Berlin, 24. ⁠Nov (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat die AfD wegen ihrer Forderung nach einem Ende der Ukraine-Hilfen scharf angegriffen. Die von AfD-Haushaltsexperte Michael Espendiller verlangte Streichung von zwölf ‌Milliarden Euro Unterstützung für die Ukraine lasse die Menschen im Stich, die sich gegen den russischen Angriffskrieg ⁠verteidigten, ⁠sagte der SPD-Chef am Dienstag im Bundestag zum Beginn der Haushaltswoche. Espendillers Rede sei von "purer Bewunderung für Wladimir Putin" geprägt gewesen. "Wie wäre es, wenn Sie die Interessen Deutschlands hier vertreten im Parlament und ‌nicht die Interessen Russlands", sagte Klingbeil.

Zugleich ‌zeigte der Finanzminister Verständnis für den Unmut im Bundestag über die nachträgliche Einigung der Koalition auf eine Stromsteuersenkung. ⁠Er verstehe die Kritik am Ablauf der Entscheidungen im ‌Koalitionsausschuss. Der Haushaltsausschuss muss sich ⁠deshalb am Mittwoch erneut mit Teilen des Etats befassen.

Klingbeil betonte mit Blick auf den Etat für 2027, trotz schwieriger Verhandlungen sei es gelungen, ‌eine Lücke von 34 ⁠Milliarden Euro zu schließen ⁠und zugleich Investitionen in Rekordhöhe zu ermöglichen. Das Sondervermögen für Infrastruktur sei derzeit der größte Wachstumstreiber Deutschlands. Mit dem Geld würden Schulen, Brücken und Schienen modernisiert. Zudem fließe es in künstliche Intelligenz, das Bafög und den Klimaschutz. Der Bundestag soll den Haushalt 2027 am Freitag beschließen.

(Bericht von Holger Hansen ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)