IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: NurExone meldet präklinische Daten, die die Lokalisierung von Exosomen in verletztem Rückenmarksgewebe nach minimalinvasiver Verabreichung zeigen

Biodistributionsdaten unterstützen die geplante Einreichung eines IND-Antrags für ExoPTEN

TORONTO und HAIFA, Israel, 24. November 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Therapien auf Exosomenbasis für Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt, gab heute neue präklinische Erkenntnisse zur Untersuchung der Biodistribution seiner unternehmenseigenen naiven Exosomen bekannt. Diese dienen als biologische Träger in seinem führenden Prüfproduktkandidaten ExoPTEN. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erkenntnisse seine Fortschritte im Hinblick auf die geplante Einreichung eines Antrags auf Genehmigung klinischer Prüfungen (Investigational New Drug, IND) für ExoPTEN bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) unterstützen.

Der Nachweis, dass Exosomen verletztes Gewebe des Nervensystems erreichen, ist ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung von ExoPTEN hin zu klinischen Studien und der Charakterisierung seines postulierten Wirkmechanismus. In dieser Studie wurde innerhalb von 15 Minuten nach der intrathekalen Verabreichung fluoreszenzmarkierter Exosomen ein exosomenassoziiertes Fluoreszenzsignal an der Verletzungsstelle des Rückenmarks nachgewiesen. Nach einer Stunde wurde ein Fluoreszenzsignal in der grauen Substanz des Rückenmarks unterhalb der Verletzungsstelle beobachtet. Nach Angaben des Unternehmens liefern diese Erkenntnisse biologische Daten, die zeigen, dass die Exosomen von NurExone aus dem umgebenden Liquor in verletztes Rückenmarksgewebe gelangen können.

Die ExoTherapy-Plattform von NurExone nutzt die unternehmenseigenen Exosomen, natürlich sezernierte Partikel im Nanometerbereich, als biologisches Verabreichungssystem für therapeutische Moleküle. ExoPTEN kombiniert die Exosomen mit kleiner interferierender RNA (siRNA), die darauf ausgelegt ist, die PTEN-Expression zu reduzieren, mit dem Ziel, die Nervenregeneration nach einer Verletzung zu fördern.

Wir konzentrieren uns darauf, ExoPTEN in Richtung klinischer Studien am Menschen voranzubringen. Dies erfordert ein koordiniertes Entwicklungsprogramm, bei dem jede Studie darauf ausgelegt ist, eine spezifische Frage auf diesem Weg zu beantworten, sagte Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer von NurExone. Wir haben bereits über die Wiederherstellung motorischer Funktionen in präklinischen Modellen berichtet. In dieser Studie haben wir beobachtet, dass unsere Exosomen nach minimalinvasiver Verabreichung verletztes Rückenmarksgewebe einschließlich der grauen Substanz erreichten. Wir betrachten dies als einen wichtigen Schritt für unsere Verabreichungsplattform und sind der Ansicht, dass es die wissenschaftliche Grundlage für unseren geplanten IND-Antrag erweitert.

Neue Biodistributionsstudie: Ein genauerer Blick auf die Fähigkeit der unternehmenseigenen Exosomen von NurExone, ihr Zielgewebe zu erreichen

Biodistributionsstudien helfen Forschern zu verstehen, wohin eine therapeutische Substanz im Körper gelangt und wo sie sich ansammelt. Präklinische Studien dieser Art geben erste Hinweise darauf, was beim Menschen geschehen könnte.

Damit eine Behandlung wirken kann, muss sie zunächst den richtigen geschädigten Bereich erreichen, sagte Dr. Tali Kizhner, Director of Research and Development bei NurExone. In dieser Studie haben wir beobachtet, dass unsere unternehmenseigenen Exosomen nach minimalinvasiver Verabreichung die graue Substanz des Rückenmarks erreichten. Wir konnten sehen, wie schnell sie dort ankamen und wo sie sich im geschädigten Gewebe verteilten. Dadurch können wir besser verstehen, wie die Exosomen, die ExoPTEN zugrunde liegen, therapeutische Moleküle an die Verletzungsstelle transportieren könnten und in welchem Zeitraum sie sich verteilen.

Die Studie

In der Studie untersuchten die Forscher des Unternehmens die naiven Exosomen von NurExone an Ratten mit experimentell herbeigeführten Rückenmarkskompressionsverletzungen auf Höhe der Brustwirbel T8-T9. Fluoreszenzmarkierte Exosomen wurden intrathekal in den Liquor verabreicht, der das zentrale Nervensystem umgibt. Dies erfolgte durch eine Injektion in die Cisterna magna nahe der Schädelbasis. Anschließend untersuchten die Forscher das Rückenmarksgewebe 15 Minuten und eine Stunde nach der Verabreichung mittels Fluoreszenzmikroskopie und verglichen die Ergebnisse mit denen von Tieren, denen phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) verabreicht worden war.

Die Studie ermöglichte einen genaueren Blick darauf, wie schnell die Exosomen verletztes Gewebe erreichten und wo sie im Rückenmark zu finden waren:

· Innerhalb von 15 Minuten: Exosomenassoziierte Fluoreszenzsignale wurden an der Kompressionsstelle des Rückenmarks beobachtet, was eine frühe Lokalisierung im Verletzungsbereich zeigt.

· Nach einer Stunde: Fluoreszenzsignale wurden in der grauen Substanz des Rückenmarks beobachtet, die neuronale Zellkörper und andere an der Funktion des Nervensystems beteiligte Zellen enthält.

· Bei den mit PBS behandelten Kontrolltieren: Es wurde kein entsprechendes exosomenassoziiertes Fluoreszenzsignal beobachtet.

Diese Erkenntnisse stehen im Einklang mit der Lokalisierung bzw. dem augenscheinlich zielgerichteten Aufsuchen verletzten Rückenmarksgewebes durch exosomenassoziiertes Material.

Abbildung 1. Biodistribution naiver Exosomen nach einer Rückenmarksverletzung

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Oben: Darstellung der Rattenstudie, die die Verabreichung naiver Exosomen in den Liquor nahe der Schädelbasis und die Rückenmarkskompressionsverletzung auf Höhe T8-T9 zeigt.

Mitte: Fluoreszenzmikroskopische Aufnahmen des Rückenmarksgewebes von mit PBS behandelten Kontrolltieren (links), von Tieren, die 15 Minuten nach der Verabreichung der Exosomen untersucht wurden (Mitte), und von Tieren, die nach einer Stunde untersucht wurden (rechts). Grün kennzeichnet das exosomenassoziierte Fluoreszenzsignal, während Blau die Zellkerne kennzeichnet. Nach 15 Minuten ist grüne Fluoreszenz um die Verletzungsstelle sichtbar. Nach einer Stunde wird ein Fluoreszenzsignal im Rückenmarksgewebe beobachtet, einschließlich der als graue Substanz identifizierten Bereiche (weiße Pfeile).

Unten: Vergrößerte Ansichten des hervorgehobenen Bereichs der 15-Minuten-Probe, die die Verteilung des Fluoreszenzsignals im Gewebe zeigen.

Die repräsentativen Aufnahmen zeigen eine frühe exosomenassoziierte Lokalisierung nach intrathekaler Verabreichung in einem Rattenmodell für Rückenmarksverletzungen.

Fortschritte auf dem Weg zur Einreichung eines IND-Antrags

Die neuen Erkenntnisse ergänzen die bereits von NurExone veröffentlichten präklinischen Studien zur Untersuchung der therapeutischen Wirkung, der Nervenregeneration und der zielgerichteten Lokalisierung von Exosomen und tragen zum Verständnis des Unternehmens für seine Verabreichungsplattform auf Exosomenbasis bei. In der Studie wurden naive Exosomen und nicht ExoPTEN selbst untersucht.

Während NurExone auf die klinische Entwicklung hinarbeitet, sollen seine Forschungs- und Herstellungsaktivitäten die Charakterisierung, Sicherheitsbewertung und Herstellung von ExoPTEN für zukünftige Studien am Menschen unterstützen. Das Unternehmen treibt diese Aktivitäten weiter voran, um die erforderlichen Unterlagen für die Einreichung bei den Zulassungsbehörden und die klinische Bewertung vorzubereiten.

Änderung des Rahmenvertrags über Dienstleistungen mit Vivox

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft NurExone Biologic Ltd. nach Abschluss der ersten präklinischen Studie zur Untersuchung von ExoPTEN in Rattenmodellen für Rückenmarksverletzungen eine Änderung ihres Rahmenvertrags über Dienstleistungen mit Vivox Ltd. (Vivox) vereinbart hat. Gemäß den Bedingungen der Vertragsänderung wird Vivox eine zusätzliche Toxizitätsstudie durchführen, die nicht den Standards der Guten Laborpraxis (GLP) entspricht (Nicht-GLP-Studie). Darin wird die intravenöse (IV) und intraarterielle (IA) Verabreichung von ExoPTEN an 80 Sprague-Dawley-Ratten untersucht. Die Studie soll Erkenntnisse für das laufende Programm des Unternehmens zur Vorbereitung des IND-Antrags liefern.

Die Gebühr für die Phase der IA-Verabreichung beträgt 52.000 NIS (ca. 14.000 US$) zuzüglich Mehrwertsteuer. Davon sind 30 % bei Unterzeichnung der Vertragsänderung und 70 % bei Lieferung des Entwurfs des Studienberichts zu zahlen. Die Phase der IV-Verabreichung und die Gewebeaufbereitung werden von Vivox ohne zusätzliche Gebühren durchgeführt. Die Kosten für histopathologische Untersuchungen und klinisch-pathologische Untersuchungspanels (einschließlich Blutbiochemie und Blutgerinnung) werden auf Grundlage der endgültig in Rechnung gestellten Beträge zu gleichen Teilen vom Unternehmen und Vivox getragen.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV), am OTCQB und an der Frankfurter Börse notiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer Therapien auf Exosomenbasis für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Für sein Leitprodukt ExoPTEN liegen überzeugende präklinische Daten vor, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenschädigungen unterstützen. Regulatorische Meilensteine, darunter die Erteilung des Orphan-Drug-Status durch die US-amerikanische FDA und die europäische EMA, erleichtern dem Unternehmen den Weg zu klinischen Studien in den USA und Europa. Auf kommerzieller Ebene strebt das Unternehmen an, Lösungen für Unternehmen anzubieten, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven, zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanischen Aktivitäten und seine Wachstumsstrategie zu verankern.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie sich bitte Who is NurExone? an, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone in den verschiedenen sozialen Medien LinkedIn, Facebook, X (ehemals Twitter) oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

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E-Mail: info@nurexone.com

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Investor und Media Relations - Vereinigte Staaten

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Dr. Eva Reuter

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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Datum dieser Pressemitteilung und sind im Allgemeinen an Wörtern wie können, werden, könnten, sollten, erwarten, planen, beabsichtigen, rechnen mit, glauben, schätzen, Potenzial, fortsetzen, vorantreiben und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen in Bezug auf: die Bedeutung der veröffentlichten Erkenntnisse zur Biodistribution, einschließlich des Potenzials der Exosomen von NurExone, sich in verletztem Rückenmarksgewebe zu lokalisieren und in dieses einzudringen; das Potenzial der Exosomen als Träger, die therapeutische Fracht von ExoPTEN an die Verletzungsstelle zu transportieren; die Relevanz der Erkenntnisse für den postulierten Wirkmechanismus von ExoPTEN und das regulatorische Entwicklungsprogramm des Unternehmens; die geplante Einreichung eines IND-Antrags für ExoPTEN bei der FDA und dessen Entwicklung hin zu klinischen Studien am Menschen; die Durchführung, den Umfang, den Zeitplan, die Kosten und die Kostenteilung der von Vivox durchzuführenden Nicht-GLP-Toxizitätsstudie und deren Rolle im Programm des Unternehmens zur Vorbereitung des IND-Antrags; die beabsichtigte Rolle der Forschungs- und Herstellungsaktivitäten des Unternehmens bei der Unterstützung der Charakterisierung, Sicherheitsbewertung und Herstellung von ExoPTEN; die Entwicklung von ExoPTEN als potenzielle minimalinvasive Therapie für akute Rückenmarksverletzungen und Sehnervenverletzungen; sowie die umfassenderen Entwicklungs-, Zulassungs-, klinischen und Kommerzialisierungspläne des Unternehmens für ExoPTEN, seine anderen Produkte auf Exosomenbasis und zielgerichteten Verabreichungssysteme, einschließlich seines Fahrplans hin zu klinischen Studien in den USA und Europa und der Aktivitäten von Exo-Top Inc.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf wesentlichen Annahmen, darunter: dass die veröffentlichten Studiendaten und die Interpretation dieser Daten durch das Unternehmen, einschließlich der Fluoreszenzbildgebung, richtig und vollständig sind; dass das exosomenassoziierte Fluoreszenzsignal die Position der verabreichten Exosomen widerspiegelt; dass das Rückenmarkskompressionsmodell bei Ratten und der intrathekale Verabreichungsweg Informationen liefern, die für die Biodistribution von ExoPTEN relevant sind; dass die Biodistribution von ExoPTEN mit derjenigen der in der Studie untersuchten naiven Exosomen vergleichbar sein wird; dass die veröffentlichten Erkenntnisse in weiteren Studien reproduziert werden können; dass Vivox die Nicht-GLP-Toxizitätsstudie wie vorgesehen und zu den vereinbarten Bedingungen durchführt; dass das Unternehmen die präklinischen, herstellungsbezogenen und sonstigen Arbeiten abschließen kann, die zur Unterstützung eines IND-Antrags erforderlich sind; dass ausreichende Finanzmittel, Materialien, Herstellungskapazitäten, Einrichtungen, Personal und Kooperationspartner zu akzeptablen Bedingungen verfügbar sein werden; und dass das Unternehmen ExoPTEN und seine anderen Programme wie derzeit vorgesehen vorantreiben kann.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Dazu gehören: der vorläufige und begrenzte Charakter der veröffentlichten Ergebnisse, einschließlich der begrenzten Anzahl der untersuchten Tiere und Zeitpunkte; das Risiko, dass das Fluoreszenzsignal die Position intakter Exosomen nicht korrekt widerspiegelt; das Risiko, dass sich die Biodistribution von ExoPTEN von derjenigen naiver Exosomen unterscheidet; das Risiko, dass die Ergebnisse in weiteren Studien oder anderen Modellen nicht reproduziert werden können; das Risiko, dass Ergebnisse in Tiermodellen keine Vorhersage der Biodistribution, Sicherheit oder Wirksamkeit beim Menschen ermöglichen; das Risiko, dass die Lokalisierung von Exosomen im beschriebenen Modell nicht zur Verabreichung therapeutischer Fracht, zur Nervenregeneration, zur Wiederherstellung von Funktionen oder zu einem klinischen Nutzen führt; das Risiko, dass sich die Nicht-GLP-Toxizitätsstudie verzögert, höhere Kosten als erwartet verursacht oder ungünstige Ergebnisse liefert; Verzögerungen, Änderungen oder Beendigungen, die die Vereinbarungen des Unternehmens mit Vivox oder anderen Vertragspartnern betreffen; die biologische Materialien und Produkten auf Exosomenbasis innewohnende Variabilität; die Notwendigkeit zusätzlicher Forschungsarbeiten, Prüfungen, Herstellungsentwicklung und regulatorischer Arbeiten; das Risiko, dass die Zulassungsbehörden die präklinischen Daten des Unternehmens nicht akzeptieren oder zusätzliche Studien verlangen und dass das Unternehmen einen IND-Antrag nicht innerhalb der erwarteten Zeiträume oder überhaupt nicht einreicht oder keine Genehmigung zur Aufnahme klinischer Studien innerhalb der erwarteten Zeiträume oder überhaupt nicht erhält; die Unfähigkeit, ausreichende Finanzmittel, Materialien, Einrichtungen, Personal oder Kooperationspartner zu gewinnen; Wettbewerb, technologischer Wandel und Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum; sowie die Risiken, die unter der Überschrift Risk Factors auf den Seiten 44 bis 51 des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens vom 27. August 2024 und in anderen fortlaufenden Offenlegungsunterlagen erörtert werden, die im SEDAR+-Profil des Unternehmens verfügbar sind und deren Kopien im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnisse sind präklinischer Natur, basieren auf einem Tiermodell und auf naiven Exosomen statt auf ExoPTEN und belegen nicht die Biodistribution, Sicherheit oder Wirksamkeit von ExoPTEN beim Menschen. ExoPTEN ist ein Prüfproduktkandidat, der von keiner Zulassungsbehörde für die kommerzielle Nutzung oder die Behandlung einer Erkrankung zugelassen wurde. Seine Sicherheit und Wirksamkeit beim Menschen sind nicht nachgewiesen. Es kann nicht zugesichert werden, dass das Unternehmen die veröffentlichten Ergebnisse reproduzieren, einen IND-Antrag einreichen, die Genehmigung zur Aufnahme klinischer Studien erhalten, die klinische Entwicklung abschließen oder die behördliche Zulassung für ExoPTEN erhalten wird. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommenden Erwartungen und Annahmen angemessen sind, kann nicht zugesichert werden, dass die erwarteten Aktivitäten, Vorteile oder Ergebnisse eintreten oder erzielt werden. Die Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist.

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