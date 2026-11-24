Nvidia, ASML & Micron: Startet jetzt die nächste KI-Rallye?
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Nvidia, Applied Materials, ASML, Caterpillar, Micron, Union Pacific, Altria, Everpure, Bilfinger, Berkshire, Bayer, Schneider, Nebius, Coca-Cola und Nemetschek.
Heute ersetzt diese tagesaktuelle Premiere erneut die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ mit Martin Goersch.
In dieser Premiere beschäftigt sich Nico Santura mit den jüngsten Entwicklungen rund um Nvidia und Jensen Huang sowie dem Aufwind bei Halbleiter-Aktien wie ASML, Micron und Applied Materials. Außerdem wirft Nico einen Blick auf die aktuelle Marktvolatilität, die Bewertungen am US-Aktienmarkt und die Frage, ob der S&P 500 perspektivisch die Marke von 8.000 Punkten erreichen könnte.
Im Fokus stehen dabei die Wachstumsaussichten der US-Unternehmen und die Frage, ob amerikanische Aktien trotz ihrer hohen Bewertungen weiterhin attraktiv sein könnten.
Nico betrachtet die Unterschiede zwischen Growth- und Value-Aktien, analysiert die Bewertungen einzelner Sektoren und beleuchtet die Bedeutung der steigenden Kupfernachfrage. Auch die Entwicklung des US-Dollars sowie die Lage am Technologie- und Halbleitermarkt anhand des QQQ und des Philadelphia Semiconductor Index (SOX) werden thematisiert.
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