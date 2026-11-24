IRW-PRESS: REV Exploration Corp.: REV Exploration bestätigt Heliumfund mit starkem anfänglichem Gasfluss am Aden Dome

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Die erste 2-Meter-Perforation im 6,5 Meter langen Lagerstättenabschnitt liefert Spitzen-Rohgasdurchsätze von bis zu 4,88 Millionen Kubikfuß pro Tag bei einer Heliumkonzentration von 0,93 %

Die Ergebnisse versetzen REV in die Lage, die Ressourcenbewertung zu beschleunigen und die Kommerzialisierung voranzutreiben - mit geplanten zusätzlichen Perforationen in naher Zukunft und einer zweiten Bohrung

REV-Video: Warum Helium wichtig ist

https://youtu.be/V8IOCW8YyBo

Kelowna, BC - 24. November 2026 - REV Exploration Corp. (REV oder das Unternehmen) (TSXV: REV - WKN: A410MR - OTCID: REVFF), berichtet, dass bei ersten Testbohrungen am Aden Dome, der zu 100 % im Besitz des Unternehmens liegt, entlang der Grenze zwischen Montana und Alberta, erfolgreich heliumhaltiges Gas an die Oberfläche gefördert wurde - mit Spitzenfördermengen von bis zu 4,88 Millionen Kubikfuß pro Tag (4,88 MMcf/d) und einer durchschnittlichen Heliumkonzentration von 0,93 %. Bislang wurde weniger als ein Drittel des Lagerstättenintervalls erprobt (2 Meter von insgesamt 6,5 Metern), während die Größe und strukturelle Integrität des Aden Dome (4 Quadratmeilen einer interpretierten Vier-Wege-Schließung auf dem devonischen Beaverhill-See-Niveau) das Potenzial für weitere Bohrlöcher deutlich untermauern.

Durch Aden und eine wachsende Pipeline weiterer vielversprechender Helium-Ziele auf immer größeren Flächen in Montana und im südlichsten Teil von Alberta entwickelt sich REV rasch zu einem führenden Explorations- und Erschließungsunternehmen für dieses neu als kritischer Rohstoff eingestufte Material, das für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit der USA von entscheidender Bedeutung ist. Mit dem grundlegenden Vermögenswert in Aden als Anker verfügt REV nun über die Dynamik und das richtige Team, um das, was das Management als einzigartige Multi-Projekt-Entdeckungs- und Erschließungsmöglichkeit für Helium ansieht, in den kommenden Wochen und Monaten effizient und aggressiv auszubauen.

Highlights der Entdeckung am Aden Dome

· Starker Druckaufbau: Nach der Perforation zeigte die Bohrung eine starke und sofortige Druckreaktion, wobei der Bohrlochkopfdruck innerhalb von nur 15 Minuten von null auf etwa 1.354 psi (9.337 kPa (Kilopascal)) anstieg, bevor er nach einer einstündigen Absperrung etwa 1.400 psi (9.653 kPa) erreichte.

· Außergewöhnliche Erholung des Lagerstättendrucks: Nach jeder aufeinanderfolgenden Förderphase bei unterschiedlichen Drosselgrößen zeigte der Bohrlochkopfdruck eine schnelle Erholung und stieg durchweg wieder auf den anfänglichen Druck nach einer einstündigen Absperrung von etwa 1.400 psi (9.653 kPa) an oder übertraf diesen sogar.

· Hohe Förderrate an die Oberfläche: Bei einem Kurzzeit-Fördertest mit einer 40/64-Drossel wurde eine Spitzenförderrate von 4,88 MMcf/d bei einem Förderrohrdruck von etwa 647 psi (4.459 kPa) erreicht. Das Lagerstättenintervall wurde mit 15 % HCl stimuliert. Während der verschiedenen Förderphasen wurde kein Formationswasser gefördert, und die gesamte bei der Stimulation eingesetzte Flüssigkeit wurde zurückgewonnen.

· Heliumgehalt und Gaszusammensetzung: Eine von AGAT Laboratories durchgeführte unabhängige Laboranalyse bestätigte eine Heliumkonzentration von 0,93 % im geförderten Gasstrom, wobei Stickstoff das vorherrschende Trägergas war und kein nennenswertes CO oder Wasser enthalten war, was sowohl aus betrieblicher als auch aus wirtschaftlicher Sicht eine günstige Gaszusammensetzung darstellt. Eine geringe Menge Methan im Gasstrom ermöglicht es REV, sich mit einer Brenngas-Anlage selbst mit Energie zu versorgen oder dieses Produkt möglicherweise an Erdgasproduzenten mit nahegelegener Gasinfrastruktur zu verkaufen, um eine alternative Einnahmequelle zu erschließen.

· Erhebliches Potenzial für weitere Funde: Der Aden-Dome ist eine große, klar abgegrenzte antiklinale Struktur, die sich über etwa sechs Quadratabschnitte (3.840 Acres) erstreckt und laut der Interpretation des Unternehmens auf der Grundlage seismischer Daten und Daten aus Offset-Bohrungen einen geschätzten vierseitigen strukturellen Abschluss von etwa 4 Quadratmeilen aufweist. Diese bedeutende geologische Falle in Verbindung mit der anfänglichen Leistungsfähigkeit des Lagerstättengebiets gibt dem geologischen Team von REV großes Vertrauen in das kurzfristige Explorationspotenzial von Aden.

Steve Halabura, leitender technischer Berater von REV, kommentierte: Aden ist eine beeindruckende Helium-Entdeckung und untermauert das robuste geologische Modell, das unser Team vor mehr als einem Jahr für ein riesiges Gebiet vorgestellt hat, das sich von Montana bis in den südlichsten Teil von Alberta und den südlichen zentralen Teil von Saskatchewan erstreckt und Genesis sowie angrenzende Trends umfasst - ein Gebiet, das vielversprechend für zahlreiche weitere Helium-Lagerstätten ist und natürlich auch für die weltweit ersten groß angelegten kommerziellen Funde von natürlichem Wasserstoff in weiten Teilen von Saskatchewan, die wir über MAX Power anvisieren. Das Schwerpunktgebiet und die Zielsubstanz von REV sowie die Pipeline hochwertiger Projekte bieten dem Unternehmen ein spannendes Potenzial, wobei Aden nun als Vorlage für weitere kurzfristige Heliumfunde dient. Der wissenschaftlich fundierte Ansatz unseres Teams zahlt sich aus - dieser Fund bestätigt einmal mehr die geologischen Zielausrichtungs- und Umsetzungsfähigkeiten unserer Gruppe.

Kommentar des CEO

Jordan Potts, CEO von REV Exploration: Dass aus unserer allerersten Bohrung täglich mehr als 4 Millionen Kubikfuß heliumhaltiges Gas fließt, obwohl weniger als ein Drittel des Lagerstättenreservoirs perforiert ist, ist ein herausragendes Ergebnis. Unser Team hat von der Interpretation über die Bohrungen bis hin zur Fertigstellung und den Tests außergewöhnlich gute Arbeit geleistet. Die Zusammensetzung des reinen Gases entspricht genau unseren Erwartungen.

Der Aden Dome ist eine große Struktur, und unsere Aufgabe besteht nun darin, nach diesen vielversprechenden ersten Förderergebnissen dessen Ausmaß und kommerzielles Potenzial nachzuweisen. Nach der Analyse aller Daten und Rücksprache mit GLJ freuen wir uns darauf, in Kürze weitere Perforationen in Aden durchzuführen, um diese Entdeckung auszuweiten, und gleichzeitig eine zweite Bohrung zu errichten, die dazu dient, die Kontinuität des Lagerstättengebiets, die laterale Konnektivität und die potenzielle Ausdehnung der heliumhaltigen Ansammlung zu untersuchen.

Herr Potts schloss mit den Worten: Wir sind strategisch gut positioniert, um unser Ziel zu erreichen, REV zu einem führenden Primär-Heliumproduzenten auszubauen, der den kritischen Materialbedarf Amerikas deckt.

Details zu den Testdurchläufen

Ermutigt durch den starken anfänglichen Druckaufbau begann das technische Team von REV umgehend mit Durchflussversuchen bei verschiedenen Drosselgrößen und erzielte dabei Spitzen-Gasdurchflussraten von 4,88 MMcf/d, hohe Fließdrücke in den Rohrleitungen sowie eine durchgehend schnelle Druckerholung nach aufeinanderfolgenden Durchflussphasen, ohne dass während der ersten Testphase Anzeichen für einen wesentlichen Druckabfall im Lagerstättenreservoir zu beobachten waren. Diese Beobachtungen sind vorläufig und unterliegen der Drucktransientenanalyse, die von GLJ im Rahmen seiner unabhängigen Lagerstättenanalyse durchgeführt wird, bei der auch die Permeabilität und die potenzielle Förderkapazität bewertet werden, um die nächste Phase der Arbeiten und die Entwicklungsplanung des Unternehmens zu unterstützen.

Diese äußerst ermutigenden Ergebnisse belegen eine beträchtliche anfängliche Energie und Gasförderbarkeit des Reservoirs, was durch unabhängige Laboranalysen weiter untermauert wird, die eine durchschnittliche Heliumkonzentration von 0,93 % bestätigen. Die Kombination aus starker anfänglicher Durchflussleistung, schneller Druckerholung und bestätigtem Heliumgehalt stellt einen bedeutenden technischen Meilenstein dar und stärkt das Vertrauen des Unternehmens in das potenzielle Ausmaß und die kommerziellen Erschließungsmöglichkeiten der Heliumentdeckung Aden Dome.

Abbildung 1: Karte des Aden Dome

Nächste Schritte - Beschleunigung der Lagerstättenbewertung und der kommerziellen Erschließung

Nach den erfolgreichen ersten Durchflussversuchen am Aden-Dome treibt REV ein gezieltes Programm voran, das darauf abzielt, die Entdeckung weiter zu bewerten und einen möglichen Weg zur kommerziellen Heliumproduktion zu ebnen.

Zu den unmittelbaren Prioritäten des Unternehmens gehören:

· Fortgesetzte Bohrlochbewertung: Weitere Beurteilung der Förderbarkeit der Lagerstätte, des Druckverhaltens und des Potenzials für eine nachhaltige Förderung, wobei die Möglichkeit der Gewinnung von natürlichem Wasserstoff im Grundgebirgskomplex noch nicht geprüft wurde.

· Zusätzliche Lagerstättenuntersuchungen: Bewertung der verbleibenden 4,5 Meter des identifizierten Netto-Lagerstättenintervalls im Hinblick auf eine mögliche kurzfristige Fertigstellung und Erprobung.

· Folgebohrungen: REV arbeitet unverzüglich an Plänen zur Bohrung einer nahegelegenen Abgrenzungsbohrung in Aden, um die Kontinuität der Lagerstätte, die Druckverbindung und die potenzielle Ausdehnung der Ressourcen zu untersuchen.

· Kommerzielle Projektierung: Fortsetzung der vorläufigen Projektierung, Bewertung der Heliumaufbereitung, Planung der Produktionsanlagen und Ermittlung des Bedarfs an Ausrüstung mit langer Lieferzeit.

· Umfassendere Exploration: Vorantreiben weiterer vielversprechender Helium-Bohrziele innerhalb des wachsenden nordamerikanischen Projektportfolios von REV. Im 6.171 Acre großen West-Butte-Projekt von REV, 20 Meilen west-südwestlich von Aden, wird das Team die Ergebnisse aus Aden zusammen mit seiner firmeneigenen 3D-Seismik nutzen, um gestapelte karbonatische Ziele aus dem Devon und tiefere Sandsteinziele nach Priorität zu ordnen, sobald die Genehmigungen vorliegen. REV hat zudem weitere vielversprechende Flächen in den nördlichen Great Plains im Visier.

Abbildung 2: Bohrung der neuen Heliumfundstelle am Aden Dome mit den Sweet Grass Hills in Montana im Hintergrund

Warum dies für Anleger von Bedeutung ist

REV erschließt eine Reihe von hochreinen, ergiebigen Heliumlagerstätten in den nördlichen Great Plains. Am Aden Dome an der Grenze zwischen Montana und Alberta hat bereits weniger als ein Drittel eines einzigen Lagerstättenabschnitts hervorragende Ergebnisse geliefert, mit Spitzen-Rohgasdurchflussraten von bis zu 4,88 Millionen Kubikfuß pro Tag bei einer durchschnittlichen Heliumkonzentration von 0,93 % - deutlich über der allgemein anerkannten wirtschaftlichen Schwelle von 0,30 %. Das Team, das diese Bohrung termingerecht und im Rahmen des Budgets durchgeführt, fertiggestellt und getestet hat, kann nun weitere potenzielle 4,5 Meter des Abschnitts erproben. Eine geplante zweite Bohrung soll zeigen, wie weit sich die Entdeckung möglicherweise erstreckt. Die Kombination aus einer großen kartierten strukturellen Einengung, vielversprechenden Lagerstättenmerkmalen und einer außergewöhnlichen anfänglichen Gasförderbarkeit bildet eine überzeugende Grundlage für Abgrenzungsbohrungen und eine potenzielle Erschließung mit mehreren Bohrlöchern, vorbehaltlich einer weiteren Bestätigung der Kontinuität der Lagerstätte und ihrer Förderkapazität.

West Butte bietet REV die Chance auf eine eigenständige Entdeckung nur 20 Meilen west-südwestlich von Aden in den Sweet Grass Hills in Montana. Das Team hat mithilfe eigener 3D-Seismik bereits mehrere übereinanderliegende Bohrziele in diesem 6.171 Acre großen Projekt in Montana kartiert. Nun kann es die Daten der Aden-Bohrung nutzen, um die Ziele zu optimieren und die Chancen auf eine Entdeckung weiter zu erhöhen. REV verfügt zudem über weitere Landpakete in seinem Portfolio und verfolgt aktiv den Erwerb weiterer potenzieller Helium-fördernder Grundstücke in der Region, um die Chancen für die Aktionäre rasch zu vergrößern.

Das US-Energieministerium stufte Helium Ende Oktober 2026 als kritischen Rohstoff ein. Angesichts dieser vielversprechenden frühen Entdeckung konzentriert sich REV voll und ganz auf das Entwicklungspotenzial von Aden, um seinen Explorationserfolg in Montana und anderen Teilen der nördlichen Great Plains zu wiederholen und weitere hochstrategische Helium-Vermögenswerte zu erwerben. Ziel ist es, Shareholder Value zu schaffen und eine führende Marke sowie einen führenden Produzenten in einem Sektor aufzubauen, der für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit der USA zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Über REV Exploration Corp.

REV ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio an strategischen Bergbau-Assets sowie einem bedeutenden und wachsenden Engagement in den Bereichen Helium und natürlicher Wasserstoff, wobei der Schwerpunkt auf den nördlichen Great Plains der USA und dem südlichsten Teil von Alberta entlang der Grenze zu Montana liegt. Das Unternehmen besitzt Öl- und Gas-Pachtanteile in Montana, die sich über eine Fläche von etwa 10.600 Acres erstrecken, sowie eine Reihe von PNG-Pachtverträgen in Alberta entlang der Grenze zwischen Alberta und Montana, darunter das Aden-Dome-Projekt. REV hält außerdem 6 Millionen Aktien der MAX Power Mining Corp. (CSE: MAXX; OTC: MAXXF) sowie 12,4 Millionen Aktien der Major Gold Corp., einem privaten Unternehmen, das eine Notierung an der TSX Venture Exchange anstrebt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Leser auf der Website des Unternehmens unter www.REVexploration.com sowie in den kanadischen Regulierungsunterlagen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

REV Exploration Corp.

Unit 220 - 1060 Manhattan Dr.

Kelowna, BC, V1Y 9X9

Tel: +1-604-682-7970

info@revexploration.com

www.revexploration.com

Jordan Potts, CEO & Director

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Investor Relations

Ph: 1-306-981-4753

Email: info@revexploration.com

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Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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