BERLIN (dpa-AFX) - 't-online' zu Nvidia-Chef Jensen Huang

Nationale Sicherheitsinteressen oder Unternehmensregeln, die etwa Affären mit Mitarbeiterinnen verbieten, spielen im Fall Jensen Huang plötzlich keine Rolle mehr. Für Trump zählen allein die wirtschaftlichen Interessen der USA, und wohl auch seine eigenen, deutlich mehr. Huang war offensichtlich "too big to fail", also zu wichtig, um ihn fallen zu lassen. Die Gründe dafür sind offensichtlich: Ein Großteil des Wirtschaftswachstums in den USA fußt aktuell auf dem Erfolg der KI-Branche. Die KI-Industrie ist dabei auf Chips von Nvidia angewiesen. Und Huang wiederum ist die zentrale Führungsfigur bei Nvidia. Spätestens jetzt aber sollte allen klar sein: Die Abhängigkeit von der KI-Branche ist längst so groß, dass sie für die US-Wirtschaft eine Gefahr darstellt. Und damit auch für die Weltwirtschaft./yyzz/DP/zb