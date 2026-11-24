IRW-PRESS: Silver Pony Resources Corp.: Silver Pony berichtet über aktuelle unternehmerische und technische Entwicklungen

NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia / 23. November 2026 / IRW-Press / Silver Pony Resources Corp. (CSE: PONY) (FWB: BJ40) (OTCID: PONIF) (vormals Carlyle Commodities Corp.) (Silver Pony oder das Unternehmen) freut sich, über verschiedene aktuelle unternehmerische und technische Entwicklungen zu berichten.

Zeitplan für die Analyseergebnisse

Das Unternehmen freut sich, die Bestätigung von Actlabs bekannt zu geben, dass die Analysearbeiten für das aus 10 Bohrlöchern bestehende Bohrprogramm des Unternehmens mit insgesamt 211 Proben kurz vor dem Abschluss stehen. Das Unternehmen arbeitet weiterhin eng mit Actlabs zusammen, um eine zeitnahe Fertigstellung und Übermittlung der noch ausstehenden Analyseergebnisse zu unterstützen. Obwohl die Bearbeitungszeiten im Labor durch eine hohe branchenweite Nachfrage und Kapazitätsengpässe beeinflusst werden, geht das Unternehmen davon aus, dass es die verbleibenden Ergebnisse zu gegebener Zeit erhalten wird, und hat die Absicht, diese nach deren Eingang, Prüfung und Verifizierung durch sein technisches Team zu veröffentlichen. Das Unternehmen dankt seinen Aktionären für ihre anhaltende Geduld und Unterstützung, während es auf den Erhalt dieser Ergebnisse wartet.

Gewährung von Optionen und RSUs

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es einem Berater des Unternehmens 375.000 RSUs (jeweils eine Restricted Share Unit oder RSU) für den Erwerb von 375.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie) gewährt hat; ferner meldet es, dass es 25.000 Aktienoptionen (jeweils eine Option) im Rahmen des aktienbasierten Incentive-Plans des Unternehmens (der Plan) gewährt hat. Jede RSU wird sechs (6) Monate nach dem Gewährungsdatum unverfallbar, und jede Option wurde mit sofortiger Wirkung unverfallbar. Jede Option kann innerhalb eines Zeitraums von fünf (5) Jahren zu einem Ausübungspreis von 0,20 $ pro Aktie ausgeübt werden. Die Gewährung der RSUs und der Optionen erfolgte auf der Basis des Plans, der ursprünglich auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 29. Dezember 2022 von den Aktionären genehmigt wurde. Gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die CSE) muss der Plan alle drei Jahre erneut von den Aktionären genehmigt werden. Obwohl der Plan in den vergangenen drei Jahren nicht erneut von den Aktionären genehmigt wurde, hat die CSE die Gewährung von aktienbasierten Vergütungsinstrumenten gemäß dem Plan unter folgenden Bedingungen genehmigt: (i) Die Zuweisungen unterliegen ausdrücklich einer erneuten Genehmigung des Plans durch die Aktionäre und können erst nach Erteilung dieser Genehmigung ausgeübt werden; und (ii) sollte die Genehmigung durch die Aktionäre nicht erteilt werden, erlöschen die Zuweisungen automatisch und werden ohne weitere Maßnahmen oder Entschädigung aufgehoben. Das Unternehmen beabsichtigt, den Plan auf seiner nächsten Jahreshauptversammlung erneut zur Genehmigung vorzulegen. Sämtliche Aktien, die durch die Ausübung der Optionen oder die Abwicklung der RSUs ausgegeben werden, unterliegen gemäß den Richtlinien der CSE einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Gewährungsdatum.

Rücktritt eines Direktors

Herr Jeremy Hanson ist mit sofortiger Wirkung aus dem Unternehmen ausgeschieden. Silver Pony und sein Team danken Herrn Hanson für seinen wertvollen Einsatz und wünschen ihm für seine zukünftigen Vorhaben alles Gute.

Aktuelle Entwicklungen bei Finanzierungen und Investitionen

Das Unternehmen freut sich zudem, bekannt zu geben, dass es einen Bruttoerlös von insgesamt 4.942.767 $ erzielt hat, bestehend aus: (i) einem Bruttoerlös von 1.300.035 $ aus dem am 22. Oktober 2026 erfolgten Abschluss einer aufgestockten strategischen Flow-Through-Privatplatzierung; (ii) einem Bruttoerlös von 1.600.015 $ aus dem am 23. Oktober 2026 erfolgten Abschluss einer aufgestockten strategischen Privatplatzierung von Einheiten; und (iii) einem Erlös von 2.042.717 $ aus dem Verkauf von Stammaktien von Roxmore Resources Inc. (TSX: RM), die vom Unternehmen gehalten wurden; der Verkauf erfolgte zwischen dem 5. Oktober 2026 und dem 23. November 2026 über die Handelsplattform der Toronto Stock Exchange sowie privat.

Morgan Good, President und CEO von Silver Pony, äußerte sich dazu wie folgt: Wir freuen uns, dass wir das Firmenvermögen des Unternehmens durch eine Kombination aus Eigenkapitalfinanzierungen und dem Verkauf unserer Roxmore-Aktien stärken konnten, und danken unseren Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung. Dieses Kapital bildet eine solide Grundlage, um das Projekt Silver Pony weiterhin diszipliniert voranzutreiben, und wir freuen uns darauf, weitere Ergebnisse bekannt zu geben, sobald diese vorliegen.

Aktuelle Entwicklungen bei Flow-Through-Aktien

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Reverse-Takeover-Transaktion des Unternehmens vom 23. Juli 2026 (die RTO) unterliegen alle Aktien, die an frühere Aktionäre von Silver Pony Trout Lake Resources Corp. (vormals Silver Pony Resources Corp.) (Trout Lake) ausgegeben wurden, einer vertraglichen Übertragungsbeschränkung, die schrittweise aufgehoben werden soll (der Lock-up). Der Lock-up wurde von den Parteien freiwillig vereinbart, also weder von der CSE noch durch das geltende Wertpapierrecht auferlegt.

Das Unternehmen hat festgestellt, dass 1.125.000 Aktien (die betreffenden Aktien) versehentlich dem Lock-up unterworfen wurden. Dementsprechend beabsichtigt das Unternehmen, den Lock-up für die betreffenden Aktien aufzuheben. Diese Aufhebung gilt ausschließlich für die betreffenden Aktien; für alle übrigen Aktien, die dem Lock-up unterliegen, bleibt dieser gemäß dessen Bedingungen weiterhin bestehen.

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es insgesamt 375.000 Aktien (die zusätzlichen Aktien) an acht Zeichner (die Zeichner) ausgeben wird, die an einer Flow-Through-Privatplatzierung von Trout Lake zu einem Preis von 0,20 $ pro Aktie (die Finanzierung) teilgenommen haben. Gemäß den Bedingungen der Zeichnungsverträge für die Finanzierung besteht für den Fall, dass die im Rahmen dieser Finanzierung ausgegebenen Aktien (oder Wertpapiere, die bei einem Unternehmenszusammenschluss im Tausch gegen diese Aktien erhalten wurden) bis spätestens 30. April 2026 nicht an der CSE notiert und zum Handel zugelassen waren, ein Anspruch jedes Zeichners auf den Erhalt zusätzlicher Stammaktien, welche 25 % der Anzahl der vom jeweiligen Zeichner erworbenen Aktien entsprechen, und zwar ohne zusätzliche Gegenleistung. Da die Aktien bis zum 30. April 2026 nicht notiert und zum Handel zugelassen waren, ist das Unternehmen verpflichtet, die zusätzlichen Aktien auszugeben.

Die zusätzlichen Aktien werden ohne zusätzliche Gegenleistung zu einem rechnerischen Ausgabepreis von 0,20 $ pro zusätzlicher Aktie ausgegeben.

Für die zusätzlichen Aktien gilt eine gesetzliche und von der CSE vorgeschriebene Haltefrist, die in Übereinstimmung mit dem geltenden Wertpapierrecht und den Richtlinien der CSE vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum endet.

Keine der zusätzlichen Aktien wird gemäß dem United States Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert, und solche Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Die aktualisierte Website des Unternehmens sowie die Unterlagen für Investoren sind über die folgenden Links abrufbar:

Website: https://silverponyresources.com

Investorenpräsentation: Hier

LinkedIn: Hier

X: Hier

Über Silver Pony Resources Corp.

Das Unternehmen ist ein in der Frühphase befindliches Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Bewertung von Mineralkonzessionen befasst. Das wesentliche Konzessionsgebiet des Unternehmens ist das sich in der Explorationsphase befindliche Projekt Silver Pony, das aus 37 zusammenhängenden Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 37.022,88 Hektar im Südosten von British Columbia innerhalb der Bergbaubezirke Slocan und Revelstoke besteht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter:

Silver Pony Resources Corp.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86731/SilverPony_23-11-2026_DEPRcom.001.png

Morgan Good, President, CEO und Direktor

604-715-4751

mg@silverponyresources.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen der Unternehmensleitung von Silver Pony hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie beabsichtigt, plant, erwartet, glaubt, unserer Ansicht nach, steht im Einklang mit, potenziell oder rechnet mit bzw. an Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungen oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können, könnten, sollten, würden, werden oder vorkommen könnten. Diese Informationen und Aussagen, die im vorliegenden Dokument als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und umfassen unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten: dem Zeitpunkt des Eingangs und der Veröffentlichung der verbleibenden Analyseergebnisse; der Unverfallbarkeit, Ausübung und Abwicklung der RSUs und Optionen sowie der Absicht des Unternehmens, eine erneute Zustimmung der Aktionäre zum Plan einzuholen; der vorgeschlagenen Aufhebung des Lock-ups in Bezug auf die betreffenden Aktien; der Ausgabe der zusätzlichen Aktien; sowie den Plänen des Unternehmens, das Projekt Silver Pony weiter voranzutreiben und über weitere Ergebnisse zu berichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Laborverzögerungen oder andere Faktoren können den Erhalt der verbleibenden Analyseergebnisse verzögern, und die Ergebnisse selbst können von den Erwartungen der Geschäftsführung abweichen; die Aktionäre stimmen dem Plan möglicherweise nicht erneut zu, woraufhin die RSUs und Optionen erlöschen; das Unternehmen führt die vorgeschlagene Aufhebung des Lock-ups möglicherweise nicht durch; die CSE akzeptiert möglicherweise weder die Ausgabe der zusätzlichen Aktien noch den als Ausgabepreis geltenden Preis; die Pläne des Unternehmens für das Projekt Silver Pony können sich ändern, und das Unternehmen benötigt möglicherweise zusätzliche Finanzmittel, um diese voranzutreiben; der spekulative Charakter der Mineralexploration; Veränderungen der Rohstoffpreise sowie der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; Umwelt- und regulatorische Risiken; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens offengelegt sind, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ist das Unternehmen von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter unter anderem, dass Actlabs die verbleibenden Untersuchungen abschließen und die Ergebnisse innerhalb des derzeit erwarteten Zeitrahmens übermitteln wird; dass die Aktionäre den Plan erneut genehmigen werden; dass die CSE die Ausgabe der zusätzlichen Aktien zum rechnerischen Ausgabepreis genehmigen wird; und dass das Unternehmen über das erforderliche Kapital und die notwendigen Ressourcen verfügen wird, um das Projekt Silver Pony wie derzeit vorgesehen weiter voranzutreiben.

Obwohl das Management versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die CSE noch deren Marktregulierungsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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