COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Gesundheitsreform:

Was die Finanzkommission Gesundheit an mittel- und langfristigen Strukturreformen Mitte Dezember vorschlagen wird, ist bisher noch ein schwer gehütetes Geheimnis. Dass es harte Vorschläge geben wird, darf man vorhersagen. Und die sind verbunden mit Fragen: Soll wirklich jede mögliche Behandlung für jedermann erfolgen, etwa eine neue Hüfte für einen Hochbetagten? Ist eine generelle Kostenbeteiligung der Versicherten an jeder Behandlung von beispielsweise zehn Prozent wirklich unsozial? Das sind ernste Fragen, die nicht nur gestellt, sondern endlich auch beantwortet werden müssen. Und diese Antworten muss man denn auch durchsetzen, in dieser fragilen Regierungskoalition, die sich so gern ins Kleinklein verbeißt. Im Gesundheitswesen aber braucht es endlich das, was man mit Fug und Recht große Reform nennen kann./yyzz/DP/stk