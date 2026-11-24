

EQS Newswire / 24.11.2026 / 06:15 CET/CEST



Zehn Preisträger aus sieben Ländern werden beim World Congress der JCI in Clark auf den Philippinen geehrt

CLARK, PHILIPPINEN –

Media OutReach Newswire

– 24. November 2026 – Die Junior Chamber International (JCI) hat die Ten Outstanding Young Persons (TOYP) der Welt für das Jahr 2026 gekürt. Bekannt gegeben wurden die zehn Preisträger aus Japan, Malaysia, Nigeria, Syrien, Tunesien, den USA und Venezuela auf einer Pressekonferenz während des World Congress 2026 der JCI im Marriott Hotel in Clark.

Die Preisträger der Ten Outstanding Young Persons of the World der JCI im Jahr 2026 mit der JCI-Präsidentin für 2026, Alejandra Castillo, der JCI-Präsidentin für 2027, Nihal Zoroğlu, und dem JCI-Generalsekretär Elvin Teo auf dem World Congress der JCI 2026 in Clark, Philippinen.

Alle sind unter 40 Jahre alt und wurden aus einer Vielzahl weltweit nominierter Personen ausgewählt. Zu ihren Tätigkeitsbereichen gehören Medizin, Bildung, Kultur, Wissenschaft und Kinderrechte.

Auf der Pressekonferenz hatten die Preisträger Gelegenheit, ihre persönlichen Hintergründe und Ziele vorzustellen. Damit möchten sie andere junge Menschen ermutigen, in ihrer beruflichen Karriere und im gesellschaftlichen Engagement ebenfalls Spitzenleistungen zu erzielen.

„Die JCI setzt sich dafür ein, dass junge Menschen positive Veränderungen bewirken. Diese zehn Preisträger zeigen, wie das weltweit aussieht", erklärte Alejandra Castillo, Präsidentin der JCI im Jahr 2026.

Die Jury

Mitglieder der internationalen Jury sind:

Alejandra Castillo, Präsidentin der JCI 2026

Ami Dar, Gründer und Geschäftsführer, Idealist.org

Shannon Kobran, Head of Education and Training, UN Sustainable Development Solutions Network

Die von der JCI gekürten Ten Outstanding Young Persons für das Jahr 2026

Nr. Name Land Kategorie 1 Emna Mizouni Tunesien Leistungen im kulturellen Bereich 2 Linda Montilla-Celis Venezuela Führung im akademischen Bereich 3 Ehab Badwi Syrien Kinder, Frieden und Menschenrechte 4 Khadija Maalej Tunesien Kinder, Frieden und Menschenrechte 5 Tatsuro Hoshino Japan Kinder, Frieden und Menschenrechte 6 Summer Okibe Nigeria Kinder, Frieden und Menschenrechte 7 Michelle Tiong Malaysia Führung im akademischen Bereich 8 Yassine Belghith Tunesien Medizinische Innovationen 9 Kenneth Smith USA Wissenschaftliche und technologische Entwicklung 10 Muzoon Almellehan Syrien Kinder, Frieden und Menschenrechte

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Die Junior Chamber International (JCI)

Bei der JCI handelt es sich um eine globale Mitgliederorganisation für aktive junge Menschen im Alter von 18 bis 40 Jahren, die sich für einen positiven Wandel in ihren Gemeinschaften einsetzen. Der JCI unterstützt junge Menschen durch Führungskräfteentwicklung, Unternehmertum und Gemeinschaftsprojekte dabei, lokale Herausforderungen zu lösen und damit globale Auswirkungen zu erzielen. Mehr dazu erfahren Sie auf jci.cc.

TOYP-Auszeichnung durch der JCI

Die TOYP-Auszeichnung gibt es bereits seit dem Jahr 1983. Mit dem Titel werden junge Menschen unter 40 geehrt, die in ihrem Fachgebiet herausragen und sich für die Gemeinschaft einsetzen. Im Rahmen nationaler Programme, die von Mitgliedsorganisationen der JCI geleitet werden, sind bereits Persönlichkeiten wie John F. Kennedy, Gerald Ford, Elvis Presley und Jackie Chan ausgezeichnet worden.

News Source: Junior Chamber International (JCI)

24.11.2026 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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