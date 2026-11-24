ZÜRICH (dpa-AFX) - Zur Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des Chip-Herstellers Nividia meint die "Neue Zürcher Zeitung" am Dienstag:

"Am Aktienmarkt ist die Rechnung bisher aufgegangen. Die Nvidia-Aktie, die noch am Freitag 14 Prozent an Wert eingebüßt hatte, schoss nach Bekanntgabe des Comebacks von Huang steil in die Höhe. Diese Erholung bedeutet aber keineswegs, dass mit der Rückkehr des alten Chefs nun wieder alles ist wie zuvor. Vielmehr hat die Aufarbeitung des Skandals gezeigt, was unter Huang alles schieflief bei Nvidia. Das reicht von einer hochgradig toxischen Führungskultur bis zu tiefgreifenden Mängeln bei der Corporate Governance.

Diese Missstände muss Huang nun anpacken, will er das Vertrauen der Märkte und den Erfolg von Nvidia langfristig sichern. Einfach wird das nicht, denn der Rückkehrer muss hierzu seine Entmachtung einleiten. Nvidia weiterhin wie ein Familien-KMU zu führen, bei dem die eigenen Kinder und der Schweizer Schwiegersohn wichtige Posten innehaben, passt nicht zu einem börsenkotierten Megakonzern. Auch muss das Organigramm verbreitert werden: Jahrzehntelang liefen alle Fäden bei Huang als Alleinherrscher mit über fünfzig Direktunterstellten zusammen. Doch hängt alles an einer Person, ist die Firma stets nur einen Herzschlag vom Kollaps entfernt."/pau/DP/zb