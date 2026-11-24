IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech unterstreicht die positive wirtschaftliche Dynamik in seinem Drone-as-a-Service-Geschäft dank der jüngsten Vertragsabschlüsse im Wert von 1,8 Mio. USD

ZenaTech unterstreicht die positive wirtschaftliche Dynamik in seinem Drone-as-a-Service-Geschäft dank der jüngsten Vertragsabschlüsse im Wert von 1,8 Mio. USD und eines konsolidierten Auftragsbestands von 20 Mio. CAD

Die aktuellen Aufträge in den Bereichen Solarenergie, Transport und Energieinfrastruktur zeugen von der branchenübergreifenden Kundennachfrage, vom anhaltenden organischen Wachstum und von der zunehmenden Reichweite des DaaS-Netzwerks auf globaler Ebene

Toronto, Ontario, 24. November 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech oder das Unternehmen) - ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS) und Enterprise-SaaS spezialisiert hat - veröffentlicht im Folgenden eine Zusammenfassung der aktuellen geschäftlichen Meilensteine. Besonders hervorzuheben ist hier der konsolidierte Auftragsbestand von mehr als 20 Mio. CAD (rund 14 Mio. USD). In den letzten Wochen hat das Unternehmen mit seinem Drone-as-a-Service-Geschäft neue Aufträge von Kunden aus den Bereichen Solarenergie, Transport sowie Öl & Gas in den Vereinigten Staaten und Kanada bekannt gegeben, wobei die Unternehmensführung bei einigen dieser Kunden mit Folgeaufträgen rechnet. Diese zusätzlichen Aufträge haben ein Gesamtvolumen von rund 1,8 Mio. USD, das Folgegeschäft dürfte sich sogar auf 3,5 Mio. USD belaufen.

Unser Drone-as-a-Service-Netzwerk sichert sich aktuell Aufträge in drei Infrastrukturmärkten, die für unsere Strategie von zentraler Bedeutung sind: Solarenergie, Transport und Energie, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. In jedem einzelnen Fall erhielt ein vor Ort etabliertes Vermessungsteam den Zuschlag, und bei einigen dieser Kunden orten wir Potenzial für Folgeaufträge über die Gesamtlebensdauer des jeweiligen Projekts. Zusammen mit einem vertraglich gesicherten Auftragsbestand von über 20 Mio. CAD ermöglichen uns diese Aufträge im Rahmen der Einbindung von Drohnen und KI-gestützter Datenverarbeitung in unsere Dienstleistungen ein konstantes organisches Wachstum und eine bessere Planbarkeit zukünftiger Umsätze.

Die wichtigsten Highlights:

· Wie ZenaTech bekannt gab, übersteigt der Auftragsbestand mittlerweile einen Wert von 20 Mio. CAD (ca. 14 Mio. USD). Dies entspricht dem geschätzten Wert der durch unterzeichnete Verträge gesicherten Umsätze, die in zukünftigen Berichtsperioden voraussichtlich realisiert werden sollen. Der Auftragsbestand entspricht den Kundenzusagen aus den Drone-as-a-Service- und Enterprise-SaaS-Unternehmenssegmenten.

· Ein Drone-as-a-Service-Standort in den USA erhielt im Rahmen mehrerer Ausschreibungen Aufträge mit einem anfänglichen Gesamtwert von 1 Mio. USD für die Durchführung drohnengestützter topografischer Vermessungen im Rahmen eines Projekts zur Errichtung von Solarinfrastruktur bei einem US-amerikanischen Energieversorgungsunternehmen. Sofern die Projektabwicklung erfolgreich ist und weitere Aufträge erteilt werden, rechnet die Unternehmensführung damit, dass das Projekt in den nächsten zwei Jahren zusätzliche Umsätze von bis zu 2,5 Mio. USD generieren könnte.

· Mit seinem Drone-as-a-Service-Geschäft ist ZenaTech in den Markt für Solarvermessungen eingestiegen. Es wurden zwei Aufträge im Gesamtwert von über 110.000 USD für Solaranlagen auf einem Schulgelände und im Rahmen kommunaler Projekte erteilt. Ein drittes Projekt im Wert von rund 60.000 USD dürfte in den nächsten 90 Tagen vergeben werden. Die Firmenführung rechnet bei diesem Kunden in den nächsten 12 Monaten mit einem Umsatz von rund 600.000 USD.

· Ein Drone-as-a-Service-Standort in den Mittelatlantikstaaten hat drei neue Bauvermessungsverträge für staatliche Verkehrsinfrastrukturprojekte in den US-Bundesstaaten Virginia und South Carolina unterzeichnet. Damit erhöht sich die Anzahl der laufenden und kürzlich abgeschlossenen Verkehrsprojekte des Standorts in diesem Jahr auf acht Projekte in drei Bundesstaaten mit vertraglich vereinbarten Umsätzen von über 500.000 USD.

· Das Drone-as-a-Service-Geschäft konnte sich Vermessungsaufträge von einem etablierten kanadischen Öl- und Gasproduzenten sowie einem großen Energieinfrastrukturunternehmen sichern. Die Projekte umfassen einschließlich der erwarteten Folgeaufträge ein Gesamtvolumen von 1 Mio. CAD (ca. 680.000 USD). 270.000 CAD davon wurden bereits vertraglich vereinbart, ca. 700.000 CAD entfallen auf Folgeaufträge, die nach erfolgreichem Abschluss der laufenden Arbeiten erwartet werden.

Die Drone-as-a-Service-Plattform von ZenaTech unterstützt Unternehmen und Regierungsstellen mit abonnierten Drohnendiensten und setzt dabei auf die eigenen Produktplattformen von ZenaDrone, um eine Vielzahl von Vermessungs-, Inspektions-, Wartungs-, Hochdruckreinigungs- und Präzisionslandwirtschaftslösungen anzubieten. Für die Kunden entfallen damit der Besitz, der Betrieb und die Wartung von kommerziellen Drohnenflotten. Durch die Übernahme etablierter, profitabler, aber noch nicht vollständig digitalisierter Dienstleistungsunternehmen errichtet ZenaTech ein skalierbares globales DaaS-Netzwerk und eine KI-autonome Plattform. Das Unternehmen ist weltweit mittlerweile mit knapp 45 DaaS-Standorten in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australien vertreten.

Die vorliegende Mitteilung liefert eine Zusammenfassung von Informationen, die das Unternehmen bereits in den oben verlinkten Pressemitteilungen veröffentlicht hat; es handelt sich also um keine Aktualisierung dieser Mitteilungen. Der Auftragsbestand ist keine Kennzahl für die Umsatzrealisierung gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS), stellt keine erhaltenen Zahlungseingänge dar und sollte nicht als Garantie für zukünftige Umsätze verstanden werden. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Folgeaufträge und erwarteten Umsätze basieren auf den aktuellen Schätzungen der Unternehmensführung unter Berücksichtigung des Projektumfangs, der Kundengespräche und der bisherigen Auftragshistorie. Es besteht keine vertragliche Bindung, weshalb sie reduziert, verzögert oder storniert werden können. Vertraglich vereinbarte und erwartete Beträge entsprechen nicht den realisierten Umsätzen.

Zur besseren Orientierung für US-Investoren wurden Beträge in kanadischen Dollar zum Kurs von 1,00 USD = 1,43 CAD in US-Dollar umgerechnet und unterliegen Wechselkursschwankungen.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit verschiedenen Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für Anwendungen in der Landwirtschaft und Logistik sowie ISR-, Fracht- und Counter-UAS für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Forschungs- und Entwicklungsinitiativen für Technologien der nächsten Generation, einschließlich Waldbrandmanagement, Drohnenschwärme, Quantencomputing und moderner KI-Autonomie, um langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien integrieren und für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie bestimmt sind. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Das in der Entwicklung befindliche Produktportfolio des Unternehmens umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung, die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen und die IQ Octo für die Präzisionslandwirtschaft. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstandorte in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie einem integrierten Verteidigungssystem voran.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien: Linda Montgomery, ZenaTech, 312-241-1415

Für Investoren: Michael Mason, CORE IR, investors@zenatech.com

Safe Harbor

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Geschäftsentwicklung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen der Unternehmensleitung hinsichtlich des Wachstums, der Geschäftsergebnisse, der Geschäftsentwicklung sowie der Geschäftsaussichten und -chancen von ZenaTech wider, einschließlich Aussagen zum Auftragsbestand des Unternehmens und zum voraussichtlichen Zeitpunkt sowie zur Umwandlung des Auftragsbestands in ausgewiesene Umsatzerlöse, zu erwarteten Auftragsvergaben und Folgeaufträgen sowie zu den damit verbundenen Umsatzerlösen von Kunden aus den Bereichen Solar, Transport und Energie, zu Projektzeitplänen, Kundenbeziehungen, Vermessungsproduktivität sowie zur Integration von Drohnendiensten und KI-Datenverarbeitung in den gesamten Drone-as-a-Service-Betrieb. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie können, werden, sollten, erwarten, planen, vorhersehen, anstreben, suchen, ist/sind wahrscheinlich, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument zählen unter anderem: die Erwartungen von ZenaTech hinsichtlich seiner Umsätze, Aufwendungen, Produktion, seines operativen Betriebs, seiner Kosten, seines Cashflows und seines künftigen Wachstums; Erwartungen in Bezug auf zukünftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit vorgesehen auf den Markt zu bringen, einschließlich seiner Drohnenprodukte wie ZenaDrone 1000, IQ Square, IQ Nano, IQ Quad, ZenaTech 2000, IQ Glider, IQ Sphere, IQ Aqua und Interceptor P-1; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für Märkte wie derzeit vorgesehen zu entwickeln; der voraussichtliche Liquiditätsbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlicher Finanzierung; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie damit verbundene Betriebs- und Umsetzungsrisiken; Erwartungen hinsichtlich des künftigen Betriebs und der Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und der Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, ökologische, steuerliche, sicherheitsrelevante und sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in Schwellenländern; regulatorische Risiken; ungünstige Öffentlichkeitswirkung oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Prognose von Trends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche sowie die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; die von ZenaTech für die nächsten zwölf Monate erwarteten Geschäftsziele; die Fähigkeit von ZenaTech, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigenkapital oder die Aufnahme von Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteil; die Fähigkeit, geplante Akquisitionen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, unter anderem durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; das Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und etwaige Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie sonstige damit verbundene Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift Risikofaktoren im Formular F-1, im Formular 20-F und in anderen Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind, die bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) über das EDGAR-System auf der Website der SEC unter www.sec.gov eingereicht wurden. Der Auftragsbestand des Unternehmens lässt sich möglicherweise nicht in der erwarteten Höhe oder innerhalb der erwarteten Berichtszeiträume in erfasste Umsatzerlöse umwandeln. Die Schätzungen hinsichtlich der Folgeaufträge basieren auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung sowie auf Gesprächen mit Kunden. Diese Folgeaufträge sind nicht vertraglich zugesichert und kommen aufgrund von Faktoren wie Kundenstornierungen, Vertragsänderungen, Entscheidungen der Kunden hinsichtlich Budgets und Investitionsausgaben, Änderungen des Projektumfangs oder des Zeitplans, Rohstoffpreisen, behördlichen Genehmigungen und Zulassungen, Wetter- und Baustellenbedingungen, der erfolgreichen Ausführung laufender Arbeiten, Wechselkursschwankungen und Marktbedingungen möglicherweise nicht in der erwarteten Höhe, innerhalb der erwarteten Zeiträume oder überhaupt nicht zustande. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Gesetz erforderlich. Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die bestmögliche Einschätzung der Unternehmensleitung auf der Basis der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

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