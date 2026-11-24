Maersk bestellt zwölf große Containerschiffe
Kopenhagen, 24. Nov (Reuters) - Die dänische Reederei Maersk hat zwölf Containerschiffe bestellt, die die größten Schiffe in der Flotte des Unternehmens werden sollen. Die Auslieferung sei für die Jahre 2030 und 2031 geplant, teilte der Konzern am Dienstag mit. Jedes der Schiffe könne 24.000 Standardcontainer fassen. Sie würden mit Dual-Fuel-Motoren ausgestattet, die sowohl mit herkömmlichem Schiffsdiesel als auch mit Flüssiggas betrieben werden könnten. "Mit ihrer Kapazität eignen sich die Schiffe gut für den Einsatz auf den frachtintensivsten Verbindungen und werden zur kontinuierlichen Modernisierung der Maersk-Flotte beitragen", hieß es.
(Bericht von Soren Jeppesen, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)