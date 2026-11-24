Die internationalen Aktienmärkte erleben eine Achterbahnfahrt. Am Montag schoss die Nvidia-Aktie nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Unternehmensspitze um 31,5 Prozent nach oben. Doch bereits am Dienstag gerät die spektakuläre Erholung ins Stocken: Zum US-Börsenstart fällt der Kurs wieder in Richtung 155 US-Dollar. Auch der DAX kann seine jüngsten Gewinne nicht vollständig behaupten. Anleger stehen vor einer entscheidenden Frage: Ist die KI-Rally der Beginn einer nachhaltigen Erholung oder lediglich ein kurzes Strohfeuer?

Nvidia: Trotz Kurssprung bleibt das Chartbild angeschlagen

Der Montag hatte es in sich: Die überraschende Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-Chef löste an der Wall Street eine außergewöhnliche Erholungsbewegung aus. Nvidia gewann 31,5 Prozent, der Nasdaq Composite legte rund 6,5 Prozent zu und auch der S&P 500 stieg um mehr als vier Prozent.

Doch schon am Dienstag zeigt sich, wie fragil die Stimmung weiterhin ist. Nach einem Schlusskurs von 165,05 US-Dollar am Montag notiert Nvidia zum US-Börsenstart wieder im Bereich von 155 US-Dollar – ein Minus von rund sechs Prozent gegenüber dem Vortag.

Ein Blick auf den Tageschart verdeutlicht die schwierige Ausgangslage. Nach dem Rückgang vom Oktoberhoch hat Nvidia mehrere wichtige Unterstützungen und gleitende Durchschnitte unterschritten. Der starke Kurssprung vom Montag ändert daran zunächst wenig.

Charttechnisch steht nun die Unterstützungszone zwischen 150 und 153 US-Dollar im Fokus. Sollte dieser Bereich nachhaltig unterschritten werden, könnte der Verkaufsdruck erneut zunehmen. Auf der Oberseite stellt die ehemalige Unterstützungszone um 171 bis 174 US-Dollar einen ersten wichtigen Widerstandsbereich dar.

Die zentrale Frage lautet deshalb: Finden sich nach der heftigen Korrektur ausreichend Käufer, um eine nachhaltige Trendwende einzuleiten? Oder nutzen Anleger die Gegenbewegung, um ihre Positionen zu reduzieren?

Quelle: TradingView

DAX: Konjunkturhoffnung trifft auf nervöse Anleger

Auch der deutsche Leitindex hat turbulente Handelstage hinter sich. Nach seinem Rekordhoch oberhalb von 27.000 Punkten war der DAX zwischenzeitlich unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten gefallen.

Am Montag sorgte die Erholungsrally an der Wall Street für einen deutlichen Stimmungsumschwung. Der DAX gewann 2,15 Prozent und schloss bei 25.337 Punkten. Am Dienstag gerät die Bewegung jedoch erneut unter Druck.

Immerhin liefert die deutsche Konjunktur einen Lichtblick: Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im November auf 90,6 Punkte, nach revidierten 90,1 Punkten im Oktober. Die Erwartungen der Volkswirte wurden damit leicht übertroffen.

Für eine nachhaltige Erholung am Aktienmarkt dürfte dies allein allerdings nicht ausreichen. Entscheidend bleibt, ob sich die internationale Risikobereitschaft stabilisiert und der Technologiesektor wieder nachhaltige Kaufimpulse liefert.

Aus charttechnischer Sicht bleibt insbesondere die 25.000-Punkte-Marke im DAX von Bedeutung. Auf der Oberseite muss der Index zunächst die jüngsten Erholungsbereiche zurückerobern, bevor sich das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen könnte.

Wenn die Börsenrichtung unklar ist: Welche Rolle können Optionen spielen?

Die jüngsten Kursbewegungen zeigen, wie schwierig es sein kann, kurzfristige Markttrends richtig einzuschätzen. Innerhalb weniger Handelstage wechseln sich heftige Kursverluste und außergewöhnliche Gegenbewegungen ab.

Neben dem klassischen Kauf und Verkauf von Aktien beschäftigen sich deshalb viele erfahrene Anleger mit Optionsstrategien. Diese können beispielsweise eingesetzt werden, um bestehende Aktienpositionen abzusichern, unterschiedliche Markterwartungen umzusetzen oder unter bestimmten Voraussetzungen Optionsprämien einzunehmen.

Allerdings handelt es sich bei Optionen um komplexe Finanzinstrumente, deren Risiken je nach Strategie erheblich sein können. Insbesondere ungedeckte Stillhalterpositionen können hohe und teilweise theoretisch unbegrenzte Verluste verursachen.

Welche Möglichkeiten Optionen bieten und worauf Anleger bei Auswahl, Laufzeit und Risikomanagement achten sollten, ist Thema des heutigen kostenlosen Webinars „Optionen – die Champions League des Investierens“ um 17:30 Uhr.

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Dividendenaktien: Eine zweite Einkommensquelle in turbulenten Börsenzeiten?

Während kurzfristig orientierte Anleger auf die teilweise extremen Kursschwankungen reagieren, rückt für langfristige Investoren eine andere Frage in den Mittelpunkt: Wie lässt sich ein Depot aufbauen, das nicht ausschließlich von steigenden Aktienkursen abhängig ist?

Eine Möglichkeit bieten dividendenorientierte Anlagestrategien. Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen, stabilen Cashflows und einer nachhaltigen Ausschüttungspolitik können über regelmäßige Dividenden zusätzliche Erträge liefern.

Doch Vorsicht: Eine besonders hohe Dividendenrendite ist nicht automatisch ein Qualitätsmerkmal. Entscheidend sind unter anderem die Entwicklung der Unternehmensgewinne, die Verschuldung, die Ausschüttungsquote und die langfristige Finanzierbarkeit der Dividende.

Wie Anleger Dividenden als mögliche zweite Einkommensquelle nutzen können, erläutern Jörg Graichen und Michael Huber heute um 19:00 Uhr im kostenlosen Webinar „Warum Dividenden als 2. Einkommensquelle unschlagbar sind“. Es bildet den Auftakt der Webinarreihe „Dividenden kassieren, Depot optimieren, Chancen nutzen“.

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Fazit: Nach der Panik ist Risikomanagement gefragt

Der spektakuläre Kurssprung bei Nvidia zeigt, wie schnell sich die Stimmung an den Finanzmärkten drehen kann. Dass die Aktie bereits einen Tag später wieder deutlich nachgibt, verdeutlicht zugleich, wie unsicher die aktuelle Marktlage bleibt.

Ob daraus eine nachhaltige Jahresendrally entsteht oder die jüngste Erholung lediglich eine Unterbrechung der Korrektur darstellt, ist weiterhin offen.

Für Anleger kommt es deshalb weniger darauf an, jede kurzfristige Marktbewegung richtig vorherzusagen. Wichtiger sind eine durchdachte Depotstruktur, klare Anlageziele und ein konsequentes Risikomanagement – unabhängig davon, ob der Schwerpunkt auf kurzfristigen Handelsstrategien oder langfristigen Aktieninvestments liegt.

Weiterführende Informationen für Anleger und Trader

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Über den Autor

Roland Jegen – Trading- und Kapitalmarktexperte bei WH SelfInvest

Roland Jegen beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit den internationalen Finanzmärkten und ist seit 2016 als Analyst, Trading-Experte und Autor bei WH SelfInvest tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der Analyse von Aktien und Indizes, der technischen Marktanalyse sowie in systematischen Handelsstrategien. In regelmäßigen Fachartikeln, Webinaren und Marktanalysen ordnet er aktuelle Entwicklungen an den Finanzmärkten für Anleger und Trader ein.

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