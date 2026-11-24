LBBW Kapitalmärkte Daily
Kehrtwende bei Nvidia
Thema: KI
Nvidia-Chef Huang kehrt zurück
Am Freitag war die Aktie von Nvidia noch um 14 % eingebrochen nach Berichten, wonach die US-Börsenaufsicht die Bilanzierung von Nvidia prüfen wolle. Die dadurch ausgelöste Verkaufswelle vor allem bei KI-Titeln wurde durch den Verfallstag an den Terminbörsen verstärkt. Gestern haben die Aktienmärkte die hohen Tagesverluste vom Freitag mehr als wettgemacht, der Nasdaq 100 stieg um 6,9 % und der S&P 500 um 4,7 %. Auslöser der schnellen Erholung war erneut Nvidia: Der nach seiner "China-Affäre" geschasste und einflussreiche Chef Jensen Huang kehrt wieder an die Konzernspitze zurück. Damit vollzog der Verwaltungsrat von Nvidia nach dem zunächst klar bestätigten Aus für Huang eine komplette Kehrtwendung. Neben dem starken Rückgang des Nvidia-Aktienkurses (allein in der vergangenen Woche insgesamt -23 %) spielte bei dieser Entscheidung auch die US-Regierung inkl. Donald Trump eine entscheidende Rolle. Das Index-Schwergewicht Nvidia zog, wie schon am Freitag, den gesamten Markt mit und sorgte für eine breite Erholung. DAX und EuroStoxx 50 legten nach der Meldung jeweils um gut 2 % zu, und auch die Börsen in Asien schlossen heute Morgen deutlich im Plus (Nikkei + 4 %).
Starke Erträge bei Unternehmen in Q3
Trotz vieler Beeinträchtigungen durch den Iran-Krieg haben sich die Erträge der europäischen Großunternehmen meist überraschend gut entwickelt. Bei den im Aktienindex Stoxx Europe 600 Index vertretenen Unternehmen, die ihre Quartalszahlen vorgelegt haben, stiegen die Umsätze in Q3/2026 aggregiert um 11 % und führten zu einem hohen Gewinnsprung (+29 % yoy). Dies dürfte der großen Branchenbandbreite sowie der globalen Aufstellung der Indexmitglieder zu verdanken sein. Die mit Abstand größten Steigerungen erzielten Energiekonzerne (+155 %) und die Technologiebranche (+55 %). Nur wenige Branchen (z.B. Automobil) mussten Rückgänge hinnehmen. Durch die insgesamt gesteigerten Erträge verbesserten sich größtenteils auch die Verschuldungsrelationen leicht.
Heute ifo-GeschäftsklimaPositive Signale gab es gestern auch für das vierte Quartal: Der vorläufige November-Einkaufsmanagerindex für die Industrie in Deutschland verbesserte sich von 54,2 auf 55,0 Punkte. Heute um 10 Uhr folgt das ifo-Geschäftsklima für Deutschland. Die Erwartungskomponente war in den vergangenen sechs Monaten sukzessive gestiegen und hatte im Oktober mit 91,6 Punkten den höchsten Wert seit Beginn des Ukraine-Kriegs erreicht. Am Nachmittag folgen aus Übersee neue Daten zum Konsumentenvertrauen. Die Stimmung der US-Verbraucher dürfte sich durch die Schlappe für Donald Trump bei den Midterm-Wahlen und den darauffolgenden Ölpreisrückgang etwas aufgehellt haben.
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