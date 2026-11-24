NEW YORK (dpa-AFX) - Der jüngste Abverkauf vor allem im Tech-Sektor hat das Chance-Risiko-Verhältnis von Aktien nach Einschätzung der Marktstrategen der US-Bank JPMorgan verbessert. Der KI-Zyklus sei im Großen und Ganzen intakt, wobei die Nachfrage nach Rechenleistung und die rasanten Fortschritte ein weiteres Jahr hoher Investitionen bedeuten dürften, schreibt das Team um den Chef-Marktstrategen Dubravko Lakos-Bujas in seinem Ausblick für 2027. In diesem Umfeld setzt es für den breit gefassten US-Index S&P 500 ein Ziel von 8.200 Punkten für das Jahr 2027.

Damit trauen die Experten dem S&P 500 aktuell ein Kursplus von rund 14 Prozent zu. Seit Jahresbeginn 2026 liegt der Index derzeit noch knapp 5 Prozent im Plus, nachdem er vom Rekordhoch bei 7.844 Punkte im Oktober bisher um gut 8 Prozent korrigiert hat. Vor allem Aktien mit KI-Bezug hatten dabei zuletzt große Teile vorheriger Kursrallys wieder abgegeben.

Zwar belasteten deutlich höhere Zinsen sowie Unsicherheiten rund um das Thema KI nach den US-Zwischenwahlen und wegen der Investitionen weiterhin die Anlegerstimmung, doch dürfte sich diese allmählich verbessern, hieß es weiter. Voraussetzung sei allerdings, dass die US-Notenbank Fed neben der Preisstabilität auch den Wachstumsaspekt ihres Mandates in den Fokus rückt.

So sei das größte Risiko für ihre positive Einschätzung "in möglichen Kollateralschäden durch eine Straffung der Geldpolitik zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die finanziellen Rahmenbedingungen und die Liquiditätslage verschlechtert haben und die Marktstimmung ohnehin schon labil ist."/mis/ck