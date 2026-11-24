IRW-PRESS: Osisko Gold Group Inc. : Osisko Gold erweitert hochgradige Mineralisierung bei Lowhee um ~500 m im Streichen und 250 m unterhalb der aktuellen Ressource und unterstreicht das minennahe Wachstumspotenzial beim Goldprojekt Cariboo

Osisko Gold erweitert hochgradige Mineralisierung bei Lowhee um ~500 m im Streichen und 250 m unterhalb der aktuellen Ressource und unterstreicht das minennahe Wachstumspotenzial beim Goldprojekt Cariboo; Abschnitte umfassen 104,14 g/t Au über 1,50 m (600 m vertikale Tiefe) und 16,08 g/t Au über 4,55 m (325 m vertikale Tiefe)

HIGHLIGHTS

· 11.059 m neue untertägige und oberirdische Explorationsbohrungen, die auf die südöstliche seitliche Verlängerung der Lowhee-Zone und die Fortsetzung im Einfallen in Lowhee Deep abzielten.

· Die Bohrungen durchteuften hochgradiges Gold außerhalb des Bereichs der aktuellen Mineralressource und unterstreichen das Potenzial für minennahes Ressourcenwachstum entlang von ~500 m seitlicher Streichlänge und bis in vertikale Tiefen von ~600 m, mehr als 250 m unterhalb der aktuellen Mineralressource.

· Bemerkenswerte Abschnitte außerhalb des Bereichs der aktuellen Mineralressource umfassen: 104,14 g/t Au über 1,50 m in ~600 m vertikaler Tiefe in BM-26-002 (inkl. 312,00 g/t Au über 0,50 m) sowie 16,08 g/t Au über 4,55 m in ~325 m vertikaler Tiefe in BMU-26-057 (inkl. 4,88 g/t Au über 0,50 m, 60,70 g/t Au über 0,75 m und 45,30 g/t Au über 0,50 m).

Toronto, Ontario, 24. November 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) (Osisko Gold oder das Unternehmen) (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ -) freut sich, neue Ergebnisse aus 11.059 Metern (m) Explorations-Diamantbohrungen in 37 Bohrlöchern bekannt zu geben, die auf die Verlängerung der Lowhee-Zone im Einfallen (Lowhee Deep) und ihre südöstliche seitliche Verlängerung im Streichen am Barkerville Mountain (Lowhee SE) abzielten. Gebohrt wurde von der untertägigen 1260-m-Sohle in der Lowhee-Zone sowie von der Oberfläche am Barkerville Mountain auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Goldprojekt Cariboo (das Projekt), das sich derzeit im Zentrum von British Columbia, Kanada, im Bau befindet.

Chris Lodder, President, kommentierte: Durch die Nutzung verfügbarer untertägiger Bohrkammern und tieferer Bohrungen von der Oberfläche aus unterstreichen die jüngsten Explorationsergebnisse weiterhin das minennahe Ressourcenwachstumspotenzial der Lowhee-Zone, sowohl seitlich im Streichen als auch in der Tiefe. Die Bohrungen durchteuften hochgradige Goldmineralisierung über signifikante Mächtigkeiten unmittelbar im Streichen der Lagerstätte Cariboo, in Bereichen, in denen bislang nur wenige Gangkorridore modelliert wurden. In der Tiefe durchteufte Bohrloch BM-26-002 signifikante Goldmineralisierung mehr als 250 Meter unterhalb der modellierten Mineralressourcen. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung fortgesetzter Exploration in wenig erkundeten Gebieten, durch die wir unser Verständnis des geologischen Modells erweitern und Möglichkeiten für künftiges Ressourcenwachstum identifizieren.

Unternehmens-Update

· Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass David Rouleau, Vice President, Project Development, beabsichtigt, mit Wirkung zum 1. Januar 2027 in den Ruhestand zu treten. Herr Rouleau wird dem Unternehmen im gesamten Jahr 2027 weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen. Im Namen des Verwaltungsrats und des Managements möchte ich Dave für seine zahlreichen Beiträge zum Fortschritt des Goldprojekts Cariboo danken. Wir sind dankbar für sein Engagement über die Jahre und werden auch weiterhin von seinem Rat profitieren, während er in den Ruhestand übergeht, sagte Sean Roosen, Chairman und CEO.

· Das Unternehmen hat zudem Facundo Meyniel mit Wirkung zum 24. November 2026 zum Vice President, Finance, ernannt. Er kommt von PricewaterhouseCoopers LLP (PwC Canada), wo er mehr als 15 Jahre lang börsennotierte Bergbauunternehmen geprüft hat.

HIGHLIGHTS DER BOHRERGEBNISSE

Diese Pressemitteilung enthält Analyseergebnisse aus 37 Diamantbohrungen (DD), die sowohl von der Oberfläche als auch untertage (UG) niedergebracht wurden und insgesamt 11.059 m umfassen. Die untertägigen Bohrungen in Richtung Südosten von den Bohrstationen L1260-ORE-002-DBY-002 und L1260-RMK-01 aus umfassten 6.620 m in 29 Bohrlöchern mit Tiefen zwischen 57,2 und 546,35 m. Insgesamt 4.439 m in 8 Bohrlöchern mit Längen zwischen 361 und 897 m wurden von der Oberfläche aus in Richtung Nordwesten von verschiedenen Ansatzpunkten in der Erweiterungszone Lowhee SE am Barkerville Mountain niedergebracht (siehe Tabellen 3 und 4 sowie Abbildungen 3-5). Alle Bohrlöcher wurden im HQ-Durchmesser (63,5 Millimeter) angesetzt und, wo nötig, auf NQ (47,6 Millimeter Durchmesser) reduziert, um den Vortrieb fortzusetzen oder Richtbohrungen durchzuführen (nur bei Oberflächen-DD). Die verfügbare Ausrüstung für Richtbohrungen erfordert den Vortrieb in NQ mit einem BQ-Ausgang (36,5 Millimeter Durchmesser), solange die Steuerung aktiv ist. Ausgewählte Highlights der Feuerprobenanalysen aus Abschnitten außerhalb des Bereichs der aktuellen Mineralressource umfassen:

· 104,14 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) über 1,50 m in ~600 m vertikaler Tiefe in BM-26-002, darunter:

- 312,00 g/t Au über 0,50 m

· 16,08 g/t Au über 4,55 m in ~325 m vertikaler Tiefe in BMU-26-057, darunter:

- 4,88 g/t Au über 0,50 m und

- 60,70 g/t Au über 0,75 m und

- 45,30 g/t Au über 0,50 m

· 17,53 g/t Au über 4,15 m in ~344 m vertikaler Tiefe in BMU-26-057, darunter:

- 6,02 g/t Au über 0,50 m und

- 63,30 g/t Au über 1,00 m und

- 9,38 g/t Au über 0,50 m

· 11,07 g/t Au über 6,35 m in ~244 m vertikaler Tiefe in BMU-26-085, darunter:

- 15,15 g/t Au über 0,50 m und

- 29,30 g/t Au über 0,50 m und

- 85,20 g/t Au über 0,50 m und

- 6,84 g/t Au über 0,50 m

· 75,80 g/t Au über 0,50 m in ~183 m vertikaler Tiefe in BMU-26-103

· 65,40 g/t Au über 0,50 m in ~196 m vertikaler Tiefe in BM-26-005

· 22,65 g/t Au über 1,10 m in ~210 m vertikaler Tiefe in BMU-26-089, darunter:

- 41,40 g/t Au über 0,60 m

· 6,12 g/t Au über 3,70 m in ~195 m vertikaler Tiefe in BMU-26-087, darunter:

- 27,10 g/t Au über 0,50 m und

- 3,24 g/t Au über 0,50 m und

- 7,43 g/t Au über 1,00 m

· 12,51 g/t Au über 1,70 m in ~224 m vertikaler Tiefe in BMU-26-091, darunter:

- 15,10 g/t Au über 0,60 m und

- 12,90 g/t Au über 0,50 m und

- 9,59 g/t Au über 0,60 m

· 10,39 g/t Au über 2,00 m in ~198 m vertikaler Tiefe in BMU-26-106, darunter:

- 1,99 g/t Au über 0,50 m und

- 37,40 g/t Au über 0,50 m

Vollständige Highlights der Analyseergebnisse einschließlich geschätzter wahrer Mächtigkeiten und vertikaler Tiefen sind in den Tabellen 1 und 2 für Abschnitte innerhalb bzw. außerhalb der aktuellen Mineralressource aufgeführt. Vertikale Tiefen werden als Abstand von der modellierten Geländeoberfläche bis zum Mittelpunkt des Intervalls geschätzt. Lage und Ausrichtung der Bohrlöcher sind in den Tabellen 3 und 4 für Ansatzpunkte an der Oberfläche bzw. untertage dargestellt. Nicht gewonnenen Kernabschnitten wurde ein Gehalt von null zugewiesen. Auf hochgradige Analysewerte wurden keine Kappungen (Top Cuts) angewendet.

Analysekomposite über dem Cut-off und Einzelproben einschließlich Verweisen auf die obigen Highlights sind in Abbildung 4 im Grundriss und in Abbildung 5 im Längsschnitt dargestellt.

ABBILDUNG 1: 104,14 g/t Au in 600 m vertikaler Tiefe in BM-26-002; an Axial Planar-Quarzgänge gebundene Mineralisierung und Mineralisierung im Gangsaum.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86744/241126_DE_OGG.001.jpeg

ABBILDUNG 2: 11,07 g/t Au über 6,35 m in ~244 m vertikaler Tiefe in BMU-26-085; an Axial Planar-Quarzgänge gebundene und damit verbundene hochgradige Verdrängungsmineralisierung.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86744/241126_DE_OGG.002.jpeg

ABBILDUNG 3: Lagerstättenkarte des Goldprojekts Cariboo mit Lage der Lowhee-Zone und des untertägigen Zugangs Cow Portal.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86744/241126_DE_OGG.003.jpeg

ABBILDUNG 4: Highlights der oberirdischen und untertägigen Explorationsbohrungen in Lowhee Southeast / Lowhee Deep im Grundriss

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86744/241126_DE_OGG.004.jpeg

ABBILDUNG 5: Highlights der oberirdischen und untertägigen Explorationsbohrungen in Lowhee Southeast und Deep im Schnitt

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86744/241126_DE_OGG.005.jpeg

Tabelle 1: Längengewichtete Analysekomposite und Einzelproben >=1,8 g/t der untertägigen Explorations-DD bei Lowhee innerhalb des Bereichs der aktuellen Mineralressource

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Au g/t Geschätzte wahre Ca. vertikale Tiefe (m)

Mächtigkeit

(m)

BMU-26-048 10,10 10,60 0,50 3,10 0,43 192

25,60 26,10 0,50 3,57 0,48 196

BMU-26-051 4,50 5,00 0,50 1,82 0,45 190

14,20 14,70 0,50 4,20 0,45 196

BMU-26-054 19,90 20,90 1,00 2,01 0,71 203

BMU-26-063 2,90 3,50 0,60 2,57 0,49 180

6,00 8,40 2,40 1,80 2,36 181

darunter 6,00 6,50 0,50 8,16 0,49

BMU-26-064 0,90 2,50 1,60 2,01 1,13 185

darunter 0,90 1,40 0,50 5,74 0,35

5,20 6,20 1,00 2,43 0,87 184

darunter 5,70 6,20 0,50 4,64 0,43

39,70 40,80 1,10 3,19 1,00 172

darunter 39,70 40,30 0,60 5,72 0,54

46,85 47,60 0,75 26,00 0,57 170

54,60 56,00 1,40 4,19 0,95 168

darunter 55,40 56,00 0,60 9,09 0,41

BMU-26-066 4,70 5,75 1,05 2,56 1,01 182

darunter 5,20 5,75 0,55 4,58 0,55

7,35 9,30 1,95 2,11 1,75 183

darunter 7,85 8,35 0,50 7,44 0,48

14,10 17,00 2,90 2,29 2,51 186

darunter 14,10 14,60 0,50 5,94 0,43

und 16,20 17,00 0,80 4,21 0,69

BMU-26-068 1,25 1,75 0,50 2,73 0,35 178

2,25 2,85 0,60 2,18 0,49 177

5,50 6,00 0,50 7,18 0,32 176

BMU-26-071 63,10 63,60 0,50 17,05 0,29 175

126,90 128,00 1,10 2,26 0,78 157

darunter 127,40 128,00 0,60 3,22 0,42

133,00 133,50 0,50 6,31 0,35 154

BMU-26-082 0,00 7,70 7,70 3,52 6,31 179

darunter 0,00 0,50 0,50 2,31

und 1,80 2,50 0,70 6,16 0,57

und 3,35 3,85 0,50 19,65 0,38

und 3,85 4,50 0,65 9,41

und 5,70 6,20 0,50 5,46

und 7,20 7,70 0,50 5,03 0,43

BMU-26-083 4,05 5,05 1,00 6,38 0,77 177

BMU-26-084 1,50 3,70 2,20 2,05 1,69 179

darunter 1,50 2,00 0,50 3,64 0,43

19,00 21,50 2,50 1,86 2,05 176

darunter 20,00 21,00 1,00 3,85 0,82

24,50 26,00 1,50 7,21 1,15 175

darunter 24,50 25,00 0,50 18,95 0,38

und 25,00 25,50 0,50 1,82

52,10 52,60 0,50 2,34 0,32 171

BMU-26-085 5,50 9,60 4,10 2,74 4,00 185

darunter 5,50 6,00 0,50 2,02 0,49

und 8,70 9,60 0,90 9,64 0,87

BMU-26-086 3,60 8,20 4,60 3,11 4,37 185

darunter 3,60 4,10 0,50 5,82 0,43

und 5,70 6,20 0,50 3,01 0,50

und 7,20 7,70 0,50 12,85 0,47

und 7,70 8,20 0,50 5,18

11,60 15,30 3,70 2,71 2,73 190

darunter 11,60 12,10 0,50 18,60 0,43

BMU-26-087 4,10 4,60 0,50 8,93 0,47 185

6,70 7,20 0,50 21,10 0,41 187

BMU-26-088 16,60 17,30 0,70 2,52 0,66 183

BMU-26-089 15,30 15,90 0,60 11,30 0,56 186

18,60 19,60 1,00 1,98 1,00 187

darunter 18,60 19,10 0,50 3,84 0,50

BMU-26-090 5,70 7,30 1,60 3,05 1,55 185

darunter 6,80 7,30 0,50 7,60 0,47

15,30 16,30 1,00 2,41 0,94 189

25,00 25,50 0,50 4,53 0,43 194

BMU-26-091 5,80 8,70 2,90 6,81 2,63 186

darunter 5,80 6,30 0,50 24,70 0,45

und 8,20 8,70 0,50 13,90 0,29

17,70 19,30 1,60 52,75 1,13 193

darunter 17,70 18,30 0,60 139,50 0,42

BMU-26-092 6,50 7,50 1,00 6,80 0,82 187

darunter 6,50 7,00 0,50 13,40 0,41

9,00 10,10 1,10 16,44 1,00 189

darunter 9,00 9,55 0,55 25,70 0,50

und 9,55 10,10 0,55 7,17

17,40 19,90 2,50 5,80 2,27 196

darunter 17,90 18,40 0,50 24,50 0,43

und 18,90 19,40 0,50 3,06 0,47

BMU-26-103 3,50 5,60 2,10 2,30 1,72 187

darunter 4,10 4,60 0,50 8,27 0,41

115,10 115,60 0,50 25,70 0,48 180

124,40 125,90 1,50 36,73 1,30 179

darunter 124,40 124,90 0,50 110,00 0,43

BMU-26-104 27,80 28,30 0,50 3,42 0,47 191

BMU-26-105 16,90 19,75 2,85 3,71 2,58 180

darunter 18,55 19,15 0,60 13,70 0,54

BMU-26-106 25,40 25,90 0,50 1,90 0,45 185

BMU-26-107 0,50 1,35 0,85 2,58 0,84 181

11,40 11,90 0,50 6,69 0,47 185

15,00 15,50 0,50 8,51 0,50 186

26,75 27,25 0,50 2,25 0,43 190

BMU-26-108 3,00 3,50 0,50 5,39 0,43 183

6,50 7,00 0,50 2,84 0,49 185

11,10 11,60 0,50 2,63 0,40 187

15,30 16,80 1,50 2,79 1,41 189

darunter 15,30 15,80 0,50 8,11 0,47

18,50 19,00 0,50 2,48 0,43 190

30,35 30,95 0,60 3,08 0,39 196

BMU-26-109 17,00 18,00 1,00 27,81 0,77 192

darunter 17,00 17,50 0,50 54,50 0,38

25,00 25,50 0,50 6,51 0,45 197

35,00 36,00 1,00 4,63 0,64 204

darunter 35,00 35,50 0,50 7,73 0,32

52,00 53,15 1,15 7,06 1,15 216

darunter 52,00 52,65 0,65 12,30 0,65

BMU-26-110 5,75 6,25 0,50 9,39 0,43 186

19,10 19,60 0,50 5,39 0,47 197

22,25 22,75 0,50 13,50 0,47 199

47,90 49,90 2,00 8,94 1,91 220

darunter 47,90 48,40 0,50 25,00

und 48,40 48,90 0,50 10,00 0,48

51,20 52,20 1,00 1,94 0,99 222

darunter 51,70 52,20 0,50 3,71 0,50

57,10 57,60 0,50 4,45 0,45 227

Tabelle 2: Längengewichtete Analysekomposite und Einzelproben >=1,8 g/t der untertägigen Explorations-DD bei Lowhee sowie der oberirdischen Explorations-DD bei Lowhee SE / Lowhee Deep außerhalb des Bereichs der aktuellen Mineralressource

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Au g/t Geschätzte wahre Ca. vertikale Tiefe

Mächtigkeit (m)

(m)

BM-26-001 362,50 365,00 2,50 3,54 1,92 190

darunter 363,65 365,00 1,35 6,18

432,10 434,70 2,60 2,26 1,84 229

darunter 432,10 432,90 0,80 2,07 0,61

und 432,90 433,40 0,50 6,42 0,32

437,10 437,60 0,50 2,11 0,38 231

445,80 446,30 0,50 2,88 0,32 236

484,60 486,15 1,55 6,93 1,1 257

darunter 484,60 485,20 0,60 10,9 0,42

und 485,20 486,15 0,95 4,42 0,67

562,55 563,15 0,60 2,45 0,46 275

667,50 669,20 1,70 11,34 1,15 304

darunter 667,50 668,20 0,70 24,6 0,54

und 668,70 669,20 0,50 4,04 0,29

BM-26-002 321,00 322,00 1,00 2,65 0,26 251

506,00 508,00 2,00 4,25 1,35 372

darunter 506,00 507,00 1,00 6,55 0,57

und 507,50 508,00 0,50 3,62 0,38

545,65 546,30 0,65 2,5 0,46 394

678,50 679,00 0,50 4,57 0,38 488

826,15 827,65 1,50 104,14 0,86 600

darunter 826,65 827,15 0,50 312 0,29

BM-26-003 Keine signifikanten Analysewerte

BM-26-004 26,00 26,50 0,50 3,73 0,32 17

110,10 111,20 1,10 2,25 0,55 69

darunter 110,10 110,60 0,50 3,49 0,25

139,85 140,35 0,50 12,3 0,32 89

141,90 142,60 0,70 28,3 0,4 90

300,85 301,35 0,50 1,9 0,35 195

319,45 319,95 0,50 65,4 0,35 196

BM-26-005 495,30 496,00 0,70 1,9 0,57 305

BM-26-006 103,00 103,50 0,50 1,84 0,38 57

112,50 115,50 3,00 2,11 1,5 63

darunter 112,50 113,25 0,75 5,63

und 114,10 115,00 0,90 2,04 0,45

BM-26-007 Keine signifikanten Analysewerte

BM-26-008 Keine signifikanten Analysewerte

BMU-26-048 137,10 137,60 0,50 4,68 0,48 228

140,00 142,50 2,50 2,72 2,35 228

darunter 142,00 142,50 0,50 11,65 0,48

148,00 148,50 0,50 1,94 0,48 230

248,55 249,55 1,00 2,21 0,97 241

darunter 248,55 249,05 0,50 4,22 0,48

BMU-26-051 35,85 36,35 0,50 2,92 0,49 206

40,40 40,90 0,50 2,03 0,47 208

48,00 49,00 1,00 3,5 0,98 212

50,90 51,50 0,60 11,6 0,52 214

80,35 80,85 0,50 2,57 0,44 229

85,00 85,50 0,50 3,33 0,44 232

87,50 94,80 7,30 2,83 6,57 235

darunter 87,50 88,00 0,50 9 0,41

und 89,75 90,25 0,50 5,91 0,45

und 90,25 90,75 0,50 10,8 0,45

und 91,75 92,25 0,50 3,63 0,45

und 94,25 94,80 0,55 6,49 0,52

97,30 98,75 1,45 4,77 1,26 238

darunter 97,30 98,00 0,70 3,12 0,61

und 98,00 98,75 0,75 6,31 0,65

120,20 120,70 0,50 2,52 0,45 248

267,00 268,00 1,00 2,12 0,77 308

darunter 267,00 267,50 0,50 3,99 0,38

354,00 355,50 1,50 1,94 1,41 347

darunter 354,00 355,00 1,00 2,3 0,94

396,95 397,95 1,00 11,3 0,87 364

BMU-26-054 89,00 92,30 3,30 2,59 2,81 246

darunter 89,00 89,60 0,60 3,71 0,52

und 90,10 90,80 0,70 5,63 0,57

und 90,80 91,30 0,50 2,06 0,43

112,00 116,00 4,00 3,68 3,63 261

darunter 112,00 112,85 0,85 2,47 0,74

und 112,85 113,35 0,50 5,01 0,47

und 113,85 114,85 1,00 9,51 0,77

140,00 140,90 0,90 17,1 0,78 275

143,10 143,90 0,80 6,68 0,69 276

BMU-26-057 41,75 43,35 1,60 2,58 1,5 220

darunter 41,75 42,75 1,00 4,07 0,94

96,00 99,90 3,90 1,86 3,32 262

darunter 97,30 97,90 0,60 1,83 0,54

und 98,90 99,40 0,50 2,17 0,38

und 99,40 99,90 0,50 7,3 0,43

104,15 106,70 2,55 1,94 0,87 268

darunter 104,15 105,00 0,85 5,08 0,29

139,50 141,00 1,50 2,04 1,49 294

darunter 140,00 140,50 0,50 5,87 0,5

149,40 151,35 1,95 2,39 1,49 301

darunter 149,90 150,65 0,75 4,38 0,57

und 150,65 151,35 0,70 1,85 0,54

186,45 191,00 4,55 16,08 4,04 325

darunter 186,45 186,95 0,50 4,88 0,44

und 186,95 187,70 0,75 60,7 0,65

und 187,70 188,20 0,50 45,3 0,45

225,85 230,00 4,15 17,53 3,18 344

darunter 226,35 226,85 0,50 6,02 0,38

und 226,85 227,85 1,00 63,3 0,77

und 227,85 228,35 0,50 9,38 0,39

335,00 337,00 2,00 8,32 1,29 402

darunter 335,50 336,00 0,50 27,9 0,32

und 336,00 336,50 0,50 5,09 0,33

BMU-26-060 Keine signifikanten Analysewerte

BMU-26-064 74,90 77,55 2,65 5,13 1,92 163

darunter 74,90 75,40 0,50 2,82 0,37

und 76,60 77,55 0,95 12,75 0,67

BMU-26-066 57,80 59,30 1,50 7,53 1,48 203

darunter 58,80 59,30 0,50 22,1 0,49

BMU-26-071 179,60 180,10 0,50 6,92 0,42 136

189,95 191,10 1,15 2,13 0,91 131

darunter 190,60 191,10 0,50 4,73 0,39

209,30 209,80 0,50 4,2 0,38 122

244,00 244,60 0,60 2,14 0,46 107

BMU-26-082 48,00 50,00 2,00 4,09 1,73 175

darunter 48,00 49,00 1,00 7,33 0,87

BMU-26-085 27,00 28,50 1,50 1,84 1,48 195

darunter 27,00 27,50 0,50 4,53 0,49

75,30 77,30 2,00 9,73 1,76 221

darunter 75,30 75,80 0,50 3,02 0,45

und 75,80 76,30 0,50 3,23 0,43

und 76,30 76,80 0,50 27,7 0,43

und 76,80 77,30 0,50 4,96

100,90 101,50 0,60 1,93 0,56 234

108,00 109,00 1,00 2,8 0,64 237

darunter 108,00 108,50 0,50 5,14 0,32

120,35 126,70 6,35 11,07 5,2 244

darunter 120,35 120,85 0,50 15,15 0,38

und 121,85 122,35 0,50 29,3

und 122,35 122,85 0,50 85,2 0,41

und 122,85 123,35 0,50 6,84

BMU-26-086 17,30 18,30 1,00 8,36 0,97 193

darunter 17,30 17,80 0,50 13,7 0,47

und 17,80 18,30 0,50 3,01 0,49

39,30 39,80 0,50 1,93 0,21 207

99,70 100,70 1,00 9,29 0,79 247

darunter 99,70 100,20 0,50 14,65 0,45

und 100,20 100,70 0,50 3,92 0,32

119,00 120,00 1,00 2,17 0,94 258

BMU-26-087 15,20 18,90 3,70 6,12 3,07 195

darunter 15,20 15,70 0,50 27,1 0,38

und 16,20 16,70 0,50 3,24 0,44

und 17,90 18,90 1,00 7,43

21,75 22,25 0,50 13,8 0,43 198

31,40 33,40 2,00 4,42 1,75 206

darunter 31,40 32,15 0,75 2,82 0,63

und 32,15 32,70 0,55 7,25 0,5

und 32,70 33,40 0,70 3,92

189,30 191,30 2,00 2,29 1,81 324

darunter 189,30 189,80 0,50 7,51 0,45

BMU-26-088 73,50 74,50 1,00 7,07 0,71 196

darunter 74,00 74,50 0,50 13,95 0,35

BMU-26-089 74,40 75,50 1,10 22,65 1,06 210

darunter 74,40 75,00 0,60 41,4 0,58

104,00 105,00 1,00 2,55 0,94 220

darunter 104,00 104,50 0,50 4,83 0,47

BMU-26-090 54,00 54,70 0,70 2,26 0,45 210

72,40 74,95 2,55 2,86 2,21 220

darunter 74,45 74,95 0,50 12,25 0,43

91,40 92,10 0,70 1,97 0,61 228

96,50 98,00 1,50 2,94 1,41 231

darunter 97,00 97,50 0,50 2,47 0,47

und 97,50 98,00 0,50 5,7

127,40 127,90 0,50 6,8 0,35 243

BMU-26-091 37,00 37,50 0,50 2,03 0,47 205

62,85 64,55 1,70 12,51 1,6 224

darunter 62,85 63,45 0,60 15,1 0,56

und 63,45 63,95 0,50 12,9

und 63,95 64,55 0,60 9,59

86,00 92,10 6,10 2,86 4,5 240

darunter 87,90 88,50 0,60 8,92 0,42

und 90,85 91,50 0,65 15,4 0,5

117,25 118,00 0,75 2,26 0,68 256

121,00 121,50 0,50 2,35 0,47 258

123,00 124,00 1,00 2,41 0,96 259

darunter 123,50 124,00 0,50 4,63 0,5

154,00 154,65 0,65 2,06 0,56 277

BMU-26-092 27,90 28,40 0,50 5,24 0,43 203

49,95 50,45 0,50 1,86 0,38 221

60,70 61,20 0,50 3,46 0,38 230

97,80 98,30 0,50 2,16 0,41 259

143,75 144,25 0,50 2,26 0,43 295

238,50 239,00 0,50 3,16 0,38 363

BMU-26-103 36,85 37,85 1,00 2,71 0,91 185

darunter 37,35 37,85 0,50 4,72 0,45

61,10 61,60 0,50 2,44 0,45 186

89,90 92,90 3,00 3,75 2,67 184

darunter 89,90 90,40 0,50 10,55 0,35

und 90,40 90,90 0,50 2,48

und 91,90 92,40 0,50 2,9 0,45

und 92,40 92,90 0,50 5,98 0,49

99,05 99,55 0,50 75,8 0,44 183

111,35 111,85 0,50 2,63 0,43 181

140,95 142,35 1,40 7,56 1,07 176

darunter 140,95 141,85 0,90 11,3 0,58

BMU-26-104 49,00 50,00 1,00 2,59 0,77 194

60,00 61,00 1,00 2,7 0,87 196

161,25 162,25 1,00 4,57 1 201

darunter 161,25 161,75 0,50 8,02 0,5

227,20 227,70 0,50 4,98 0,43 201

310,55 311,20 0,65 2,43 0,63 203

BMU-26-105 94,65 95,65 1,00 2,87 0,82 180

darunter 94,65 95,15 0,50 5,59 0,41

BMU-26-106 57,25 58,25 1,00 2,67 0,96 192

darunter 57,75 58,25 0,50 4,79 0,48

92,85 94,35 1,50 3,12 1,48 198

darunter 93,35 93,85 0,50 8,82 0,49

101,25 103,25 2,00 10,39 1,92 198

darunter 101,25 101,75 0,50 1,99 0,48

und 101,75 102,25 0,50 37,4 0,48

107,00 107,50 0,50 3,08 0,47 199

BMU-26-107 100,90 101,40 0,50 1,85 0,47 215

BMU-26-108 47,00 52,15 5,15 1,85 5,04 206

darunter 47,00 47,50 0,50 10,7 0,5

und 49,15 49,65 0,50 2

und 51,15 51,65 0,50 3,56

109,00 109,50 0,50 2,36 0,47 234

BMU-26-109 43,80 44,40 0,60 3,58 0,56 210

59,15 62,65 3,50 1,85 3,13 222

darunter 59,15 59,65 0,50 6,66 0,43

und 59,65 60,15 0,50 3,73 0,43

und 62,15 62,65 0,50 2,24 0,47

74,30 76,00 1,70 4,24 1,64 232

darunter 74,30 74,80 0,50 13,85 0,48

93,50 94,00 0,50 2,5 0,47 245

97,50 98,00 0,50 13,6 0,43 247

101,60 102,10 0,50 6,36 0,48 250

131,25 131,75 0,50 7,65 0,43 268

176,80 179,35 2,55 3,45 2,3 297

darunter 176,80 177,30 0,50 14,25 0,43

und 177,80 178,35 0,55 2,62 0,51

BMU-26-110 27,10 27,60 0,50 6,92 0,41 203

95,80 96,30 0,50 3,68 0,37 258

119,20 119,70 0,50 3,4 0,43 277

122,45 122,95 0,50 3,02 0,44 279

131,50 132,25 0,75 3,17 0,57 286

135,95 136,45 0,50 2,09 0,46 290

143,90 144,40 0,50 2,84 0,41 295

243,15 243,70 0,55 3,58 0,39 371

Tabelle 3: Ansatzpunkte, Ausrichtungen und maximale Tiefen der oberirdischen DD bei Lowhee DE / Lowhee Deep. Negative Neigungswerte zeigen nach unten.

Bohrloch-ID Rechtswert Hochwert Höhe (m) Neigung Azimut Tiefe (m)

(UTM Zn 10N) (UTM Zn 10N)

BM-26-001 596906,1 5882523,5 1559,8 -45 300 706

BM-26-002 596906,2 5882522,6 1559,9 -50 325 897

BM-26-003 597065,3 5882407,3 1584,6 -45 305 606

BM-26-004 597058,8 5882053,9 1578,8 -45 305 380

BM-26-005 597030,9 5882188,9 1578,9 -45 305 541

BM-26-006 596977,3 5882103,3 1563,5 -45 305 361

BM-26-007 596983,7 5882464,0 1574,1 -45 305 501

BM-26-008 597043,2 5882547,7 1586,6 -45 305 447

Tabelle 4: Ansatzpunkte, Ausrichtungen und maximale Tiefen der untertägigen Explorations-DD bei Lowhee. Negative Neigungswerte zeigen nach unten.

Bohrloch-ID Lage in der Mine Rechtswert Hochwert Höhe (m) Neigung Azimut Tiefe (m)

(UTM Zn 10N) (UTM Zn 10N)

BMU-26-048 L1260-ORE-002-DBY-002 596554,0 5882794,3 1258,8 -5 149 305,8

BMU-26-051 L1260-ORE-002-DBY-002 596554,0 5882794,1 1258,4 -15 151 546,35

BMU-26-054 L1260-ORE-002-DBY-002 596554,3 5882793,7 1257,9 -25 149 215,9

BMU-26-057 L1260-ORE-002-DBY-002 596553,8 5882794,1 1257,8 -35 149 538,4

BMU-26-060 L1260-RMK-001 596552,5 5882850,7 1261,6 37 110 57,2

BMU-26-063 L1260-RMK-001 596553,0 5882851,1 1260,6 12 110 81,3

BMU-26-064 L1260-ORE-002-DBY-002 596553,6 5882794,8 1260,8 35 149 112,1

BMU-26-066 L1260-RMK-001 596552,9 5882851,2 1260,1 -5 110 165,3

BMU-26-068 L1260-RMK-001 596552,3 5882850,8 1262,4 45 119 60

BMU-26-071 L1260-ORE-002-DBY-002 596553,9 5882794,6 1260,4 25 149 261,1

BMU-26-082 L1260-RMK-001 596552,3 5882850,8 1260,8 23 119 81,2

BMU-26-083 L1260-RMK-001 596551,8 5882850,4 1261,2 45 128 69,2

BMU-26-084 L1260-RMK-001 596551,9 5882850,4 1260,6 27 128 117

BMU-26-085 L1260-RMK-001 596552,8 5882851,2 1259,7 -15 110 165

BMU-26-086 L1260-RMK-001 596552,9 5882851,3 1259,3 -25 110 180,3

BMU-26-087 L1260-RMK-001 596552,4 5882851,2 1258,9 -35 110 291,4

BMU-26-088 L1260-RMK-001 596552,1 5882850,6 1260,1 5 119 201,4

BMU-26-089 L1260-RMK-001 596552,2 5882850,5 1259,7 -5 119 163,3

BMU-26-090 L1260-RMK-001 596552,3 5882850,4 1259,4 -15 119 204,3

BMU-26-091 L1260-RMK-001 596552,2 5882850,5 1259,0 -25 119 249,4

BMU-26-092 L1260-RMK-001 596552,1 5882850,5 1258,8 -35 119 369,3

BMU-26-103 L1260-ORE-002-DBY-002 596554,1 5882794,3 1259,9 15 149 279,6

BMU-26-104 L1260-ORE-002-DBY-002 596554,1 5882794,3 1259,3 5 149 336,1

BMU-26-105 L1260-RMK-001 596551,9 5882850,4 1260,6 15 128 189,2

BMU-26-106 L1260-RMK-001 596551,9 5882850,4 1260,1 5 128 144,3

BMU-26-107 L1260-RMK-001 596552,1 5882850,1 1259,7 -5 128 243,2

BMU-26-108 L1260-RMK-001 596552,1 5882850,2 1259,3 -15 128 294,2

BMU-26-109 L1260-RMK-001 596552,0 5882850,2 1259,1 -25 128 297,3

BMU-26-110 L1260-RMK-001 596552,0 5882850,2 1258,7 -35 128 400,5

ÜBER DAS GOLDPROJEKT CARIBOO

Das Goldprojekt Cariboo ist ein genehmigtes, zu 100 % unternehmenseigenes Projekt im Stadium der Machbarkeitsstudie, das sich derzeit im Bau befindet und im historischen Bergbaurevier Wells-Barkerville im Zentrum von British Columbia, Kanada, liegt. Das Landpaket des Unternehmens erstreckt sich über rund 186.740 Hektar, umfasst 443 Mineralrechte und deckt ein Gebiet ab, das sich über rund 77 Kilometer von Nordwesten nach Südosten erstreckt. Ende 2024 wurden dem Projekt die Genehmigungen nach dem Mines Act und dem Environmental Management Act (British Columbia) erteilt, womit das Genehmigungsverfahren für wesentliche Zulassungen erfolgreich abgeschlossen wurde. Am 14. September 2026 gab das Unternehmen eine formelle positive Entscheidung zum Bau des Projekts bekannt; der erste Goldguss wird im ersten Quartal 2029 und die kommerzielle Produktion im zweiten Halbjahr 2029 erwartet.

Technische Berichte

Wissenschaftliche und technische Informationen zum Goldprojekt Cariboo und zur Machbarkeitsstudie 2025 für das Goldprojekt Cariboo werden durch den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Feasibility Study for the Cariboo Gold Project, District of Wells, British Columbia, Canada vom 11. Juni 2025 (mit Stichtag 25. April 2025) (der Cariboo Technical Report) gestützt.

Damit die Leser die Informationen im Cariboo Technical Report vollständig verstehen, sollte auf den vollständigen Text des Cariboo Technical Report in seiner Gesamtheit Bezug genommen werden, einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Vorbehalte, Einschränkungen und Methoden. Der Cariboo Technical Report ist als Ganzes zu lesen, und einzelne Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder herangezogen werden. Der Cariboo Technical Report wurde gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und ist elektronisch auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und EDGAR (www.sec.gov) im Emittentenprofil von Osisko Gold sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskogold.ca verfügbar.

Qualified Persons

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Scott Smith, P. Geo., Vice President, Exploration von Osisko Gold, einer Qualified Person im Sinne von NI 43-101, geprüft, verifiziert und gebilligt. Die Verifizierung umfasst die Prüfung von Kernfotos sowie eine dreidimensionale Prüfung der erfassten Bohrlochdaten und Analyseergebnisse gemäß den Standardverfahren des Unternehmens.

Qualitätssicherung (QA) - Qualitätskontrolle (QC)

Bohrkerne im HQ- und NQ-Durchmesser werden nach QAQC-Prüfungen auf Erfassungs- und Probenahmefehler vor Ort auf dem Projekt Cariboo gesägt (halbiert). BQ-Kerne (beschränkt auf gerichtete Abschnitte) werden nach der täglichen QAQC als Vollkern beprobt. Etwaige BQ-Abschnitte außerhalb des Bereichs der aktuellen Ressource (hier keine) werden bei der Festlegung neuer Ressourcenkörper nicht berücksichtigt. Qualitätskontrollproben (QC) werden in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom eingefügt, darunter Blindproben und Referenzmaterialien bei allen Probensendungen, um die Leistung des Labors zu überwachen. Die Proben werden verpackt, beschriftet und mit nummerierten Sicherheitsplomben versiegelt.

Alle Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Analyse an die Analyseeinrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, übermittelt. Die Einrichtung von ALS ist vom Unternehmen unabhängig und für Goldanalysen nach der Norm ISO/IEC 17025 akkreditiert; alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Abständen mit etablierten Kriterien für die Datenakzeptanz. Die gesamte Probe wird gebrochen, und 250 Gramm werden pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgt mittels 50-Gramm-Feuerprobe mit Atomabsorptionsabschluss (AAS) mit einer unteren Grenze von 0,01 ppm und einer oberen Grenze von 100 ppm. Proben mit Goldgehalten von mehr als 100 ppm werden mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert (Obergrenze 10.000 ppm). Ausgewählte Proben mit sichtbarem Gold und/oder Cosalit werden bei der Kernaufnahme für eine zusätzliche 1.000-Gramm-Siebmetall-Feuerprobe (Screen Metallic) markiert, um eine genaue Quantifizierung einer etwaigen Grobfraktion sicherzustellen. Alle Proben werden außerdem mit einem geochemischen 48-Elemente-Paket nach einem Vier-Säuren-Aufschluss mittels induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) analysiert.

ÜBER OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldentwicklungsunternehmen mit Fokus auf früher produzierende Bergbaureviere mit Potenzial im Distriktmaßstab. Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines zu 100 % unternehmenseigenen, vollständig genehmigten Vorzeigeprojekts, des Goldprojekts Cariboo, das sich derzeit im Zentrum von British Columbia, Kanada, im Bau befindet, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden. Das Projekt liegt innerhalb des größeren regionalen Landpakets Cariboo des Unternehmens, das zahlreiche aussichtsreiche Explorationsziele beherbergt und Möglichkeiten für künftige Entdeckungen bietet. Die Projektpipeline in Cariboo wird durch das Projekt Tintic ergänzt, das im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah, USA, liegt - ein Brownfield-Projekt mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu bestehender Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Management von Erschließungsrisiken und dem Wachstum des Mineralbestands.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskogold.ca oder kontaktieren Sie:

Sean Roosen

Chairman und CEO

E-Mail: sroosen@osiskogold.ca

Tel.: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vice President, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskogold.ca

Tel.: +1 (437) 423-3644

In Europe

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WARNHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 in seiner jeweils geltenden Fassung) (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass Osisko Gold bestimmte Annahmen trifft, und sind zwangsläufig mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für die Leistung und sind an Wörtern wie können, werden, würden, könnten, erwarten, glauben, planen, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, potenziell, vorschlagen, Projekt, Ausblick, vorhersehen, fortsetzen, Ziel, geplant, anstreben, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinung oder vergleichbarer Terminologie sowie an Begriffen zu erkennen, die üblicherweise für die Zukunft und den Konditional verwendet werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Bedeutung und Interpretation der Bohrergebnisse bei Lowhee SE und Lowhee Deep, einschließlich der Ausdehnung der hochgradigen Mineralisierung im Streichen und unterhalb der aktuellen Mineralressource, und das Potenzial für minennahes Ressourcenwachstum in der Lowhee-Zone, sowohl seitlich im Streichen als auch in der Tiefe (falls vorhanden); die fortgesetzte Exploration des Unternehmens in wenig erkundeten Gebieten, einschließlich Lowhee SE und Lowhee Deep, sowie deren Ergebnisse und Auswirkungen (falls vorhanden); die erwartete Erweiterung des Verständnisses des Unternehmens vom geologischen Modell, den Ausschluss von BQ-Bohrkernabschnitten von der Festlegung neuer Ressourcenkörper und die Identifizierung von Möglichkeiten für künftiges Ressourcenwachstum (falls vorhanden); den erwarteten Ruhestand von Herrn Rouleau als Vice President, Project Development, und die Übergabe der Zuständigkeiten für die Projektentwicklung, einschließlich seiner Verfügbarkeit in beratender Funktion; den fortgesetzten Bau des Goldprojekts Cariboo und den erwarteten Zeitpunkt des ersten Goldgusses und der kommerziellen Produktion; den Genehmigungsstatus des Goldprojekts Cariboo und den erwarteten Zeitpunkt des Erhalts der verbleibenden Zulassungen, Genehmigungsänderungen und Baugenehmigungen; das Ziel des Unternehmens, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden; sowie das Explorationspotenzial und das Potenzial für künftige Entdeckungen (falls vorhanden) auf seinen Liegenschaften. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die beim Ziehen einer Schlussfolgerung oder beim Erstellen einer Prognose oder Projektion zugrunde gelegt wurden, darunter: die Fähigkeit von Bohrungen und Probenahmen, die Mineralisierung zutreffend vorherzusagen; die Zuverlässigkeit der Interpretation der geologischen Struktur, der Gangorientierung und -kontinuität, einschließlich der geschätzten wahren Mächtigkeiten und vertikalen Tiefen der gemeldeten Abschnitte und ihrer Lage im Verhältnis zur aktuellen Mineralressource; die Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcenschätzung und der ihr zugrunde liegenden Annahmen; dass die Ergebnisse weiterer Bohrungen mit den bisherigen übereinstimmen; die Verfügbarkeit von Bohrgeräten und Personal; die geordnete Übergabe der Zuständigkeiten für die Projektentwicklung, einschließlich der weiteren Verfügbarkeit von Herrn Rouleau in beratender Funktion; die Fähigkeit des Unternehmens, Schlüsselpersonal zu halten; dass der Bau planmäßig und im Rahmen des geschätzten Budgets voranschreitet; die Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern, Ausrüstung, Material und Infrastruktur; dass erforderliche Genehmigungen, Zulassungen und Änderungen rechtzeitig erteilt und aufrechterhalten werden; die fortgesetzte Unterstützung durch First Nations und andere Interessengruppen; der fortgesetzte Zugang des Unternehmens zu Kapital zu akzeptablen Bedingungen; sowie das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen bei Goldpreisen, Wechselkursen und allgemeinen wirtschaftlichen und Marktbedingungen. Osisko Gold hält seine Annahmen auf Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen in Bezug auf künftige Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Osisko Gold liegen, letztlich als unzutreffend erweisen können, da sie Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die Osisko Gold und seine Geschäftstätigkeit betreffen.

Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: die Ergebnisse der Explorationstätigkeiten, einschließlich des Risikos, dass weitere Bohrungen die aktuellen Interpretationen nicht bestätigen oder kein Ressourcenwachstum stützen; Fehler in der geologischen Modellierung des Managements, einschließlich der Interpretation der geologischen Struktur, der Gangorientierung und der wahren Mächtigkeiten; die lokale Variabilität hochgradiger Gangmineralisierung, einschließlich des Risikos, dass einzelne hochgradige Analysewerte nicht repräsentativ für die breitere mineralisierte Zone sind; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbautätigkeiten; Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung und dem Bau des Goldprojekts Cariboo, einschließlich Bauverzögerungen, Kostenüberschreitungen, Inflation und Lieferkettenstörungen; die Unfähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten, und Störungen im Zusammenhang mit Führungswechseln, einschließlich der Übergabe der Zuständigkeiten für die Projektentwicklung; Arbeitskräftemangel oder Arbeitskonflikte sowie Gesundheits-, Sicherheits- und Sicherungsvorfälle; Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen Dritter, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch Regierungen, günstiger regulatorischer Bedingungen und Zulassungen, der Bedingungen an den Kapitalmärkten und der Fähigkeit des Unternehmens, zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen Zugang zu Kapital für die geplante Exploration und Erschließung auf den Liegenschaften des Unternehmens zu erhalten; der regulatorische Rahmen und das Bestehen von Gesetzen und Vorschriften, die dem Bergbau Beschränkungen auferlegen können; der Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Zulassungen und Genehmigungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; das globale Wirtschaftsklima; Schwankungen der Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen an den Devisenmärkten; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen, einschließlich der Beziehungen zu First Nations, und die Auswirkungen von Maßnahmen von Interessengruppen. Die Leser werden dringend gebeten, die Angaben unter der Überschrift Risk Factors im Annual Information Form des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie die im jüngsten Abschluss und in der Managements Discussion and Analysis des Unternehmens und in anderen öffentlichen Einreichungen im Emittentenprofil von Osisko Gold auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) offengelegten Risiken und Faktoren zu konsultieren, um weitere Informationen über die Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit und seine Betriebe ausgesetzt sind.

Obwohl das Unternehmen die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf Grundlage der zum Datum dieser Mitteilung verfügbaren Informationen für angemessen hält, kann keine Zusicherung hinsichtlich künftiger Ergebnisse, Aktivitätsniveaus und Leistungen gegeben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für die Leistung, und es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Aufzählungen von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten nicht abschließend sind. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und sofern nicht nach geltendem Recht erforderlich, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen gebilligt oder missbilligt.

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