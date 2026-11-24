MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin hat der Ukraine Angriffe auf die russische Energieindustrie vorgeworfen und Reaktionen angekündigt. Gegenmaßnahmen von russischer Seite seien "unvermeidlich", sagte er bei einer Sitzung der Kommission für Fragen der strategischen Entwicklung des Treibstoff- und Energiesektors. Putin schlug außerdem vor, zu beraten, was zusätzlich getan werden müsse, um die Sicherheit von Ölraffinerien und ihren Mitarbeitern zu erhöhen.

Russland überzieht die Ukraine seit fast fünf Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift Kiew auch Ziele im russischen Hinterland und dabei vor allem die Öl- und Gasindustrie an. Die Einnahmen aus dem Energiebereich sind wichtig für Moskaus Kriegskasse. Infolge der ukrainischen Angriffe kam es im rohstoffreichen Russland in den vergangenen Monaten immer wieder zu Benzinengpässen.

Russland attackiert seit langem die ukrainische Energieinfrastruktur. Bereits im vergangenen Winter mussten teilweise Millionen Menschen in der Ukraine bei zweistelligen Minusgraden ohne Strom, Wasser und Wärmeversorgung auskommen. Auch jetzt beklagt Kiew immer wieder russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Dabei kommt es zu großflächigen Stromabschaltungen und Stromausfällen./ksr/DP/mis