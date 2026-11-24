Frankfurt, 24. ⁠Nov (Reuters) - Die Insolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin kommt die Manager-Haftpflichtversicherer ihres letzten Chefs teuer zu stehen. In einem Vergleich mit Insolvenzverwalter Lucas Flöther zahlen sie nach dessen Angaben einen hohen zweistelligen Millionenbetrag, weil Thomas Winkelmann ‌die Insolvenz 2017 zu spät angemeldet und die Gläubiger damit erheblich geschädigt habe. Winkelmann hätte sich nicht auf die Patronatserklärung des damaligen ⁠Eigentümers Etihad ⁠verlassen dürfen, der schriftlich zugesagt hatte, weiter für die Verluste von Air Berlin einzustehen, teilte die Kanzlei Flöther & Wissing am Dienstag mit. Dafür sei er haftbar zu machen. Die Gläubiger von Air Berlin dürften nun zumindest auf eine kleine Insolvenzquote hoffen.

"Es war ein langer ‌Prozess, aber er hat sich gelohnt", sagte ‌Flöther nach der Einigung. Er hatte sich in den monatelangen Verhandlungen mit den Versicherern auf zwei Urteile des Bundesgerichtshofs (BGH) gestützt. Danach habe es sich ⁠bei der schriftlichen Erklärung der arabischen Fluggesellschaft Etihad nur um eine "weiche" Patronatserklärung ‌gehandelt, die nicht ausgereicht habe, ⁠um eine Insolvenz zu vermeiden. Vor einem Jahr habe der BGH auch entschieden, dass Managerhaftpflicht-Versicherer auch bei einem verspäteten Insolvenzantrag einstehen müssten. D&O-Policen (Directors & Officers) werden von Unternehmen für ihre Führungskräfte abgeschlossen ‌für den Fall, dass diese ⁠im Amt teure Fehler machen.

Abgeschlossen ist ⁠das Insolvenzverfahren von Air Berlin mit der Einigung noch lange nicht. Flöther rechnet noch mit mehreren Jahren. Noch versucht er, über weitere Haftungsklagen Geld von den Beteiligten an der Pleite zurückzuholen. Die dreistelligen Millionensummen, die bisher in die Insolvenzmasse geflossen sind, flossen größtenteils an die KfW, die Air Berlin nach der Insolvenz 150 Millionen Euro für die vorübergehende Fortsetzung des Betriebs geliehen hatte.

(Bericht von ⁠Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)