmetallen; Infrastruktur, Logistik und regionale Entwicklung; staatliche Förderung und strategische Finanzierung sowie kommerzielle Partnerschaften und Marktentwicklung.

· Laufzeit: zwölf (12) Monate ab Unterzeichnung, verlängerbar durch gegenseitige schriftliche Vereinbarung. Jede Partei kann die Erklärung mit einer Frist von dreißig (30) Tagen schriftlich kündigen.

· Kosten: Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten. Gemeinsame Ausgaben, Testprogramme oder externe Beratungsaufträge bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung.

· Exklusivität: nicht exklusiv. Etwaige künftige Exklusivrechte, Vorzugsrechte bei der Aufbereitung oder reservierte Anlagenkapazitäten würden eine gesonderte schriftliche Vereinbarung erfordern.

· Art der Vereinbarung: Die Absichtserklärung ist Ausdruck einer gegenseitigen Absicht und begründet keine rechtlich durchsetzbaren Verpflichtungen zur Durchführung einer Transaktion oder eines Projekts, mit Ausnahme der Bestimmungen bezüglich der Kosten, der Vertraulichkeit und der öffentlichen Bekanntmachungen, der Nichtexklusivität sowie der Laufzeit und Kündigung. Jegliche Lohnverarbeitung, Materiallieferung oder sonstige geschäftliche Vereinbarung wäre von der Aushandlung und dem Abschluss separater endgültiger Vereinbarungen, der technischen Machbarkeit, behördlichen Genehmigungen und der Verfügbarkeit von Anlagen abhängig. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass eine endgültige Vereinbarung geschlossen wird.

· Im Zuge der weiteren Definition der Ressource beabsichtigen die Parteien, relevante technische Informationen auszutauschen, Labor- und/oder Pilotversuche zu koordinieren und Möglichkeiten zur Optimierung der Phosphat- und REE-Gewinnung zu prüfen. Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen als Grundlage für die Aufbereitungsannahmen dienen, die in künftigen technischen Studien berücksichtigt werden.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung kritischer Mineralressourcen widmet und sich stark für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken einsetzt. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an Projekten für Seltenerdmetalle und kritische Mineralien, darunter das Projekt Hecla-Kilmer für Seltenerdmetalle, Niob und Phosphat. Dieses Projekt liegt 20 km vom 180-MW-Wasserkraftwerk Otter Rapids und von der in Betrieb befindlichen Ontario Northland Railway entfernt. Hinzu kommen das 70 km nordöstlich von Hecla-Kilmer gelegene Projekt Torrance sowie das Projekt TREO in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens.

Über KAP Minerals

KAP Minerals Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Erschließung kritischer Mineralien spezialisiert ist und das geplante Aufbereitungszentrum für kritische Mineralien in Kapuskasing im Norden Ontarios vorantreibt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung einer integrierten Aufbereitungsplattform für Phosphat, Seltenerdmetalle, Scandium und andere strategische Rohstoffe, die nordamerikanische und verbündete industrielle Lieferketten versorgen soll.

Das KAP-Projekt stützt sich auf eine Mineralressource von rund 14,7 Millionen Tonnen, die aus Tailings von zuvor abgebautem Material der ehemaligen Kapuskasing-Phosphatmine besteht. Es wird durch die vorhandene industrielle Infrastruktur sowie existierende regionale Verkehrsanbindungen unterstützt.

Durch eine Kombination aus Mineralaufbereitung, fortschrittlichen Verarbeitungstechnologien und strategischen Partnerschaften strebt KAP an, Kapuskasing als regionales Aufbereitungszentrum zu etablieren, das sowohl die eigene Ressourcenerschließung als auch potenzielle Möglichkeiten zur Verarbeitung von Rohstoffen von Drittanbietern unterstützen kann.

KAPs übergeordnete Strategie besteht darin, Kanadas Aufbereitungskapazitäten für kritische Mineralien zu stärken und gleichzeitig den Aufbau heimischer und verbündeter Lieferketten in den Bereichen Landwirtschaft, Energie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und fortschrittliche Fertigung zu unterstützen.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen regulatorischen Anforderungen des National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierte Person, hat alle Daten und Aussagen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Direktor

reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

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