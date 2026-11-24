- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 24. Nov (Reuters) - Die Opposition hat der Koalition aus Union und SPD zum Auftakt der Haushaltswoche Tricks bei der Finanzierung des Bundeshaushalts 2027 vorgeworfen. AfD, Grüne und Linke kritisierten am Dienstag im Bundestag zudem die geplanten neuen Schulden von rund 210 Milliarden Euro. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil griff die AfD wegen ihrer Forderung an, die Ukraine-Hilfe von zwölf Milliarden Euro zu ‌streichen. Die Rede des AfD-Haushaltsexperten Michael Espendiller sei "pure Bewunderung für Wladimir Putin" gewesen, sagte der SPD-Chef. Kritik am Verfahren bei der nachträglich vereinbarten Stromsteuersenkung kam auch aus der SPD. Der Bundestag soll den Etat am Freitag ⁠beschließen.

Espendiller sagte, der ⁠Haushalt lebe "von Schulden und von sonst nichts". Die Regierung verbuche Einnahmen von 13,7 Milliarden Euro aus Rücklagen, in denen kein Geld liege. Sie zahle zudem überhöhte Preise für Rüstungsgüter. Grünen-Haushaltsexperte Sebastian Schäfer bezeichnete den Etat als "windschiefe Bretterbude ohne Fundament". Die Koalition benötige mehr als 25 Milliarden Euro an Haushaltstricks und fragwürdigen Finanzierungskonstruktionen.

Linken-Haushaltsexperte Dietmar Bartsch warf der Koalition "Dilettantismus bei der Haushaltsaufstellung" vor. "Nach uns die Sintflut, nach uns die Zinsflut", sagte Bartsch mit Blick auf steigende Zinszahlungen. Er ‌forderte, die Rüstungsausgaben bei unter 100 Milliarden Euro jährlich einzufrieren.

KLINGBEIL VERTEIDIGT UKRAINE-HILFE

Klingbeil ‌warf der AfD vor, sie wolle mit der Streichung der Ukraine-Hifen die Menschen im Stich lassen, die sich gegen den russischen Angriffskrieg verteidigten. Klingbeil legte Espendiller nahe, im Parlament die Interessen Deutschlands zu vertreten und nicht die Russlands.

Klingbeil betonte mit Blick ⁠auf den Etat für 2027, dieser schließe eine Lücke von 34 Milliarden Euro und ermögliche zugleich Investitionen in Rekordhöhe zu ‌ermöglichen. Das Sondervermögen für Infrastruktur sei derzeit der größte Wachstumstreiber ⁠Deutschlands. Mit dem Geld würden Schulen, Brücken und Schienen modernisiert. Zudem fließe es in künstliche Intelligenz, das Bafög und den Klimaschutz.

Unions-Fraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) verteidigte den Etat als Investitionshaushalt und mahnte zugleich weitere Einsparungen an. "Wir können auch das Soziale nicht aussparen." Einschließlich der Sondervermögen seien Ausgaben von 648 Milliarden Euro geplant, ‌davon rund 210 Milliarden Euro neue Kredite. Rund 32 Prozent ⁠der geplanten Ausgaben würden über neue Kredite finanziert: "Das ist ⁠schon wirklich heftig."

STREIT UM STROMSTEUERSENKUNG

SPD-Haushaltsexperte Thorsten Rudolph warf Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine riskante Gegenfinanzierung der Stromsteuersenkung vor. "Herr Bundeskanzler, das ist eine hochriskante Wette darauf, dass die Strompreise hoch bleiben und wenig EEG-Vergütung aus dem Haushalt gezahlt werden muss." Die Koalition will für die Entlastung rund fünf Milliarden Euro bei der Ökostrom-Förderung einsparen. Den Haushalt nach der Bereinigungssitzung wieder aufzuschnüren, sei "schon eine Missachtung des Parlaments", sagte Rudolph. Klingbeil zeigte Verständnis für den Unmut im Parlament.

Durch die Stromsteuer kam es zu einem sehr ungewöhnlichen Verfahren. Teile des Etats wie auch das Haushaltsbegleitgesetz überwies der Bundestag am Dienstag an den Haushaltsausschuss zurück. Der Ausschuss soll sich am Mittwochmorgen erneut damit befassen, um ⁠die für 2027 vorgesehene Absenkung der Stromsteuer für alle um rund zwei Cent pro Kilowattstunde zu verankern.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)