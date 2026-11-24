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Jungfraubahn Holding AG: Jungfraubahn Holding AG unterbreitet ein öffentliches Kaufangebot für alle Aktien der Schilthornbahn AG



24.11.2026 / 06:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





24. November 2026

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Jungfraubahn Holding AG unterbreitet ein öffentliches Kaufangebot für alle Aktien der Schilthornbahn AG

Die Jungfraubahn Holding AG teilt in einer Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement mit, dass sie ein öffentliches Kaufangebot für alle Aktien der Schilthornbahn AG zum Preis von 1’800 Franken pro Aktie unterbreiten wird. Im Vorfeld haben sich Grossaktionäre der Schilthornbahn bereits verpflichtet, im Rahmen des Angebots eine Mehrheitsbeteiligung von 52,3 Prozent an der Schilthornbahn AG anzudienen. Für das öffentliche Angebot und eine anschliessende Kapitalerhöhung hat die Jungfraubahn Holding AG mit der Schilthornbahn AG eine Transaktionsvereinbarung abgeschlossen. Gemeinsames Ziel ist, so die Grundlage für eine nachhaltige Stärkung beider Unternehmen sowie der Jungfrau Region als Tourismusdestination zu schaffen.

Das öffentliche Kaufangebot dauert vom 26. November 2026 bis zum 9. Dezember 2026, 12.00 Uhr und ist verlängerbar. Nach Ablauf der (allenfalls verlängerten) Angebotsfrist beginnt eine Nachfrist von 6.5 Handelstagen. Grossaktionäre dienen ihre Aktien ebenfalls im Rahmen dieses Angebots zu denselben Konditionen an.

Anschliessend wird eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Jenen Aktionärinnen und Aktionären, welche die Aktien während des Angebots nicht andienen, werden Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung zustehen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte werden der Jungfraubahn Holding AG zugeteilt. Die Jungfraubahn Holding AG verpflichtet sich, die ihr aufgrund eigener, übertragener oder nicht ausgeübter Bezugsrechte zugeteilten Aktien zu zeichnen und zu liberieren. Damit kann die Liquidität der Schilthornbahn AG bestmöglich gestärkt werden.

Der Vollzug des Angebots steht unter der Bedingung, dass bis dahin kein Urteil, kein Schiedsspruch, kein Entscheid, keine Verfügung und keine andere hoheitliche Massnahme erlassen worden ist, welche dessen Durchführung verhindern, verbieten oder für unzulässig erklären würde.

Für weitere Informationen zum öffentlichen Kaufangebot hat die Jungfraubahn Holding AG für die Aktionärinnen und Aktionäre der Schilthornbahn AG einen Angebotsprospekt ausgearbeitet. Dieser ist auf der Webseite der Schilthornbahn AG zu finden.

Wettbewerbsfähigkeit stärken und langfristige Wertschöpfung schaffen

Mit dem Kaufangebot und der anschliessenden Kapitalerhöhung sollen die internationale Marktpräsenz und Wettbewerbsfähigkeit beider Unternehmen sowie der Jungfrau Region gestärkt, die Synergiepotenziale genutzt und die finanzielle Stabilisierung und weitere Unternehmensentwicklung der Schilthornbahn AG unterstützt werden. Als Tochtergesellschaft der Jungfraubahn Holding AG soll die operative Eigenständigkeit, lokale Identität, Marke und regionale Verankerung der Schilthornbahn AG gewahrt bleiben.

«Mit dem Zusammengehen stärken wir die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Jungfraubahn-Gruppe und der Tourismusdestination Jungfrau Region. Gleichzeitig sichern wir der Schilthornbahn AG eine stabile finanzielle Zukunft», erklärt Heinz Karrer, VR-Präsident der Jungfraubahn Holding AG. Oliver Hammel, CEO der Jungfraubahn Holding AG ergänzt: «Wir sind überzeugt, dass eine engere Zusammenarbeit der beiden Unternehmen viele Vorteile bringt und gut in unsere Strategie passt.»

Johannes Stöckli, VR-Präsident der Schilthornbahn AG, erläutert: «Die Schilthornbahn und die Jungfraubahnen ergänzen sich zu einem einzigartigen Angebot. Dies ist ein wichtiger strategischer Schritt für die langfristige Entwicklung der Schilthornbahn. Mit den Jungfraubahnen gewinnt die Schilthornbahn eine erfahrene und in der Region verankerte Partnerin.» Christoph Egger, CEO der Schilthornbahn AG, hält fest: «Der Zusammenschluss gibt uns zusätzliche Möglichkeiten. Für die Mitarbeitenden können dadurch auch neue Aufgaben, Entwicklungsmöglichkeiten und ein breiteres berufliches Umfeld entstehen.»

Eine engere, partnerschaftliche Zusammenarbeit der Jungfraubahn Holding AG mit der Schilthornbahn AG ist darauf ausgerichtet, langfristige Wertschöpfung für Aktionärinnen und Aktionäre, Mitarbeitende und weitere Stakeholder in der Region zu schaffen.

Link Ad hoc-Mitteilungen: https://www.jungfrau.ch/de-ch/unternehmen/investoren/jungfraubahn-holding-ag/ad-hoc-mitteilung-gemaess-art-53-kr/

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Jungfraubahn Holding AG Harderstrasse 14 3800 Interlaken Schweiz Telefon: +41 33 828 71 11 Fax: +41 33 828 72 64 E-Mail: info@jungfrau.ch Internet: www.jungfrau.ch ISIN: CH0017875789 Valorennummer: A0CACJ Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2440802

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