LONDON (dpa-AFX) - Die britische Zeitung "The Guardian": kommentiert am Dienstag das Scheitern der Weltklimakonferenz (COP31) in der Türkei:

"Bei Verhandlungen gilt oft der Grundsatz, dass kein Abkommen besser ist als ein schlechtes. Doch das Scheitern der Bemühungen auf der COP31 in der Türkei um einen Klimapakt - das erste Mal seit 17 Jahren

- sollte keine Entschuldigung dafür sein, den Planeten tatenlos dem

schädlichen Status quo zu überlassen. Harte Verhandlungen brauchen einen glaubwürdigen Weg zu einer Einigung: indem man Verpflichtungen eingeht, zu Zugeständnissen bereit ist und andere dazu bringt, ihrerseits Konzessionen zu machen. (...)

Der UN-Verhandlungsprozess bleibt das einzige Forum, in dem jedes Land eine Stimme und die Möglichkeit hat, die Ergebnisse mitzugestalten. Vor der nächsten Weltklimakonferenz, die in Äthiopien stattfinden wird, muss das Vertrauen zwischen den teilnehmenden Parteien durch einen transparenten Verhandlungsprozess wiederhergestellt werden. (...)

In diesem Jahr gab es Gletscherabbrüche, Rekordhitze in Europa und Waldbrände in ganz Asien. Die Welt muss viel mehr tun, um einer vom Menschen verursachten Katastrophe entgegenzuwirken. Es steht außer Frage, dass fossile Brennstoffe die Hauptursache der globalen Erwärmung sind. Erforderlich ist ein fairer und gerechter Übergang zu sauberer Energie auf globaler Ebene. "Die Klimakrise wird nicht warten, bis Regierungen eine gemeinsame Basis gefunden haben. Und das können wir auch nicht", sagte UN-Generalsekretär António Guterres. Es ist unmöglich, dem zu widersprechen."/pau/DP/zb