Norwegens Staatsfonds ist mit zwei Billionen Euro Volumen einer der größten Staatsfonds der Welt und an rund 7.100 Unternehmen beteiligt. In dieser Analyse untersucht Nico Santura, wie der Government Pension Fund Global investiert, welche Rolle Nvidia, Apple, Alphabet, Samsung, SK Hynix und ASML im Portfolio spielen – und was Privatanleger aus seiner Strategie mitnehmen können.

2026 verlief für den Fonds bislang wechselhaft: Nach einem starken ersten Halbjahr mit 9,4 Prozent Rendite fiel das dritte Quartal mit 0,5 Prozent leicht negativ aus. Besonders auffällig ist die Bedeutung großer Technologie und Halbleiterwerte im Aktienportfolio.

Nico analysiert die aktuelle Allokation, die größten Beteiligungen und die grundsätzlichen Investmentregeln des Fonds. Dabei geht es auch um die Frage, wie außergewöhnlich die Strategie tatsächlich ist: Rund 70 Prozent des strategischen Referenzportfolios entfallen auf globale Aktien, deren Benchmark auf dem FTSE Global All Cap basiert.

Daneben investiert der Fonds unter anderem in Anleihen, Immobilien und erneuerbare Infrastruktur. Kann man zentrale Elemente dieser Strategie also mit günstigen Welt-ETFs selbst abbilden – und an welchen Stellen unterscheidet sich der norwegische Staatsfonds deutlich von einem klassischen ETF-Depot?

Nico vergleicht verschiedene Ansätze und zeigt, welche Grundprinzipien Anleger für das eigene langfristige Portfolio mitnehmen können.