Berlin, 24. ⁠Nov (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will die Umgehung der Grunderwerbsteuer bei großen Immobiliengeschäften weiter eindämmen. Dazu sollen zum 1. Juli 2027 die steuerlichen Vorschriften für sogenannte Share Deals verschärft werden, wie aus dem der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegenden Referentenentwurf hervorgeht. Bei Share ‌Deals werden nicht das Grundstück oder ein Gebäude direkt gekauft, sondern Anteile an einer Gesellschaft, der die Immobilie gehört. Das Modell wird immer wieder genutzt, um ⁠die Grunderwerbsteuer - ⁠je nach Bundesland meist 3,5 bis 6,5 Prozent - zu sparen, da kein direkter Grundstückswechsel stattfindet.

Der Entwurf des Finanzministeriums muss noch in der Regierung abgestimmt werden. Auch wurden noch keine Verbände dazu angehört. Das Grunderwerbsteuergesetz wurde bereits 2021 angepasst, um missbräuchliche Steuergestaltungen einzudämmen. Die Praxis zeige jedoch, dass in einzelnen Bereichen weiterhin ein gesetzgeberischer ‌Handlungsbedarf bestehe, hieß es aus dem Finanzministerium. Dafür ‌sollten neue Rechtsbegriffe in das Gesetz aufgenommen werden. Zugleich solle die Wirtschaft entlastet werden. Konzerninterne Umstrukturierungen sollten nicht durch das Grunderwerbsteuergesetz behindert werden.

In dem Referentenentwurf heißt es, die Erwartung ⁠sei, dass Steuergestaltungen künftig seltener gewählt und stattdessen vermehrt tatsächliche Grundstücksübertragungen durchgeführt würden. Die ‌Länder, an die die Steuer fließt, könnten ⁠dann womöglich mit höheren Einnahmen rechnen. Genaue Schätzungen dazu sind in dem Entwurf aber nicht enthalten. Die Entlastung von Unternehmen dürfte zu Mindereinnahmen des Staates in Höhe von rund 75 Millionen Euro pro Jahr führen.

Konkret soll ‌künftig genauer geprüft werden, wer tatsächlich über ⁠Gesellschaftsanteile bestimmt. Wenn mehrere Käufer gemeinsam ⁠mindestens 90 Prozent der Anteile an einer grundbesitzenden Gesellschaft erwerben, soll dies eine Grunderwerbsteuer auslösen können.

Der Verband der Immobilieneigentümer - Haus & Grund - bemängelte, dass der Entwurf keine Entlastungen für Erstkäufer vorsieht. Vor allem junge Familien müssten unterstützt werden. Erstkäufer sollten grundsätzlich von der Grunderwerbsteuer befreit werden, wenn sie selbst in der Immobilie wohnten. "Bei 400.000 Euro Kaufpreis und einem Steuersatz von 6,5 Prozent fallen allein 26.000 Euro Grunderwerbsteuer an. Dazu kommen Notar- und Grundbuchkosten." Das könne über einen Kauf ⁠entscheiden.

(Bericht von Christian Krämer, Mitarbeit von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)