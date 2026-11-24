KIEL (dpa-AFX) - Experten wollen im Juli das Mittelteil der neuen Levensauer Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) in Kiel einsetzen. "Mit dem Ausschwimmen des alten und dem Einschwimmen des neuen Brückenmittelteils erleben wir im Sommer 2027 einen Transport der Superlative auf dem Kanal", kündigte Projektleiter Andreas Rasmus vom Wasserstraßen-Neubauamt Nord-Ostsee-Kanal an.

Und er erklärt, wie das ablaufen soll: "Das 141 Meter lange und rund 4.000 Tonnen schwere Mittelteil wird auf zwei 100 Meter langen Pontons transportiert, die nebeneinander gekoppelt eine Gesamtbreite von 67,2 Metern haben".

Regulär beträgt die maximale Breite für Schiffe auf der Wasserstraße 32,5 Meter. Für den Ausbau des alten und den Einbau des neuen Brückenteils muss der Kanal jeweils für maximal zwei Tage gesperrt werden.

Zwischen Aus- und Einbau sollen nach jetzigen Planungen elf Tage liegen. Ende September soll das Bahngleis über die neue Brücke freigegeben werden. Einige Monate später ist die Freigabe für Fußgänger und den Straßenverkehr geplant.

Neues Bauwerk

Der Kostenrahmen für den Ersatz der in die Jahre gekommenen alten Levensauer Hochbrücke von ursprünglich geplanten 200 Millionen Euro wird nach früheren Angaben des Neubauamtes aber deutlich überschritten. Die erste Hochbrücke wurde 1894 gebaut. Sie ist das älteste den Kanal überspannende Brückenbauwerk. Darüber laufen eine Kreisstraße und die Bahnlinie Kiel-Eckernförde.

Die neue Straßen- und Eisenbahnbrücke wird mehr als 200 Meter lang sein. Das neue Bauwerk ermöglicht eine Verbreiterung des rund 100 Kilometer langen Kanals von Kiel nach Brunsbüttel an dieser Stelle. Daneben befindet sich die zweite Levensauer Hochbrücke von 1984, über diese verläuft die Bundesstraße 76./akl/DP/zb