HAMBURG (dpa-AFX) - Führungskräfte der deutschen Handelsschifffahrt klagen über mangelnden Schutz ihrer Schiffe. Nach einer Befragung im Auftrag der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC sagen sechs von zehn Führungskräften, dass eine "fehlende Sicherheitsstruktur" das Geschäft beeinträchtige. Im Vorjahr äußerte das nur jeder vierte Befragte.

Die Reederstudie erklärt das Ergebnis mit einer schwächeren Schutzrolle der USA sowie mit einer zunehmenden Gefährdung der Schifffahrt auch in Europa, wo beispielsweise Störsender Fahrten durch die Ostsee beeinträchtigen.

Nahezu 60 Prozent der befragten Führungskräfte geben an, davon auszugehen, dass die USA ihr Engagement reduzieren werden, wie es in der Reederstudie heißt. Dass die USA als Schutzmacht freier Seewege wegfallen werden, erwarten aber lediglich fünf Prozent der Reederei-Vertreter.

Mehr als ein Drittel der Befragten vertraut nach eigener Aussage darauf, dass die USA sich auch künftig am Schutz der Schifffahrt beteiligen werden.

Reeder wünschen sich stärkere Rolle der EU

Angespannt ist der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus südlich des Irans, wo seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar immer wieder Handelsschiffe attackiert werden, und im Roten Meer. Dort intensivierte die Huthi-Miliz nach Beginn des Gaza-Kriegs im Herbst 2023 Angriffe auf Handelsschiffe.

Wegen der Angriffe im Roten Meer begannen die USA mit dem Einsatz Prosperity Guardian und die EU mit der Mission Aspides. Im Mai 2025 verkündeten die USA, dass die Huthi nicht länger US-Schiffe im Roten Meer angreifen werden. Großreedereien schicken inzwischen wieder mehr Schiffe durch das Rote Meer. Die Mission Aspides dauert derweil an. Deutschland hatte zuletzt 2024 die Fregatte "Hessen" entsandt.

Trotz Aspides sprechen sich nahezu alle befragten Führungskräfte dafür aus, dass die EU zum Schutz der Seewege stärker zusammenarbeiten sollte, wie es in der Reederstudie heißt. Nahezu 90 Prozent sagen, die Deutsche Marine müsse zum Schutz der Seewege befähigt werden.

Im Oktober kündigte Außenminister Johann Wadephul (CDU) an, sich für die Freiheit der Schifffahrt einzusetzen./lkm/DP/zb