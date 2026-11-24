BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem Scheitern der Klimakonferenz in der Türkei will die EU laut Klimakommissar Wopke Hoekstra Änderungen an der Entscheidungsfindung vorschlagen. "Wir müssen die COP wieder zweckmäßig gestalten, und das bedeutet, dass wir uns mit einer effektiveren Entscheidungsfindung befassen müssen", sagte Hoekstra der "Financial Times". "Der Prozess wird von einer kleinen Minderheit gekapert." Auf Klimagipfeln müssen alle Beschlüsse im Konsens gefasst werden, was einzelnen Staaten eine Blockademacht verschafft.

Am Wochenende war die Weltklimakonferenz (COP31) ohne Abschlusserklärung geendet. Trotz zweiwöchiger Verhandlungen hatte man sich nicht einigen können. Mehrere Staaten lehnten im Plenum den von der türkisch-australischen Konferenzleitung vorgelegten "Antalya-Pakt" ab, auch die EU. Hoekstra hatte danach den starken Fokus der Ölstaaten auf teure Speichertechnologien für das Scheitern mitverantwortlich gemacht.

Ein EU-Beamter sagte nun in Brüssel, man wolle künftig verhindern, dass einzelne Staaten Beschlüsse blockieren können. Die konkreten Reformvorschläge sollten auf den Erfahrungen der vergangenen Klimakonferenzen aufbauen und würden noch nicht genannt.

Hoekstra: Auf Umsetzung konzentrieren

Hoekstra sagte der "Financial Times", Änderungen sollten es den Ländern ermöglichen, zuvor vereinbarte Verpflichtungen umzusetzen. "Wir müssen uns stärker auf die Umsetzung konzentrieren und weniger Konferenzen mit großem Drama und hochtrabenden Reden abhalten." Er räumte ein, dass entsprechende Änderungen nicht leicht zu erreichen sein würden.

In der Vergangenheit hatte es bereits Versuche gegeben, die Abstimmungsregeln so anzupassen, dass ohne Konsens auch eine Dreiviertelmehrheit ausreichen könnte. Ein entsprechender Vorstoß von Mexiko und Papua-Neuguinea scheiterte aber 2011.

Weniger Arbeit an Handelsthemen?

Aus der EU-Kommission hieß es, ein Problem bei den Klimakonferenzen sei etwa die mangelnde Transparenz der Verhandlungen und Entscheidungsfindung. Dies solle verbessert werden.

Zudem sei bei der nun zu Ende gegangenen COP31 viel Zeit für Handelsthemen aufgebracht worden. Künftig solle klar unterschieden werden, welche Themen zum Kern der Klimakonferenz gehörten und welche nicht. Solch eine Fokussierung und Straffung der Arbeitsabläufe und Gremien werde auch aus finanziellen Gründen nötig, sagte ein EU-Beamter. Der Rückzug der USA unter Präsident Donald Trump aus den globalen Klimaverhandlungen wirke sich auf den Haushalt aus./wea/DP/zb