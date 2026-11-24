Kopenhagen, ⁠24. Nov (Reuters) - Die dänische Reederei Maersk hat zwölf Containerschiffe bestellt, die die größten Schiffe ‌in der Flotte des Unternehmens werden sollen. Die Auslieferung sei ⁠für ⁠die Jahre 2030 und 2031 geplant, teilte der Konzern am Dienstag mit. Jedes der Schiffe könne ‌24.000 Standardcontainer fassen. Sie ‌würden mit Dual-Fuel-Motoren ausgestattet, die sowohl mit herkömmlichem Schiffsdiesel ⁠als auch mit Flüssiggas betrieben ‌werden könnten. "Mit ihrer ⁠Kapazität eignen sich die Schiffe gut für den Einsatz auf den frachtintensivsten ‌Verbindungen und ⁠werden zur kontinuierlichen ⁠Modernisierung der Maersk-Flotte beitragen", hieß es.

(Bericht von Soren Jeppesen, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)