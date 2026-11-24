NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung zu Aiwanger-Nachfolge bei Freien Wählern:

Die Freien Wähler (FW) bleiben sich treu: Spektakuläre Neuheiten sind von der sich bewusst bodenständig gebenden Partei nicht zu erwarten. So ist die Nominierung des bisherigen Staatssekretärs Tobias Gotthardt als Wirtschaftsminister alles andere als eine Überraschung. Digitalminister Mehring wurde ebenfalls als der heißeste Favorit auf das Amt des FW-Landesvorsitzenden gehandelt. Dass der 37-Jährige sich auch das mit einigem Aufwand, aber ohne große Erfolgsaussichten verbundene Amt des Bundesvorsitzenden antun will oder musste, wird seine Aufgabe nicht leichter machen. Er wird dafür seine Energie, die er fraglos als zweitjüngstes Mitglied des Söder-Kabinetts mitbringt, brauchen./yyzz/DP/mis