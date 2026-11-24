24. Nov (Reuters) - ⁠Polen hat der Führung in Moskau am Dienstag nach dem kurzen Grenzüberflug einer nach Warschauer Angaben russischen Aufklärungsdrohne eine vorsätzliche Verletzung seines Luftraums vorgeworfen. "Es ist schwer vorstellbar, dass dies ein Zufall war, daher gehen wir ‌von einer absichtlichen Handlung aus", sagte der stellvertretende polnische Verteidigungsminister Pawel Zalewski dem privaten Hörfunksender RMF FM. Ein weiterer stellvertretender Verteidigungsminister, ⁠Stanislaw Wziatek, ⁠sagte dem öffentlich-rechtlichen Radiosender PR24, bei dem Objekt habe es sich um eine russische Aufklärungsdrohne gehandelt. Die russische Botschaft in Warschau reagierte zunächst nicht auf eine E-Mail-Anfrage.

Die Drohne sei über ein dicht besiedeltes Gebiet geflogen, erklärte Wziatek weiter. Ein Abschuss hätte wegen herabfallender ‌Trümmer erheblichen Schaden anrichten können. Das operative Kommando ‌der polnischen Streitkräfte hatte am Montag kurz vor Mitternacht Ortszeit mitgeteilt, dass eine Drohne kurzzeitig den polnischen Luftraum verletzt habe. Eine Genehmigung zum Abschuss ⁠der Drohne habe vorgelegen. Es sei jedoch "unter Berücksichtigung der potenziellen Gefährdung ‌von Zivilisten" dagegen entschieden worden.

Drei russische ⁠Raketen vom Typ Ch-101 schlugen nach Angaben aus Warschau zudem am Freitag in Polen ein. Zalewski hatte am Montag erklärt, die Nato werde als Reaktion auf den Raketenvorfall ein Awacs-Frühwarnflugzeug ‌nach Polen verlegen. Ein russisches ⁠Frachtschiff, das dem Militär zugerechnet wird, ⁠wurde außerdem am Samstag in der Ostsee von Drohnen getroffen und geriet in Brand. Dies war Finnland zufolge wahrscheinlich ein Angriff der Ukraine. Die Ukraine versenkte am Sonntag mit Seedrohnen eine Korvette der russischen Marine in einem libyschen Hafen. Die Reihe von Zwischenfällen hat die Sorge vertieft, dass sich der mit der großangelegten russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022 begonnene Krieg über ⁠die ukrainischen Grenzen hinaus ausweiten könnte.

(Bericht von Jekaterīna Golubkova Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)