24. Nov (Reuters) - ⁠Der britische Aktienmarkt verliert ein weiteres Schwergewicht an die Wall Street. Der weltgrößte Catering-Konzern Compass bestätigte am Dienstag Pläne, seine Hauptnotierung von London nach New York zu verlegen. Der Schritt solle nach Rücksprache mit den Aktionären im Jahr 2028 vollzogen werden, während in Großbritannien eine ‌Zweitnotierung bestehen bleibe, kündigte der Konzern an. Nordamerika ist laut Compass mit einem Gewinnanteil von 75 Prozent eine natürliche Wahl für das Mitglied des britischen Leitindex FTSE ⁠100.

Compass serviert ⁠in mehr als 25 Ländern von Kantinenessen bis zur gehobenen Gastronomie Speisen in Büros, Sportstadien, Universitäten und Krankenhäusern. "Dieser Schritt würde unsere Präsenz an den Kapitalmärkten besser mit unserer Größe und unserem geografischen Profil in Einklang bringen und das Geschäft weiter für die nächste Wachstumsphase positionieren", erklärte Konzernchef Dominic Blakemore.

Eine Erstnotierung in den USA bringt Compass zudem ‌näher an seine größten Kunden wie die Technologieriesen ‌Google, Amazon und Microsoft sowie Banken wie JPMorgan. Der Konzern reiht sich damit in eine Liste von Unternehmen wie Flutter Entertainment und Sunbelt Rentals ein, die in New York höhere Börsenbewertungen ⁠anstreben. Die Compass-Aktie legte um drei Prozent zu. Das Papier hatte im vergangenen Jahr seinen ‌langjährigen Bewertungsaufschlag gegenüber der Konkurrenz eingebüßt. Compass ⁠wird mit dem rund 20-Fachen des erwarteten Gewinns gehandelt und liegt damit nahezu gleichauf mit dem US-Rivalen Aramark sowie knapp über Sodexo.

COMPASS ERWARTET LANGSAMERES WACHSTUM

Die Umzugspläne fielen mit der Prognose eines langsameren Wachstums für das Geschäftsjahr 2026/27 zusammen. ‌Compass rechne beim bereinigten Betriebsgewinn mit einem ⁠Plus im hohen einstelligen Prozentbereich, getragen ⁠von einem organischen Umsatzwachstum von rund sieben Prozent, teilte der Vorstand mit. Im abgelaufenen Bilanzjahr 2025/26 (per Ende September) stieg der bereinigte Betriebsgewinn im Rahmen der Erwartungen um zwölf Prozent auf 3,75 Milliarden Dollar. Der organische Umsatz kletterte um 7,5 Prozent und übertraf damit die Markterwartungen von 7,2 Prozent. Compass kündigte zudem an, die Ausgaben für Zukäufe zu drosseln und stattdessen sein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Dollar über die nächsten zwei Jahre wieder aufzunehmen.

Bericht von Raechel Thankam ⁠Job und Yadarisa Shabong in Bangalore, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).