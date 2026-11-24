PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Koalition:

Wenn überall das Geld fehlt, muss man auch dort hinschauen, wo Widerstände programmiert sind. Etwa bei der Altersteilzeit. Das wird Ärger geben, denn Altersteilzeit ist in vielen Betrieben ein beliebtes Instrument. Doch wer das Sozialsystem stabilisieren und trotzdem weiter Geld verteilen will, muss irgendwo kürzen. Die Stromsteuer sinkt nur für 2027, die Finanzierung danach ist offen. Für die kalte Progression fand die Koalition kein Geld. Dennoch hat CSU-Chef Markus Söder die Debatte wieder befeuert. So schleppt sich Schwarz-Rot von Streit zu Streit. Für große Reformen bleibt dabei wenig Kraft. Und noch weniger Geld./yyzz/DP/stk