USCHHOROD (dpa-AFX) - Ungarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar hat erstmals offiziell die Ukraine besucht und dort den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Die beiden Politiker kamen in Uschhorod nahe der gemeinsamen Grenze zusammen und legten dort Kränze am Soldatenfriedhof nieder. Dort sei auch ein ethnischer Ungar beerdigt, der als eines der ersten Opfer des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gilt, sagte Magyar.

"Es ist ein Besuch, der sicherlich positive Ergebnisse bringen wird. Wir haben bereits Vereinbarungen in den Bereichen Politik, Energie und Infrastruktur", schrieb Selenskyj auf der Plattform X.

Tage vor dieser Visite hatte Magyar gesagt, dass er mit Kiew über die Wahrung der kulturellen Rechte der in der Ukraine lebenden ungarischen Minderheit sprechen wolle. Deren Zahl lag vor Kriegsausbruch bei rund 130.000 und soll seither zurückgegangen sein. Magyar will damit aber auch zeigen, dass sich Ungarn der Ukraine wieder freundlich nähert, nachdem sein Amtsvorgänger Viktor Orban wegen seiner Nähe zum Kreml für Spannungen gesorgt hatte.

Hilfe aus Ungarn für Ukraine mit Einschränkungen

Anders als Orban bezeichnet Magyar Russland klar als Aggressor im Konflikt mit der Ukraine. Mit Nachdruck bekräftigte er im Vorfeld der Visite, dass Ungarn der Ukraine jede erdenkliche humanitäre Hilfe zukommen lassen wolle. Ungarn unterstütze die Ukraine mit Gesundheits- und Energieausrüstung sowie Medikamenten und Transportfahrzeugen im Wert von einer Milliarde Forint (2,7 Millionen Euro). Dieselbe Summe solle zudem der ungarischen Minderheit zukommen, wofür ein separater Fonds eingerichtet werde, schrieb Magyar auf Facebook.

Wie Orban verweigert Magyar allerdings militärische Hilfe aus Ungarn für die Ukraine und den Transit von Waffentransporten in das Nachbarland. Zudem ist er gegen ein beschleunigtes Verfahren für einen EU-Beitritt der Ukraine und dagegen, dass EU-Hilfen für die Ukraine direkt aus dem nächsten EU-Haushalt bezahlt werden - er befürwortet stattdessen andere Finanzierungswege.

Orban war zuletzt im Juli 2024 im Zuge des damaligen EU-Ratsvorsitzes Ungarns bei Selenskyj in Kiew. Davor war Orban zuletzt 2015 zu einem offiziellen Besuch in der Ukraine./kl/DP/mis