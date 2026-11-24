BERLIN (dpa-AFX) - Zu Beginn der Tarifverhandlungen bei Volkswagen fordert die Linke neue Lösungsansätze gegen die Krise der Autoindustrie. Nötig sei ein Transformationsfonds mit mindestens 20 Milliarden Euro jährlich für die Umrüstung bedrohter Werke, sagte Bundestagsfraktionschef Sören Pellmann der Deutschen Presse-Agentur. "Dieses Geld ist gekoppelt an verbindliche Investitions-, Beschäftigungs-, Standort- und Tarifgarantien."

Die Förderung von E-Autos sollte aus seiner Sicht auf kleine, bezahlbare Modelle konzentriert werden. "Je mehr Wertschöpfung und Batterieproduktion in Europa stattfinden und je klimafreundlicher Produktion und Transport sind, desto höher die Förderung", schlug Pellmann vor.

Mit Blick auf VW verlangte er zudem ein "Dividendenmoratorium" für 2027 und 2028. "Die Beschäftigten sollen für eine Krise bezahlen, die sie nicht verursacht haben", kritisierte der Linken-Politiker.

"Das Problem sind Manager und Eigentümerfamilien, die Milliarden an Dividenden ausschütten, während sie den Druck auf die Belegschaften erhöhen und die Zukunft von ganzen Werken und damit auch ganzen Regionen infrage stellen." Wer die Zukunft von VW sichern wolle, müsse in Werke, Beschäftigte und Modelle investieren, fügte er hinzu./vsr/DP/zb