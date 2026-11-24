Frankfurt, 24. ⁠Nov (Reuters) - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat der Lufthansa nach dem Scheitern aller Vermittlungsversuche einen kompromisslosen Konfrontationskurs vorgeworfen. "Der Arbeitgeber will offenbar keine Einigung, sondern die Konfrontation", sagte der Sprecher der Tarifkommission, Arne Karstens, am Dienstag. Zuvor hatte die Lufthansa eine Frist bis Montagabend verstreichen lassen, ‌ohne auf die damit verbundene Forderung der VC nach einer Fortsetzung der Mediation einzugehen. Von Streik sprach die Gewerkschaft in ihrer Reaktion darauf nicht. Die VC ⁠wolle sich ⁠jetzt mit konkreten Forderungen zur Vergütung befassen, nachdem sie den Ende 2026 auslaufenden Tarifvertrag dazu gekündigt habe, hieß es weiter.

Unternehmen und Gewerkschaft hatten zuvor monatelang vergeblich versucht, über den speziellen Tarifstreit zur betrieblichen Altersvorsorge hinaus grundsätzliche Konflikte zu lösen und die künftige Gehaltsentwicklung zu regeln. Die Lufthansa will die Personalkosten senken, um die defizitäre Kernmarke ‌mit dem Kranich wieder profitabel zu machen. Aber ‌weder die Schlichtung mit den früheren Ministerpräsidenten Roland Koch und Bodo Ramelow noch die anschließende Mediation mit einem neutralen Anwalt brachten eine Lösung. Zuletzt wollte die VC auf Basis der ⁠Empfehlungen des Mediators verhandeln, was die Lufthansa ablehnte. Das Management wollte die Schlichtung neu ‌starten, dazu sagte die VC Nein.

Die Lufthansa verwies ⁠auf das vergangene Woche unterbreitete Angebot und bekräftigte, sie wolle mit der VC auf Basis der Schlichtungsempfehlungen eine Einigung erzielen. Die Gewerkschaft erklärte, sie habe dem Arbeitgeber weitgehende Zugeständnisse gemacht und immer wieder Kompromisse angeboten. "Doch sobald wir ‌auf die Arbeitgeberseite zugegangen sind, waren ⁠die zuvor formulierten Vorstellungen plötzlich nicht mehr ⁠ausreichend", kritisierte VC-Verhandlungsführer Karstens. "So lässt sich keine Einigung finden."

Nach Ansicht der VC herrscht mit dem Ende der Schlichtung keine Friedenspflicht mehr. Schon im Frühjahr hatten Piloten und Kabinenbeschäftigte der Lufthansa mehrmals gestreikt, was zu massiven Flugausfällen für zigtausende Kunden führte. Die Kosten für Entschädigungen summieren sich in diesem Jahr auf 220 Millionen Euro.

Vergangene Woche erklärte die Lufthansa, an den Drehkreuzen Frankfurt und München sollten rund 1000 Stellen wegfallen. Unklar ist, ob das zusätzlich zu dem im vergangenen Jahr angekündigten ⁠Abbau von 4000 Arbeitsplätzen bis 2030 gedacht ist. Die Gewerkschaften kritisierten das scharf.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)