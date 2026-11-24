Berlin, 24. ⁠Nov (Reuters) - Die Koalition aus Union und SPD rechnet angesichts höherer Strompreise an der Börse 2027 mit einem um rund fünf Milliarden Euro geringeren Finanzierungsbedarf für die Ökostromförderung. Der ‌entsprechende Ansatz im Bundeshaushalt 2027 soll von 16,5 auf 11,52 Milliarden Euro gesenkt werden, wie aus einem Reuters ⁠am ⁠Dienstag vorliegenden Änderungsantrag für die Sondersitzung des Haushaltsausschusses am Mittwoch hervorgeht. Mit den freiwerdenden 4,98 Milliarden Euro sollen die Steuerausfälle durch die geplante Stromsteuersenkung aufgefangen werden.

Die Koalition begründet die Absenkung des Haushaltsansatzes mit einer "bedarfsgerechten Anpassung" aufgrund ‌einer aktualisierten Prognose des Finanzierungsbedarfs. Je ‌höher die Strompreise an der Börse sind, desto weniger Geld muss der Bund für die Förderung erneuerbarer Energien aufbringen. ⁠Die Stromsteuer soll zum 1. Januar für zunächst ein ‌Jahr von 2,05 auf 0,1 ⁠Cent je Kilowattstunde und damit auf das europäische Mindestniveau gesenkt werden. Eine dauerhafte Gegenfinanzierung über 2027 hinaus steht noch aus.

Grünen-Haushaltspolitikerin Katrin Uhlig kritisierte die Art ‌der Gegenfinanzierung. "Hohe Strompreise sollen ⁠niedrigere Stromkosten finanzieren", erklärte Uhlig. "So ⁠sieht keine verlässliche Entlastungspolitik aus." Die Bundesregierung spekuliere auf hohe Börsenstrompreise, um mit Einsparungen bei der EEG-Finanzierung die Stromsteuersenkung zu bezahlen. "Damit macht sie das Problem zur Voraussetzung für seine Lösung." Uhlig begrüßte grundsätzlich die Stromsteuersenkung für alle. Die Entlastung müsse aber dauerhaft und verlässlich finanziert sein.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian ⁠Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)