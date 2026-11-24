Berlin, 24. ⁠Nov (Reuters) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat die Industrie aufgefordert, die Chancen von Künstlicher Intelligenz (KI) zu nutzen. "Deutschland hat das Potenzial, beim nächsten Technologiesprung wieder ganz vorne mitzuspielen", erklärte ‌die CDU-Politikerin am Dienstag einer Pressemitteilung ihres Ministeriums zufolge. "Unsere Industrie verfügt über Wissen und Produktionsdaten, die sich ⁠kaum kopieren ⁠lassen." Darin liege eine große Chance, KI mit industrieller Produktion zu verknüpfen. "Jetzt müssen wir diese Stärke in neue Wertschöpfung übersetzen und die Technologie in die Breite unseres Mittelstands bringen."

Nach Angaben der Deutschen Industrie- ‌und Handelskammer sind noch keine KI-Investitionen ‌in der Breite der Wirtschaft erkennbar. In Gesprächen äußerten viele Unternehmen Vorbehalte, ihre Daten mit KI-Anbietern aus den ⁠USA oder China zu teilen. Sie wünschten sich eine ‌sichere Lösung.

Peter Leibinger, Präsident des ⁠Industrieverbandes BDI nannte die aktuelle Lage bei einer Branchenkonferenz in Berlin trotz einzelner Lichtblicke ernst. "Deutschland braucht mehr private Investitionen." Doch neue Technologien wie ‌KI allein reichten nicht ⁠aus. "Wir brauchen endlich ein investitionsfreundliches ⁠Klima und wir müssen schneller werden." Ohne Reformen werde es nicht mehr Innovationen geben.

Die IG Metall warnte, nur auf Kostensenkungen zu setzen. Dies sei aber immer wieder zu beobachten, so Jürgen Kerner, Zweiter Vorsitzender der Gewerkschaft. "Die Devise muss vielmehr lauten: besser statt billiger."

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Kerstin ⁠Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)