- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 24. Nov (Reuters) - Die Koalition aus Union und SPD will Stromversorger gesetzlich verpflichten, die für 2027 geplante Stromsteuersenkung an ihre Kunden weiterzugeben. Die Entlastung muss spätestens mit der Verbrauchsabrechnung gewährt werden. Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegenden Änderungsantrag zum Haushaltsbegleitgesetz 2027 hervor, über den der Haushaltsausschuss am ‌Mittwoch in einer Sondersitzung beraten soll. Zugleich rechnet die Koalition angesichts höherer Börsenstrompreise mit einem um rund fünf Milliarden Euro geringeren Finanzierungsbedarf für die Ökostromförderung. Damit sollen die Steuerausfälle vollständig aufgefangen werden. ⁠Die Grünen ⁠kritisierten die Art der Gegenfinanzierung.

Die Stromsteuer soll zum 1. Januar für zunächst ein Jahr von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde und damit auf das europäische Mindestniveau sinken. Einschließlich Mehrwertsteuer ergibt sich für Privathaushalte eine Entlastung von rund 2,3 Cent je Kilowattstunde. Bei einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden entspricht dies rund 81 Euro.

Die Verpflichtung zur Weitergabe gilt sowohl für Kunden in der Grundversorgung als auch ‌für Kunden mit Sonderverträgen. Ausgenommen sind Festpreisverträge, die auch bei ‌Steueränderungen keine Preisanpassung zulassen. Haben Stromversorger ihren Kunden bereits neue Preise für 2027 mitgeteilt, ohne die Stromsteuersenkung zu berücksichtigen, werden diese Preise kraft Gesetzes entsprechend gesenkt.

GUT 11,5 MILLIARDEN EURO FÜR ÖKOSTROMFÖRDERUNG

Der Haushaltsansatz für die Ökostromförderung soll ⁠von 16,5 auf 11,52 Milliarden Euro gesenkt werden, wie aus weiteren, Reuters vorliegenden Änderungsanträgen hervorgeht. Der Bund ‌rechnet durch die Stromsteuersenkung mit Mindereinnahmen von rund ⁠5,06 Milliarden Euro. Davon werden 4,98 Milliarden Euro bereits 2027 kassenwirksam. Eine dauerhafte Gegenfinanzierung der Steuersenkung über 2027 hinaus steht noch aus.

Die Koalition begründet die Absenkung des Haushaltsansatzes für Erneuerbare Energien insbesondere mit einer "aktualisierten Finanzierungsbedarfsprognose". Noch vor vier Wochen hatten die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber ‌einen Finanzierungsbedarf von 17,52 Milliarden Euro für 2027 prognostiziert ⁠und damit sogar rund eine Milliarde Euro ⁠mehr als ursprünglich im Haushalt veranschlagt. Inzwischen sind die Börsenstrompreise deutlich gestiegen. Je höher diese sind, desto weniger Geld muss der Bund für die Ökostromförderung aufbringen.

Grünen-Haushaltspolitikerin Katrin Uhlig kritisierte die Art der Gegenfinanzierung. "Hohe Strompreise sollen niedrigere Stromkosten finanzieren", erklärte Uhlig. "So sieht keine verlässliche Entlastungspolitik aus." Die Bundesregierung spekuliere auf hohe Börsenstrompreise, um mit Einsparungen bei der EEG-Finanzierung die Stromsteuersenkung zu bezahlen. "Damit macht sie das Problem zur Voraussetzung für seine Lösung." Uhlig begrüßte grundsätzlich die Stromsteuersenkung für alle. Die Entlastung müsse aber dauerhaft und verlässlich finanziert sein.

Im Bundestag war am Dienstag die Haushaltswoche angelaufen, an ⁠deren Ende am Freitag der Bundeshaushalt für 2027 verabschiedet werden soll.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)