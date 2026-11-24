Berlin, 24. Nov (Reuters) - ⁠Deutschland bleibt einer Studie zufolge der mit Abstand größte Nettobeitragszahler zum EU-Haushalt. Im vergangenen Jahr wurden 14,9 Milliarden Euro mehr in den EU-Topf eingezahlt als aus ihm in die Bundesrepublik zurückflossen, heißt es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Das sind 1,8 Milliarden Euro mehr als 2024, als der Nettobeitrag bei 13,1 Milliarden Euro lag. "Der ‌Anstieg geht vor allem auf höhere nationale Beiträge zurück: Weil das EU-Budget insgesamt gewachsen ist, ist auch der deutsche Beitrag gestiegen", schreiben die Autoren Berthold Busch, Björn Kauder und Samina Sultan. Zudem fielen die Rückflüsse etwas geringer ⁠aus als zuvor.

Auf Platz ⁠zwei liegt Frankreich, das im vergangenen Jahr rund 5,4 Milliarden Euro mehr abführte als ins Land zurückflossen. Das ist gut eine halbe Milliarde Euro mehr als im Vorjahr. Auf Platz drei folgt Italien mit einem Nettobeitrag von 3,3 Milliarden Euro, was in etwa einer Verdoppelung entspricht. Danach folgen die Niederlande (3,2 Milliarden Euro) und Schweden (1,3 Milliarden Euro). "Die Liste der fünf größten Nettozahler umfasst somit dieselben Länder in derselben Reihenfolge wie in den Vorjahren", teilte das IW mit.

Die größten Nettoempfänger ‌waren dem IW zufolge Polen mit 6,7 Milliarden Euro und Rumänien mit ‌5,9 Milliarden Euro. Griechenland, das 2024 noch auf dem ersten Platz lag, kommt nunmehr auf den dritten Platz mit einem Haushaltssaldo von 3,8 Milliarden Euro.

"PROGNOSE FÜR 2026 SCHWER"

Die 27 Staats- und Regierungschefs wollen auf einem Sondergipfel am Donnerstag und Freitag über die EU-Finanzen ⁠von 2028 bis 2034 beraten. Die EU-Kommission schlägt für diesen Zeitraum eine Summe von knapp zwei Billionen Euro vor. ‌Deutschland und andere Nettozahler dringen auf eine Begrenzung der Ausgaben. Bis ⁠2020 hat die Brüsseler Behörde ihre Statistik über die Nettozahler und -empfänger noch selbst veröffentlicht. Sie verzichte inzwischen aber aus politischen Gründen darauf, erklärte das IW.

Wie es 2026 aussieht, lässt sich den Forschern zufolge noch nicht sagen. "Es ist schwer, jetzt schon eine Prognose für das laufende Jahr zu machen, was Deutschlands Nettoposition angeht", ‌sagte IW-Expertin Sultan. "Das liegt insbesondere daran, dass noch sehr unklar ⁠ist, was wir alles an Auszahlungen aus dem EU-Haushalt ⁠bekommen."

Pro Einwohner gerechnet lag Deutschland im vergangenen Jahr nicht mehr an der Spitze der Nettozahler. Hier kamen die Niederlande auf Platz eins mit 179 Euro, knapp vor Deutschland mit 178 Euro. Gemessen an der Wirtschaftsleistung blieb Deutschland jedoch auch relativ betrachtet der größte Nettozahler: Der deutsche Beitrag entsprach 0,32 Prozent des Bruttonationaleinkommens. Dahinter folgten die Niederlande mit 0,28 Prozent und Schweden mit 0,21 Prozent.

Das IW berücksichtigt in seiner Analyse zusätzlich die Finanzströme aus dem Corona-Wiederaufbaufonds NextGenerationEU. Aus der sogenannten Aufbau- und Resilienzfazilität wurden 2025 Zuschüsse von 40,3 Milliarden Euro ausgezahlt und damit rund 31,5 Milliarden Euro weniger als 2024. Deutschland erhielt daraus knapp 350 Millionen Euro, nach 15,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Bei ⁠NextGenerationEU war Griechenland gemessen am Bruttonationaleinkommen mit 1,28 Prozent größter Nettoempfänger. Deutschland und Ungarn waren mit jeweils 0,21 Prozent die größten Nettozahler, teilte das IW mit.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)