WARSCHAU (dpa-AFX) - Das polnische Magazin "Polityka" befasst sich in seiner Online-Ausgabe am Dienstag mit den Folgen der Abstürze russischer Raketen in Polen:

"Das erneute Eindringen russischer Raketen in Polen führte (...) zur Genehmigung von Luftunterstützung. Gleichzeitig wird Kritik am (Nato-)Bündnis laut, weil es nicht entschlossen genug auf die immer dreisteren Provokationen Moskaus reagiert.

Bereits der Besuch von Generalsekretär Mark Rutte am Samstag in Polen signalisierte, dass es trotz "großer Besorgnis" über einen "äußerst gefährlichen Vorfall" zu keinem Durchbruch kommen wird - die Verbündeten werden nicht von ihrer defensiven Haltung abweichen und zumindest vorerst nicht beschließen, Russland mit schwerwiegenderen Konsequenzen zu drohen.

Obwohl Warschau keinen Zweifel an der Schuld Russlands hat, muss zunächst festgestellt werden, ob die drei Marschflugkörper vom Typ CH-101 absichtlich nach Polen kamen - und ob Russland dafür die alleinige Verantwortung trägt. Erst wenn es hundertprozentige Gewissheit darüber gibt, sind nach politischer Abwägung weiterreichende Entscheidungen möglich.

Doch es ist kaum wahrscheinlich, dass die Nato ihre nicht-eskalierende und defensive Haltung ändert. Dabei geht es nicht um Feigheit, sondern um eine Lagebeurteilung, die die Standpunkte und Interessen aller Verbündeten berücksichtigt, zumal Russland ja keinen bewaffneten Angriff auf einen von ihnen verübt hat.

Es ist kaum zu übersehen, dass die Interessen und Sichtweisen des wichtigsten Staates des Bündnisses, der USA, heute möglicherweise von denen derjenigen Bündnismitglieder abweichen, die eine schärfere Reaktion wünschen. Auch in vielen europäischen Ländern überwiegt ein Ansatz, der gegenüber Russland nicht so sehr nachsichtig, sondern vielmehr ausgewogen ist, wenn es um den Einsatz militärischer oder anderer Mittel zur Ausführung einer Art "Vergeltungsmaßnahme" geht."/dhe/DP/zb